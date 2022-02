Eläimen itseisarvo on periaatteellinen kysymys, joka osin selittää hallituksen ainaista riitelyä

Eläinsuojelulain uudistuksen taustalla on ajatus eläimen itseisarvosta, mutta keskusta esti käsitteen kirjaamisen lakiin. Miksi ihmeessä?

Syksyllä eduskunnassa pohditaan, onko porsaalla itseisarvo, joka on riippumaton sen arvosta ihmisille.

Onko eläin esine? Onko eläimellä itseisarvo? Entä riittääkö itseisarvon mitaksi se, että eläintä kunnioittaa?

Nämä ovat kysymyksiä, joita kansanedustajat pääsevät pohtimaan eduskunnassa juuri alkaneilla valtiopäivillä.

Eläimen itseisarvon määrittely liittyy eläinten hyvinvointilakiin, josta hallituksen lainsäädäntösuunnitelman mukaan pitäisi tulla lakiesitys eduskuntaan viikolla 34 eli elokuun lopussa.

Mutta ennen kuin eduskunta pääsee väittelemään porsaan, mäyräkoiran tai paarman moraalisesta statuksesta, sen pitää päättää monesta muustakin hankalasta teemasta.

Sanna Marinin (sd) hallituksen pitäisi vielä tässä kuussa sopia työllisyystoimista. Maaliskuussa taas on tarkoitus tarkastella ilmastotoimien riittävyyttä.

Huhtikuun kehysriihessä hallituspuolueet ovat sopineet tekevänsä menoleikkauksia, mutta saa nähdä, miten käy. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ehti jo arvioida Kauppalehdessä, ettei nykyinen hallituskoalitio kykene tekemään leikkauksia.

Eikä siinä kaikki.

Terapiatakuun vesittyminen raivostuttaa vihreitä. Vasemmistoliiton ja vihreiden ajama maakuntaverokin taitaa olla lopullisesti juntturassa, sillä Sdp on päätynyt keskustan rinnalle vastustamaan siitä päättämistä tällä vaalikaudella.

Kovaa vääntöä hallituksen sisällä on tiedossa myös esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta sekä luonnonsuojelulaista.

Lisäksi lainsäädäntösuunnitelmasta löytyy ainakin yksi mysteeri.

Kesällä 2019 tehdyssä hallitusohjelmassa nimittäin linjattiin energiaverotuksen kokonaisuudistuksen aloittamisesta. Eipä ole aloitettu. Viimeksi hankkeen aloittaminen jäi hallitukselta tekemättä syksyn 2021 budjettiriihessä.

Energiaverotuksen kokonaisuudistusta on pohjustettu valtiovarainministeriössä, mutta kovin vähän on kuulunut ulospäin. Hanke vaikuttaa kadonneen mystisesti ministeriön vero-osaston uumeniin.

Melkoinen mysteeri on myös hallituksen jatkuva sisäinen eripura. Pahimmat pukarit ovat keskusta ja vihreät, joiden ainaisen riitelyn perimmäisiä syitä on ulkopuolisen välillä aika vaikea hahmottaa.

Kyse on nimittäin usein periaatteista. Hyvän esimerkin tästä antaa eläimen itseisarvosta käyty vääntö.

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus on vähän samanlainen ikuisuusprojekti kuin sote-uudistus. Uudistus aloitettiin vuonna 2010, eli sitä on valmisteltu peräti 12 vuoden ajan.

”Tulossa on edistyksellinen ja moderni eläinsuojelulaki”, totesi maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio vuonna 2014 ministeriön tiedotteessa.

Husu-Kallio kertoi, että lakiluonnokseen on kirjattu periaate eläimen itseisarvosta, joka on riippumaton eläimen taloudellisesta tai muusta hyötyarvosta ihmiselle. Eläimellä on siis itsessään arvoa ainutlaatuisena olemassa olevana yksilönä.

Vanha eläinsuojelulaki lähti siitä, että eläimelle ei saa aiheuttaa tarpeetonta kipua ja kärsimystä. Uudessa laissa haluttiin kuitenkin lähestyä asiaa laajemmin. Lähtökohtana ei olisi vain eläimen suojelu, vaan myös eläimen hyvinvoinnin edistäminen ja olennaisten käyttäytymistarpeiden täyttäminen.

Itseisarvokäsite kuvaa hyvin tätä tavoitetta. Käsite löytyy monen EU-maan eläinsuojelulaista ja EU-direktiiveistäkin.

Alexander Stubbin (kok) hallitus ei ehtinyt antaa lakiesitystä eläinsuojelulaista ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja, joten se siirtyi seuraavan, Juha Sipilän (kesk) hallituksen valmisteltavaksi.

Sipilän hallituksen vuonna 2018 antamasta lakiesityksestä itseisarvokäsite oli kuitenkin hävinnyt.

Lain perusteluista itseisarvo edelleen löytyi, mutta varsinaisesta lakitekstistä se oli poistettu.

Mutta taas tulivat vaalit päälle, eikä eduskunta ehtinyt hyväksyä lakia ennen vaalikauden päättymistä.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen eläinaktivisteilla oli kovat odotukset eläinsuojelulain suhteen. Olivathan Antti Rinteen (sd) hallitukseen tulossa vihreät ja vasemmistoliitto, jonka yhtenä edustajana hallitusneuvotteluissa oli tuore kansanedustaja Mai Kivelä. Kivelä oli toiminut aiemmin eläinoikeusjärjestö Animalian toiminnanjohtajana.

Ei käy, oli keskustan kategorinen vastaus ehdotukseen itseisarvon palauttamisesta eläinsuojelulakiesitykseen.

Koska keskusta ei suostunut edes neuvottelemaan itseisarvosta, Säätytalon hallitusneuvotteluissa jouduttiin keskittymään käytännön kysymyksiin, kuten uusien parsinavetoiden ja porsitushäkkien kieltämiseen.

Silti tuloksena oli iso riita, jota jouduttiin lopulta setvimään puoluejohtajien viisikon neuvotteluissa.

miksi eläimen itseisarvo on keskustalle kategorisen vastustuksen arvoinen asia?

Itseisarvon kirjaaminen lakiin ei nimittäin muuttaisi kovin paljon. Se ei kieltäisi eläintuotantoa, lemmikkieläinten pitämistä tai koe-eläimien käyttöä. Eläimelle olisi yhä sallittua tuottaa kipua, jos siihen olisi hyvin perusteltu tarve. Sellainen voisi olla esimerkiksi taloudellinen tarve.

Tuotantoelämiä voisi siis edelleen teurastaa ja lemmikin voisi tarvittaessa lopettaa.

Itseisarvo ei estäisi esimerkiksi vasikoiden sarvien tuhoamista nupoutuksella, sillä se varmistaa eläimen hoitajan turvallisuutta. Eikä se estäisi eläimen kastraatiota, sillä sille on tuotannollis-taloudellinen peruste.

Itseisarvon tunnustaminen ei myöskään muuttaisi eläimen oikeudellista asemaa. Eläin olisi edelleen lain silmissä käytännössä verrattavissa esineeseen, jolla on omistaja.

Keskusta sai joka tapauksessa tahtonsa läpi. Termiä itseisarvo ei ole Sanna Marinin hallituksen lakiesitystekstin luonnoksessa. Lain perusteluissa itseisarvosta puhutaan paljonkin, mutta lakipykälistä sitä ei löydy.

Itseisarvon sijaan heti lakitekstin alun yleisissä periaatteissa puhutaan ”eläinten kunnioittamisesta”.

Lain perusteluissa selitetään, että tämän kunnioittamiskäsitteen taustalla on ajatus eläimen itseisarvosta. Ja muutenkin lain perusteluissa pohditaan laajasti eläinten itseisarvon ajatusta ja soveltamista.

Ajatus itseisarvosta on siis hyvinkin vahvasti laissa mukana. Mutta ilman, että käsitettä kertakaan mainittaisiin varsinaisessa lakitekstissä. Tämä on varsin epäloogista ja omituista.

Mutta mitä väliä on sillä, onko itseisarvokäsite laissa vai ei?

Kyse on periaatteista. Ja periaatteista on usein vaikea hakea ratkaisukeskeisesti kompromissia.

Eläinten hyvinvointilain lausuntokierros päättyi pari viikkoa sitten. Lausunnossaan eläinoikeusjärjestö Animalia harmitteli itseisarvon puuttumista. Järjestön mukaan itseisarvon tunnustamisen lakitekstissä olisi tuonut eläinten hyvinvointia koskevalle lainsäädännölle enemmän painoarvoa.

Siis lähinnä symbolista painoarvoa, sillä kuten mainittua, itseisarvolla on loppujen lopuksi aika vähän käytännön vaikutusta siihen, miten esimerkiksi tuotantoeläimiä kohdellaan.

Ja symbolisesta syystä keskusta asiaa myös niin tiukasti vastusti.

Talonpoikaiseen ajatusmaailmaan kuuluu vahva luontosuhde, jossa luonnolla on välinearvo. Eläimiä pitää hoitaa hyvin, jotta niitä pystyy siten paremmin hyödyntämään. Tähän perusprinsiippiin ei itseisarvon käsite sovi.

Käsitteillä on politiikassa merkitystä.