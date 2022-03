Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Hyvät lukijat! Kävi ilmi, että viikinkien tapa juoda voitonmalja vihollisen kallosta lienee urbaanilegendaa.

Esa Tyystjärvi kirjoittaa: ”Käsitys perustuu käännösvirheeseen, jonka teki Ole Worm kääntäessään viikinkirunoutta. Hän käänsi sarvea tarkoittavan runollisen kiertoilmauksen ’kallon kaareva haara’ pelkäksi kalloksi ja lisäsi idean siitä, että kallo kuului tapetulle viholliselle. Makaaberi lisäys oli niin mainio, että myyttiin uskotaan laajasti yhä. Viikinkiajalta on säilynyt naudansarvelle sopivia mukitelineitä – pelkkä sarvi kun on pöydässä muuten kovin kiikkerä. Kallotelineistä ei ole jäänteitä. Kallokuppeja on kyllä arkeologisessa aineistossa, mutta niiden käyttäminen ei mitä todennäköisimmin kuulunut viikinkien tapoihin.”

Miten paljon venäjän ja ukrainan kielet eroavat toisistaan? Ovatko ne jotakin samanlaista kuin suomi ja viro, osan ymmärtää, kaikkea ei? Kiinnostavaa juuri nyt, kun tilanne on mikä on.

– Utelias

Soitin Helsingin yliopiston venäjän kielen professorille Johanna Viimarannalle, joka totesi, että tästä asiasta kysytään häneltä usein.

Ukraina ja venäjä ovat kielinä lähisukulaisia – läheisempiä kuin viro ja suomi. ”Ukrainassa ja venäjässä on joitain äänne-eroja, sekä kieliopissa hyvin pieniä eroavaisuuksia. Suurin ero on sanastossa. Ukrainan kielessä on länsislaavilaisia sanoja, joita löytyy esimerkiksi puolasta, mutta ei venäjästä.”

Kaikki venäläiset eivät ymmärrä ukrainaa. ”Mutta jos on ollut enemmän kontaktia tai on itse sellaiselta murrealueelta, joka on vähän lähempänä Ukrainaa, niin voi hyvinkin ymmärtää.”

Ukrainassa taas lähes kaikki osaavat venäjää ja monet ihmiset ovat käytännössä kaksikielisiä. Maassa puhutaan eri tilanteissa myös näiden kielten sekoitusta, jota paikalliset kutsuvat nimellä suržik. Venäjän kielellä ei kuitenkaan ole virallista asemaa Ukrainassa. Viime vuonna tuli lisäksi voimaan laki, jonka mukaan kahviloissa ja kaupoissa saa käyttää vain ukrainaa.

”Maassa on paljon venäjänkielisiä, mutta heidän oikeutensa on vedetty aika tiukalle”, Viimaranta sanoi. Hän kertoi tavanneensa juuri tuttavapariskunnan, venäläisen miehen ja ukrainalaisen naisen. Nainen halusi puhua tapaamisessa suomea, koska oli sodan alettua päättänyt, että ei puhu venäjää enää koskaan.

”Kun kielistä tulee poliittisia kysymyksiä, se voi vaikuttaa voimakkaasti ja nopeasti ihmisten kielenkäyttöön. Nyt venäjän kieli on Ukrainassa uudella tavalla politisoitunut.”

Mistä tietää, mitkä pahan olon tunteet kannattaa käsitellä ja käydä läpi ja milloin taas olla tarttumatta niiden vietäväksi, antaa rasituksen vain olla? Joka ikisen tunteen tunteminen alkaa jo tuntua.

– Tyttö 19 v

Tämäpä se onkin oikea kysymysten kysymys, sanoi lukupiirin psykologi, jolle soitin heti. Asiassa on monta puolta. Yksi on se, että tunteet antavat aina jotakin informaatiota ja siksi niitä on hyvä kuunnella. ”Mitä informaatiota ne antavat, on kuitenkin vähän vaikeampi juttu”, psykologi sanoi.

Tunne ei ole välttämättä mikään simppeli totuus, jonka mukaan pitää heti toimia.

”Pitäisi pysähtyä tarkastelemaan, että mikäs juttu tämä nyt on.”

Psykologit puhuvat primääreistä ja sekundaareista tunteista. Esimerkiksi elämänkriisistä seuraava suru, pelko tai viha ovat primäärejä. ”Silloin on usein hyödyllistä tuntea se ikään kuin läpi. Esimerkiksi kun surun kohdatessa hyväksyy tunteen eikä pakota sitä pois, tunne elää kaarensa loppuun.”

Mutta ihminen on mutkikas olento. Usein käy niin, että tunteisiin tuleekin kerroksia. Surullinen saattaa tuntea myös vihaa tai ”jotain epämääräistä ahdistavaa mössöä ja ahdistusta”, kuten psykologi sanoi.

Ahdistavaan mössöön paneutuminen lähinnä lisää ahdistusta. Siksi pitäisikin ensin yrittää ymmärtää, mitä sen alla piilee. Jotkut käyvät vuosikausia terapiassa tätä selvittääkseen. ”Oikea vastaus” riippuu myös ihmisestä ja hänen tunne-elämänsä historiasta. Jotkut ylisäätelevät tunteita ja kokevat ne uhkaavina. He pyrkivät torjumaan kaikki surun ja vihan tunteet, ja siksi päällimmäiseksi nousee epämääräinen ahdistus.

Sitten on toisaalta alisäätelijöitä, joille iskee tämän tästä kaikenlaisia tunteita, joihin he herkästi reagoivat. ”Silloin ihmisen kannattaa harjoitella sitä, että tunteiden voi antaa tulla ja mennä eikä kaikkeen tarvitse lähteä mukaan reagoimalla.”

Ehkä sinun kohdallasi on kyse alisäätelystä? Jos tunteet ovat nyt raskaita kantaa, voit lohduttautua sillä, että usein asiat helpottuvat ajan kanssa.

”Lopulta kaikki tunteet menevät ohi.”

Tunteiden säätelyä voivat auttaa esimerkiksi hengitysharjoitukset tai mindfulness. Monille on apua niin sanotusta murehtimistunnista: vuorokaudesta varataan yksi tunti, jonka aikana murehditaan oikein kovasti, kun taas muulloin tunteet pannaan syrjään odottamaan tuota hetkeä. Tätä harjoittelemalla saa vähitellen kokemuksen siitä, että sinulla on valtaa sen yli, mitä mielessä liikkuu.