Venäjä on ollut minulle vapauden valtakunta. Miehitysjoukot otan kuitenkin mieluummin muualta, kirjoittaa kielitieteilijä ja tietokirjailija Janne Saarikivi esseessään.

Sanotaan, että Ukrainassa syttyy sota. Oikeasti se vain kiihtyy, sillä sota alkoi vuonna 2014 Venäjän anastaessa Krimin niemimaan. Mutta kun sota jatkuu vuosia, se ei ole enää uutinen.

En ole sotien asiantuntija mutta voin vilkaista. Venäjä ainakin on tuttu. Elämäni suomalais-ugrilaisten kielten tutkijana on ollut loputon kenttämatka Venäjälle. Siellä on ystäviä ja satoja tuttuja. Olen käynyt kaupungeissa ja pikkukylissä, professorien ja kansanihmisten keittiöissä. Osaan venäjää ja monia Venäjän vähemmistökieliäkin kohtalaisesti.