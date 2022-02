Kirjailija Édouard Louis, entiseltä nimeltään Eddy Bellegueule, on Ranskan puhutuimpia nykykirjailijoita. Hänen teoksensa kuvaavat Ranskan suuria luokkaeroja.

Édouard Louis kipusi ranskalaisen kirjallisuuden tähdeksi kirjoittamalla suorasanaisesti köyhästä lapsuudestaan ja nousustaan pariisilaisen kulttuuriälymystön jäseneksi. Louis tietää, miksi kansa on Ranskassa vihaista. Hän vaatii hallitsevan luokan päitä vadille.

Ensin sitä ei uskonut kukaan. Eihän tällaista Ranskaa ollut nykypäivänä olemassa, ei voinut olla. Niin huonosti Édouard Louis'n omaelämäkerrallinen esikoisromaani En finir avec Eddy Bellegueule istui vuonna 2014 hallitsevan luokan mielikuviin ranskalaisesta yhteiskunnasta ja työväenluokan elämästä.

Suurin osa kustantajista hylkäsi 21-vuotiaan Louis'n käsikirjoituksen. Suorapuheinen kertomus homoseksuaalin pojan kasvusta keskellä köyhyyttä, sovinismia ja kuihtuvaa teollisuuskylää ei yksinkertaisesti ollut uskottava. Kun romaani sitten löysi kustantajan, sitä myytiin yli 300 000 kappaletta ja käännettiin parillekymmenelle eri kielelle. Vielä silloinkin riitti epäilijöitä. Mutta kun keltaliivit viisi vuotta myöhemmin nousivat kapinaan ympäri Ranskaa, kaikkien oli hyväksyttävä, että Louis oli ennakoinut tulevaa ja osannut kuvata syitä ranskalaisten raivon taustalla.

”En valinnut kirjoittaa elämästäni, vaan taustani pakotti minut siihen. Aina kun yritin kirjoittaa jostain muusta, tunsin, kuinka isäni ja äitini aaveet kysyivät, miksi en kirjoittanut heistä, että miksi he taas olivat näkymättömiä. Minulla oli eettinen velvollisuus kirjoittaa kasvuympäristöstäni kylässä, jossa tehtaat sulkivat ovensa, tuotanto siirrettiin halvempiin maihin ja jossa elettiin jatkuvassa rahan ja toivon puutteessa”, Édouard Louis sanoo ja hörppää kahvia eteläpariisilaisen kulmakuppilan terassilla, nykyisessä kotikorttelissaan.

” Kiusatusta pienen kylän pojasta tuli kirjailija, jota maailma ylistää.

Louis on vasta 28-vuotias ja on jo julkaissut viisi omaelämäkerrallista menestysteosta. Esikoisromaani Ei enää Eddy ja Väkivallan historia, joka kertoo Louis'n kokemasta raiskauksesta ja pohtii syitä väkivaltaan, ilmestyivät jo aikaisemmin Tammen Keltaisen kirjaston kokoelmassa. Kolmas, Kuka tappoi isäni, ilmestyi suomeksi tammikuussa.

Kuka tappoi isäni kertoo Louis'n isästä ja siitä, miten poliittiset päätökset muokkasivat hänestä myrkyllistä miehuutta ihannoivan ja jo viisikymppisenä fyysisesti loppuun kulutetun yhteiskunnan hylkiön.

Ja Louis on ehtinyt paljon muutakin. Viime keväänä ranskaksi ilmestyneessä Combats et métamorphoses d'une femme -kirjassa Louis kääntää katseensa äitiinsä, ja syksyllä julkaistu Changer : méthode taas kerii auki, miten Louis itse loikkasi luokasta toiseen, köyhyydestä pariisilaiseen kulttuuriporvaristoon, ja millaisen muodonmuutoksen hän kävi läpi sitä varten.

Kirjojen kirjoittamisen lisäksi Louis on kääntänyt Anne Carsonin runoja ja antiikin kreikkalaisia tragedioita ranskaksi ja esiintynyt itse lavalla omista kirjoistaan tehdyissä teatteriversioissa. Viime keväänä Louis julkaisi myös yhteisteoksen yhteiskunnallisista elokuvistaan tunnetun brittiohjaajan Ken Loachin kanssa. Dialogues sur l'art et la politique -kirjassa he puhuvat taiteen, elokuvien ja kirjallisuuden kyvystä järisyttää poliittisia valtarakenteita niiden tukemisen sijaan.

Paraikaa amerikkalainen ohjaaja ja Call Me By Your Name -elokuvasta Oscar-palkinnon saanut käsikirjoittaja James Ivory kirjoittaa Louis'n romaaneihin pohjautuvaa televisiosarjaa. Lisäksi Louis matkustaa jatkuvasti tapaamaan lukijoitaan ympäri Eurooppaa sekä katsomaan näyttämösovitusten ensi-iltoja. Tekeillä on myös uusi kirja.

Vähemmästäkin huimaa. Mutta Louis tuntee päässeensä vasta alkuun. Niin paljon on vielä tekemättä ja sanomatta.

Ja kostamatta.

Louis’n esikoisteos oli järkytys hänen perheelleen. Äiti lakkasi puhumasta pojalleen.

Kaksikymmentä vuotta sitten tuleva menestyskirjailija seisoi harmaan pohjoisranskalaisen Hallecourtin kylänraitilla ja limainen sylki valui pitkin hänen kasvojaan. Koululaiset olivat haukkuneet häntä likaiseksi hintiksi ja sylkeneet ja nauraneet päälle. Elettiin 2000-luvun alkua, ja Édouard Louis oli vielä nimeltään Eddy Bellegueule, Eddy Kaunisnaama, mikä oli yksi syy pilkalle.

Niin kotona kuin koulussa oli vallalla tiukkaraaminen kovan miehuuden ihanne, johon Bellegueule ei istunut, ei sitten millään. Hän piti nukeista, inhosi jalkapalloa ja tykkäsi tanssia ja laulaa Aquaa ja Céline Dionia. Sellaiselle ei ollut tilaa eikä ymmärrystä, ja elämä oli selviytymistä päivästä toiseen.

Kotona oli pulaa kaikesta. Kuun lopussa äiti lähetti usein poikansa naapuriin kinuamaan ruokaa. Tehtaan työtapaturmassa loukkaantunut isä kärsi jatkuvasti selkävaivoistaan. Perheessä juotiin, raivottiin väkivaltaisesti ja elettiin jatkuvassa tupakansavussa. Televisio pauhasi jokaisessa huoneessa aamusta iltaan, ja sadepäivinä vesi ropisi sisään. Kukaan ei lukenut kirjoja tai käynyt teatterissa saati sitten ajatellut tulevaisuutta. Ei sellaista ollut näkyvissä.

Tulevaisuutta ei näkynyt myöskään Pohjois-Pariisissa, jossa oltiin samaan aikaan nousemassa kapinaan. Autot syttyisivät pian tuleen lähiöiden tienvarsilla.

Miksi poika ei vain voinut olla kuin kaikki muut, isä sanoi ja häpesi häntä. Poika kyllä yritti eikä olisi muuta halunnutkaan kuin istua normiin. Kunnes tajusi, ettei niin tulisi koskaan tapahtumaan ja että hänen ainoa tapansa selviytyä hengissä olisi lähteä pakoon.

Joka kerta kun sylky valui hänen kasvojaan pitkin ja homofobiset haukut kaikuivat hänen päässään, pojan mielessä pyöri vain yksi sana: kosto. Eddy Bellegueule päätti vielä jonain päivänä näyttävänsä kaikille, ettei hän ollut sellainen hirviö, joksi häntä kutsuttiin. Vielä jonain päivänä kiusaajat tulisivat katumaan tekojaan. Ja niin muodonmuutos nytkähti käyntiin.

Ensin hän pääsi lukioon teatterilinjalle Amiensiin, löysi elokuvat, kirjallisuuden ja teatterin sekä ystävänsä Elenan ja tämän perheen, jotka opettivat hänet porvarillisille tavoille. Pian Eddy Bellegueule jo harjoitteli uuden hillitymmän tavan nauraa, söi roskaruoan sijaan puhtaampia ja terveellisempiä aterioita, ja kotikylässä arvossa olleet urheiluvaatteet vaihtuivat kauluspaitaan ja puvuntakkiin. Lukiossa hän alkoi pikkuhiljaa istua muiden joukkoon, kun taas kotona äiti nauroi, että poika puhui yhtäkkiä kuin mikäkin lääkäri.

Pian Eddy Bellegueule muutti nimensä virallisesti Édouard Louis'ksi, koska se vastasi hänen identiteettiään paremmin. Lukiossa kaikki luulivat muutenkin, että Eddy oli vain lempinimi Édouardista. Tavattuaan Amiensissa sosiologi Didier Eribonin, joka oli kirjoittanut omasta luokkahypystään ja tutkinut aihetta pitkään, Louis päätti lähteä Pariisiin ja pääsi opiskelemaan sosiologiaa erittäin arvostettuun École Normale Supérieuriin. Pariisissa Louis tutustui pikkuhiljaa porvaristoon, kulttuurieliittiin ja jopa aristokraatteihin. Sitten hän alkoi kirjoittaa esikoisromaaniaan.

Louis'n omaelämäkerrallisia kirjoja kiitellään nyt ympäri maailmaa veitsenterävästä köyhyyden ja Ranskan luokkaerojen kuvauksesta. Teoksia voisi kutsua ranskalaisen kirjailijan Annie Ernaux'n omaelämäkerrallisten kirjojen tapaan sosiologisiksi omaelämäkerroiksi, joissa oman elämän tarkastelun kautta kerrotaan jotakin laajempaa yhteiskunnasta.

Ernaux, joka tunnetaan muun muassa Booker-palkintoehdokkaaksi nousseesta ja tänä vuonna suomennetusta Vuodet-kirjastaan, onkin yksi Louis'n innoittajista. Toinen on amerikkalainen runoilija Claudia Rankin, joka on kirjoittanut rasistisista mikroaggressioista ja piirtänyt samalla kuvan koko amerikkalaisesta yhteiskunnasta Citizen: An American Lyric -kirjassaan.

”Uskon, että mitä tarkemmin pureutuu yksityiseen, sitä enemmän pystyy kertomaan yhteiskunnasta. Esimerkiksi William Faulkner on keskittynyt kirjoittamaan maantieteellisesti hyvin pienestä paikasta, jonka kautta hän kuvaa laajemmin muun muassa rasismia, haluja ja väkivaltaa. Honoré de Balzacin tavoitteena oli myös luoda teoksillaan kokonaiskuva ranskalaisesta yhteiskunnasta. Minäkin pyrin siihen, mutta teen sitä perheeni raameissa. Kirjani ovat kuin kirjeitä, jotka keskustelevat toistensa kanssa. Ne näyttävät, kuinka monta eri puolta ja tarinaa meissä kaikissa voi olla”, Louis sanoo.

Perhe tosiaan on keskiössä Louis'n kaikissa kirjoissa, ja kyytiä saavat niin isä, äiti kuin sisaruksetkin. Tuoreimmissa teoksissa tekstiin on uinut entistä enemmän empatiaa ja yritystä ymmärtää, miksi heidän perheestään tuli sellainen kuin siitä tuli – ja miksi kirjailijasta itsestään sellainen kuin tuli.

Kirjoista voi lukea suoraan ja rivien välistä, kuinka ristiriitainen, riipaiseva ja vaikea Louis'n suhde omaan perheeseensä on.

”Perheen idea on minulle henkilökohtaisesti painajainen. Että on elettävä ihmisten kanssa, joita ei ole itse valinnut. Minulle ystäväni ovat elämäni keskiössä, mutta en silti kutsuisi heitä valitsemakseni perheeksi, sillä perhe-sana turhauttaa minua. En halua lapsia enkä asu rakastamani ihmisen kanssa. Haluan, että joka aamu kun herään hänen vierestään, kyse on valinnasta. Eivät Jean-Paul Sartre ja Simone de Beauvoirkaan asuneet koskaan yhdessä”, Louis sanoo.

Kirjailijan perheelle esikoisromaanin kuvaus kurjasta lapsuudesta tuli yllätyksenä. Kun Ei enää Eddy julkaistiin, Louis'n äiti järkyttyi lukemastaan. Hän ei tunnistanut poikansa kuvausta perheestään eikä puhunut tälle pitkään aikaan. Äiti antoi sisarusten kanssa paikallislehtiin haastatteluita, joissa kertoi ihmettelevänsä, miksi hänen poikansa kirjoitti heistä ja lapsuudestaan niin rumasti. Eihän se nyt niin karmea voinut olla, eihän?

Louis'n kirjat ovat herättäneet Ranskassa laajemminkin polemiikkia. Osa on kritisoinut niitä ”miserabilismista” eli kurjuuden tunteikkaasta surkuttelusta ja siitä, että kirjailija vie perheenjäseniltään vapauden määritellä itse itsensä. Louis'ta on syytetty myös siitä, että hän stigmatisoi ihmisiä sulkemalla heidät luokkansa vangeiksi. Toisin sanoen: Louis itse on ollut vapaa muuttamaan elämänsä ja hypännyt luokasta toiseen, mutta esimerkiksi omasta isästään kirjailija luo kuvan pysyvästi työväenluokkaisena, jonka koko elämää luokka määrittää.

Kritiikki huvittaa Louis'ta, sillä hänestä asia on aivan päinvastoin. Usein kritiikkiä esittävät henkilöt, jotka itse kuuluvat hallitsevaan luokkaan. Siihen samaan, joka ylläpitää julkista diskurssia köyhistä ja ylenkatsoo esimerkiksi keltaliivejä.

”Porvaristo haluaa itse määritellä, miten köyhiä saa kuvata, ja on olemassa kaksi hyväksyttyä tapaa. Köyhät esitetään joko hyvinä tai huonoina villi-ihmisinä. Eli joko autenttisina elämästä nautiskelijoina, jotka osaavat nauraa, tai sitten likaisina, laiskoina, epärehellisinä, vaarallisina ja varkaina. Se on hyvin valkoinen, kolonialistinen ja rasistinen näkemys”, Louis sanoo.

Louis itse kertoo pyrkivänsä nykyaikaistamaan köyhistä annettua kuvaa, laajentamaan sitä. Työväenluokka ei nimittäin ole ranskalaisessa yhteiskunnassa näkymätön eikä ole koskaan ollutkaan, vaan siitä on aina kirjoitettu kirjoja ja tehty elokuvia, varsinkin komedioita, ja ranskalaiset rakastavat vitsailla köyhien kustannuksella esittämällä heidät karikatyyreinä.

”Ja sellaisina heidän pitäisi pysyä”, sanoo Louis ja tuijottaa silmiin. ”Hiljaisina ja ruodussa tai poissa silmistä.”

Ei siis kapinoivina keltaliiveinä eikä sellaisina kuin Louis heidät esittää: seksismin ja rasismin kyllästäminä yhteiskunnan hylkääminä yksilöinä, joiden epätoivon, näköalattomuuden ja väkivaltaisuuden syypää eivät ole he itse vaan poliitikot ja poliittiset päätökset sekä hallitseva luokka, joka sallii kaiken tapahtua ja sorron jatkua. Heidän päitään Louis vaatii kirjoissaan vadille.

”Minä haluan kirjoillani räjäyttää valheelliset näkemykset tuomalla köyhyyden kuvaukseen nykyaikaisia sanoja ja todellisia ihmisiä, arabeja ja homoja. Ja se, että tulen itse työväenluokasta ja kirjoitan siitä, häiritsee monia, koska kirjoittaminen on niin pitkään ollut vain porvariston oikeus.”

Ehkä juuri tämän sisäistetyn luokkaidentiteetin vuoksi Louis'n äitiäkin ensin raivostutti. Että hänen poikansa kehtasikin puhua perheestään sillä tavalla, tavalla, jollaista ei ollut totuttu kuulemaan, liian suoraan ja rehellisesti, yleisen puhetavan pirstaleiksi räjäyttäen.

Sittemmin Louis'n ja hänen äitinsä välit ovat lämmenneet, ja viime keväänä ilmestynyt Combats et métamorphoses d'une femme on koskettava kuvaus heidän ristiriitaisesta suhteestaan. Isästään Louis ei taas ollut kuullut mitään pitkään aikaan, mutta kun esikoisromaani ilmestyi, tämä soitti, kertoi olevansa ylpeä ja haluavansa tavata.

Tapaaminen laittoi alulle kolmannen kirjan, Kuka tappoi isäni, jota Louis kuvailee nykyaikaiseksi tragediaksi. Se kertoo, mitkä kaikki poliittiset päätökset ajoivat isän ahdinkoon. Kirjan on Louis'n isän lisäksi lukenut myös moni isän ystävistä, jotka eivät juuri muuten piittaa kirjallisuudesta.

”Kirjani ovat paitsi kamppailujani normeja, luokkasortoa, vallankäyttöä ja lapsuuttani vastaan, myös taisteluita kirjallisuutta ja kaikkia niitä sääntöjä vastaan, jotka estävät kirjoittamasta totuutta, paljastamasta sitä. Sillä totuus on aina vallankumouksellinen, koska se kysyy lukijalta, mitä hän tekee ja erityisesti mitä hän ei tee epätasa-arvon vähentämiseksi. Se pakottaa vallankäyttäjän katsomaan peiliin ja tuntemaan vastuunsa”, Louis sanoo.

” ”Todellisia avustettuja ovat porvaristo ja rikkaat. Heillä on rahaa, perintöä, sivistys- ja koulutuspääomaa.”

Vuonna 2009 presidentti Nicolas Sarkozy ja hallitus tekivät muutoksia Ranskan valtion perusturvaan. Vähimmäistoimeentulo korvattiin RSA-nimisellä tuella, jonka tarkoitus oli edistää paluuta työelämään. Louis oli silloin vielä alaikäinen eikä tajunnut politiikasta mitään. Mutta hän eli päätöksen seuraukset isänsä kautta. Isän selkä oli hajonnut työtapaturmassa, mutta nyt tämän oli mentävä töihin kadunlakaisijaksi. Palkka oli 700 euroa kuussa.

Kahdeksan vuotta myöhemmin Emmanuel Macronin hallitus päätti napata viisi euroa kuussa kaikkein köyhimpien ranskalaisten sosiaalituista. Samoihin aikoihin presidentti ilmoitti keventävänsä kaikkein rikkaimpien ranskalaisten verotusta.

”Ongelma on, että poliittisia päätöksiä tekevät ne, joita päätökset eivät kosketa ja jotka eivät niistä kärsi. Kun Macron tekee uudistuksia sosiaalitukiin, ei minulla ole hätää, koska minulla on koulutus ja asun Pariisissa. Mutta uudistus voi tappaa isäni. Ja kun häneltä viedään rahat ja evätään mahdollisuus matkustaa ja päästä sivistyksen pariin, ei hänelle jää kuin ruumis. Siksi hän keskittyy siihen ja kehittää itselleen ideologian, jossa tärkeintä on miehinen viriiliys ja voima. Se taas johtaa maskuliiniseen vallankäyttöön”, Louis sanoo.

Työväenluokka kyllä kiinnostaa ranskalaisia poliitikkoja. Siitä on kirjailijan mukaan tullut monille jopa varsinainen pakkomielle. Esimerkiksi Macron puhuu heistä jatkuvasti ja samoin sanoin: heidän täytyisi tehdä koko ajan enemmän töitä, opintoja ja uhrauksia.

”Usein kuulee sanottavan, että köyhiä avustetaan, mutta todellisia avustettuja ovat porvaristo ja rikkaat. Heillä on rahaa, perintöä, ehkä omistusasunto ja sivistys- ja koulutuspääomaa, jotka avaavat ovia ja auttavat heitä navigoimaan porvarillisessa systeemissä. Minulla on nykyään ystäviä, jotka ovat jo viisivuotiaina tienneet, mikä on Sorbonnen yliopisto. Samaan aikaan työväenluokkaiset tekevät töitä McDonald'silla tai Amazonilla selvitäkseen hengissä. Köyhyyden periytymisen katkaisemiseksi tarvitaan keskimäärin kuusi sukupolvea”, Louis sanoo ja vähän kiihtyy.

”Kotikylässäni myös ajatellaan, että apteekkari tai kyläkauppias edustavat hallitsevaa luokkaa, vaikka he ovat paljon lähempänä vanhempiani kuin todellisia valtaapitäviä. Kuinka työväenluokan edustajat voisivat siis olla vastuussa ajattelutavoistaan, kun heillä ei ole pääsyä siihen todellisuuteen, jossa hallitseva luokka elää?”

Sitten kirjailija haluaa painottaa, että totta kai myös hallitsevassa luokassa on aina ollut niitä, jotka taistelevat epätasa-arvoa vastaan. Louis on itsekin saanut heiltä tukea. Se osaltaan mahdollisti hänen muodonmuutoksensa, luokkahyppynsä ja kirjojen kirjoittamisen.

Mutta Louis ei koe, että kukaan olisi vapaa keksimään itseään uudestaan tuosta noin vain. Eikä hän usko yksilönvapauteen. Hänellä itsellään ei yksinkertaisesti ollut muuta vaihtoehtoa kuin muuttua. Ja sitä varten oli olemassa rakenteita jotka tukevat kollektiivista vapautta: on oikeus vaihtaa nimeä, hakea kouluun tai haluta ketä vain sukupuoleen katsomatta.

Louis’n seuraava kirja kertoo pojista, jotka kiusasivat häntä nuorena. Hän haluaa kostaa – ei pojille, vaan heidän puolestaan.

Mutta mitä mieltä kirjailija on vasemmistosta, joka on perinteisesti pitänyt työväenluokan puolia? Louis pudistaa päätään. Hänen mukaansa vasemmisto on jämähtänyt Ranskassa aivan liian vanhanaikaisiin näkemyksiin. Se toistaa yhä myyttistä puhetta tehdastyöläisten solidaarisuudesta ja kommunismista, vaikka köyhien todellisuus on nykyään paljon monimutkaisempi.

”Emme voi odottaa ja pyytää, että työväenluokkaiset ihmiset äänestäisivät tällaista 'väärää vasemmistoa'. Kotikylässäni joka toinen äänestää Kansallista liittoumaa. Se on järkyttävä tosiasia. Mutta meillä on onnea, että Ranskassa on viime vuosina aktivoitunut monia yhteiskunnallisia liikkeitä. Esimerkiksi feminismi ja rasisminvastainen liike auttavat näkemään yhteiskunnallisia ongelmia eri valossa. Ne nykyaikaistavat puhetapaa esimerkiksi homofobiasta, miehisestä vallasta ja luokkakäsityksistä. Sitä tarvitaan, jotta voitaisiin miettiä yhteiskuntaluokan idea kokonaan uusiksi”, Louis sanoo.

Uudistusta kaipaa hänen mielestään myös kirjallisuus, jota Louis'n mielestä kahlitsevat nyt monet säännöt.

Ei paatosta. Ei liian poliittista. Ei liian omaelämäkerrallista. Ei liian suorapuheista eikä naturalistista. Ei liian tunteikasta. Ei ainakaan mitään nyyhkytarinaa. Eikä liian taistelunhaluista. Mieluummin ehdottavaa ja implisiittistä. Kuviteltua. Ei opettavaista. Hiljaisuutta ja metaforia.

Tällaiset ajatukset määräävät Louis'n mukaan sitä, mitä kirjallisuudessa arvostetaan ja mitä ei, mitä pidetään kauniina ja mitä ei.

”Kirjallisuutta arvostetaan usein silloin, kun se tekee avioeroa todellisuuden kanssa. Minä taistelen tätä ajatusta vastaan. Miksi kirja ei saisi herättää tunteita? Aivan kuin tunteissa olisi jotakin likaista ja noloa. Sehän on hirveän maskuliininen kuva siitä, mitä kirjallisuus saa olla”, Louis sanoo ja miettii hetken.

”Michel Foucault on sanonut, että kirjailijoiden pitäisi tehdä kirjapommeja. Ei välttämättä sellaisia, jotka kestävät aikaa, vaan sellaisia, jotka räjäyttävät kaiken saman tien. Minulle kirjani ovat aseitani. Samalla haluan näyttää, että totuuden sanominen on yhtä kaunista kuin metaforien käyttö. Mutta jo totuuden etsiminen itsessään riittää.”

Kirjallisuuden ei pitäisi Louis'n mielestä jämähtää muotoseikkoihin, eikä kirjailijoidenkaan pitäisi kirjoittaa vain kirjoja ja olla sitten hiljaa. Louis haluaa, että he kaivautuvat ulos vanhanaikaisista mielikuvista, joissa kirjailija istuu kirjoituspöydän takana piippu suussa.

”Kyllä minäkin mietin, että voinko kirjailijana nousta itse lavalle ja tanssia ja laulaa Aquan Barbie Girliä. Mutta miksi en voisi? Sehän vain laajentaa kamppailuani, ja teokseni löytävät sillä tavalla uusien yleisöjen luo”, Louis pohtii.

Kirjailija usuttaa kollegoitaan osallistumaan aktiivisesti julkiseen keskusteluun mediassa. Hän on itse julkaissut useita esseitään lehdissä, vastikään muun muassa Dagens Nyheterissä. Mutta esimerkiksi väittelyyn äärioikeiston edustajan kanssa Louis ei koskaan suostuisi, sillä vihapuheelle hän ei halua antaa tilaa. Muuten Louis aikoo jatkossakin mennä kohti sitä, mikä pelottaa, sillä pelko on hyvä mittari sille, millä on merkitystä. Mitä enemmän pelottaa, sen parempi.

Siksi Louis'lla on tällä hetkellä työn alla kirja pojista. Se kertoo erityisesti hänen serkuistaan ja entisistä koulukavereistaan. Siis niistä samoista, jotka sylkivät hänen päälleen pohjoisranskalaisella kylänraitilla kaksikymmentä vuotta sitten.

”Kirjoitan yhä voidakseni kostaa, mutta en heille vaan heidän puolestaan.”