Ravintolarajoitukset poistuivat, ja samalla poistui myös yrittäjien työmarkkinatuki.

”Se voi olla tässä, todellakin”, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Mika Salminen koronapandemiasta MTV:lle tiistaina.

Ravintolarajoitukset olivat poistuneet samana päivänä, mutta niin oli poistunut myös pandemia-ajan laajennettu sosiaaliturva eli yrittäjien työmarkkinatuki.

Heti pandemian alussa päätettiin, että toisin kuin aiemmin, yrittäjän ei tarvinnut lopettaa päätoimista yritystoimintaansa saadakseen työmarkkinatukea. Riitti, kun yrittäjä ilmoitti epidemian vähentäneen kuukausitulot alle 1 103 euroon tai muuttaneen yritystoiminnan sivutoimiseksi. Näin yritykset pidettäisiin pystyssä.

Erityistä hyötyä järjestelystä on ollut normaalioloissakin vähällä pärjääville taiteilijoille ja kulttuurityöntekijöille, joita koronapolitiikka on kohdellut muuten kylmästi.

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestön Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen, minkä vuoksi kulttuuriala ei sitten ole rummuttanut järjestelylle jatkoa?

”Me ei edusteta sinänsä taiteilijoita, vaan he ovat järjestäytyneet kuka mihinkin, esimerkiksi SAK:hon. Sosiaaliturvakysymys on enemmän puoluepoliittinen asia kuin ammattiryhmäasia. Siksi ääni on ollut hajanainen.”

Sen sijaan yksityishenkilö Meriläinen kirjoitti Helsingin Sanomissa vuosi sitten, että järjestelystä luopuminen on moraalisesti vaikeaa ja tarpeetonta, eikä hän ole muuttanut mieltään.

”Kyllä minä haluaisin kuulla ne perustelut, kunnolliset perustelut, miksi tämä etuus nyt poistetaan.”

Työmarkkinatuki on veronalaista tuloa, ja sitä maksetaan 34,5 euroa viideltä päivältä viikossa eli runsaat 700 euroa kuussa. Pandemian aikana suojaosa korotettiin viiteensataan euroon. Sen verran saattoi tienata kuussa ilman, että tukea alettiin leikata.

Kaikkein pienituloisimpien yrittäjien keskuudessa laajennus on näyttäytynyt jopa perustulomaisena: suoraviivaista sosiaaliturvaa, joka mahdollistaa satunnaisen keikkatyön.

Taidealan järjestöt ovat harmitelleet vuosien ajan te-toimistojen vaihtelevia linjauksia siitä, milloin taiteellinen freelancetyö on päätoimista. Työttömyystukea saa vain, jos yrittäjyys katsotaan sivutoimiseksi.

Pandemia-aikana tämä ongelma poistui, kun sivutoimisuuden saattoi ilmoittaa itse. Etuuden piiriin pääsemiseen riitti käytännössä, että ilmoittautui työnhakijaksi.

Käytännössä tuen mekanismi oli kuitenkin päinvastainen kuin muutaman vuoden takaisessa perustulokokeilussa. Silloin testiryhmälle jaettu vastikkeeton 560 euron kuukausiraha poisti kannustimia olla vastaanottamatta töitä, ja kokeilu selvitti sen työllistymisvaikutuksia.

Yrittäjien työmarkkinatuki toimi toisinpäin. Se paransi kyllä kaikkein pienituloisimpien silpputyöläisten sosiaaliturvaa, mutta loi uuden kannustinloukun niille yrittäjille, jotka pohtivat lisätulojen hankkimista koronasta huolimatta.

Hallituspuolueista ääntä työmarkkinatuen jatkon puolesta on pitänyt lähinnä vasemmistoliitto.

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén kertoo, että sääntelyn raamit sorvattiin sorvattiin pandemian alkaessa pitkälti hänen työhuoneessaan, mutta järjestö ei ole missään vaiheessa halunnut järjestelystä pysyvää.

”Normaalitilanteessa työttömyysetuudella ei pidä tukea kannattamatonta yritystoimintaa”, hän sanoo.

Toisille yrittäjyys on pyrkimystä kannattavaan ja jopa laajenevaan yritystoimintaan, toisille se on järkevin tai ainut keino hoitaa töidensä laskutus. Yrittäjien työmarkkinatuki oli tarkoitettu pandemiaturvaksi, mutta siinä sivussa se helpotti niin sanottujen pakkoyrittäjien sosiaaliturvaongelmaa.

Hellstén sanoo vinkanneensa Kelalle, että se selvittäisi, ketkä yrittäjien työmarkkinatukea käyttivät ja miten se toimi.

Rosa Meriläinen uskoo monen vasta nyt tajunneen, kuinka pieni raha työmarkkinatuki on. Se tuskin kannustaa hengaamaan. Perustulokokeilullakaan ei ollut työllisyysvaikutuksia.

”Uskon, että kasvu, työllisyys ja tuottavuus lisääntyisivät tässä maassa, jos me saataisiin yrittäjyyden ja yrittäjätyyppisen työn sosiaaliturva kuntoon”, hän sanoo.