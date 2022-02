Jääkiekon Suomi–Venäjä-olympiafinaalissa pelataan sunnuntaina väistämättä myös demokratiasta ja diktatuurista, sodasta ja rauhasta sekä pienempien valtioiden olemassaolon oikeudesta.

Tässä sitä nyt ollaan.

Jääkiekon olympia­finaalissa Kiinan Pekingissä sunnuntaina ovat vastakkain Leijonat eli Suomen jää­kiekko­maa­joukkue ja Venäjän olympia­komitean joukkue eli ihan se ehta Venäjän jää­kiekko­maa­joukkue.

Sanokaa minun sanoneen: jos Euroopassa syntyy laaja monen rintaman suursota tämän kevään aikana – tai hittoko sitä tietää, pahimmassa tapauksessa jopa lähi­päivinä tai lähiviikkoina – sunnuntain olympiafinaalista kirjoitetaan suomalaisissa historian­kirjoissa vielä 2080-luvulla.

On hetkiä, joissa historiankulku tihenee ja synkkenee.

Juuri nyt on sellainen: Panokset ovat suurempia kuin normaaliaikoina. Valtiojohtajat ja kenraalit tekevät joko viisaita ja rakentavia tai tuhoavia ja kohtalokkaita päätöksiä.

Sunnuntaina pelataan muustakin kuin olympiakullasta. Pelataan merkitysten tasolla myös demokratiasta ja diktatuurista sekä sodasta ja rauhasta, jossa tolstoilaista pasifismia ja pienempien valtioiden olemassaolon oikeutta edustaa Suomen tasavalta.

Vladimir Putin on pakkomielteinen lätkämies, Pietarin SKA:n kannattaja ja myötä­häpeää synnyttävien Kremlin propaganda­otteluiden kankeasti liikkuva keskus­hyökkääjä, usein numerolla 11. Hän tuijottanee sunnuntain ottelun alusta loppuun, oli tilanne Ukrainan rajoilla mikä tahansa.

Kansainvälinen jääkiekkoyhteisö tai Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) eivät ole olleet ihmisoikeuskamppailun tai sääntömääräisen kansainvälisen järjestyksen tosiasiallisia esitaistelijoita. Melkein päinvastoin. Kansainvälisen jääkiekkoliiton sveitsiläinen, juuri eläköitynyt entinen puheenjohtaja ja KOK:n hallituksen jäsen René Fasel tunnetaan Venäjän ja Valko-Venäjän diktaattorien ylimpänä ystävänä, joka on ollut valmis panemaan koko painoarvonsa peliin despoottiystäviensä puolesta.

Näky on ollut kiusallinen. Faselille on ollut pyhä periaate, ettei politiikka kuulu huippu­jääkiekkoon – paitsi niissä poikkeustapauksissa, jos politiikalla on ajettu läntistä liberaali­demokratiaa murentavia systeemejä. Sama on ikävä kyllä todettava helsinkiläisestä Jokereista, jonka Hjallis Harkimo vei Venäjän läpipolitisoituneeseen ja Kremlin taloudellisiin valtapiireihin suoraan linkittyneeseen KHL-liigaan vuonna 2014.

Mutta jääkiekkopomot eivät päätä siitä, mitä merkityksiä kotikatsomoissa otteluihin ladataan. He eivät päätä myöskään sitä, mitä merkityksiä pelaajat ja joukkueet niihin lataavat.

Sunnuntaina pelataan myös maailmanpoliittisista kamppailuista, täysin riippumatta siitä, mitä mieltä asiasta ovat Kansainvälinen olympiakomitea, Suomen olympiakomitea tai Venäjän olympiakomitea. Loppuottelu osuu yksinkertaisesti äärimmäisen latautuneeseen saumaan. Perjantaina arvioitiin, että Venäjän joukkojen kokonaismäärä Ukrainan vastaisilla rajoilla oli peräti 170 000–190 000 raskaasti varustettua sotilasta.

On aito pelko siitä, että Venäjä laajentaa Itä-Ukrainan asemasodan täysimittaiseksi monen rintaman rynnäköksi syvälle Ukrainan sydämeen. Jos näin käy, edessä saattaa olla pahin teurastus Euroopassa sitten vuoden 1945. Uhrimäärät tulisivat väistämättä kasvamaan murskaaviksi. Ukrainalaiset tulisivat kokemaan ja muut eurooppalaiset näkemään ihmismieliä sukupolvien ajan järkyttäviä tapahtumia.

Sodan ja levottomuuksien läikkymistä Ukrainan ulkopuolellekaan ei voisi unohtaa uhkakuvista.

Kymmentä yli kuusi sunnuntaiaamuna finaalin avauskiekko putoaa jäähän.

On kohtuutonta ajatella, että Euroopan rauhantyö olisi nimenomaisesti yksittäisten suomalais­pelaajien harteilla. Sen sijaan se on jokaisen tervejärkisen eurooppalaisen harteilla. Silti Leijonilla ja Suomella olisi sunnuntaina mahdollisuus ottaa ylväs symbolinen askel ja tehdä pieni silmänisku Ukrainalle, rauhalle, demokratialle ja pienempien valtioiden oikeudelle olemassaoloon.

Ainahan urheilujoukkueet ovat viestittäneet myös visuaalisesti. Leijonat ovat käyttäneet mustia surunauhoja muutamaan otteeseen arvokisoissa, esimerkiksi heti presidentti Mauno Koiviston kuoleman jälkeen.

Suursodan surunauhalle on tuskin vielä sunnuntaina tarvetta, mutta solidaarisuutta sopii aina osoittaa. Viestiä ei tarvitse lyödä kuin märkää rättiä kasvoille, vaan sen voi tehdä hienovaraisesti, hoksattavaksi niille, joille asialla on aitoa merkitystä.

Voisiko Leijonien huoltoryhmä kieputtaa leijonien mailan lapoihin puolet keltaista eristysnauhaa – ja toisen puolen sinistä?