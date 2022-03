Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Sähköposti: hs.torsti@hs.fi.

Hei taas, lukijat, tässä Torsti!

Autotekniikan diplomi-insinööriksi esittäytyvä Juhani Koskinen kritisoi Torstin nasta- ja kitkarenkaita koskenutta vastausta yksipuoliseksi.

Hän huomauttaa nastojen olevan kitkoja paremmat märällä ja jäisellä tiellä eli ääriolosuhteissa. Nastankäyttäjät myös karhentavat raskaan kaluston ”kiillottaman” lumisen tien risteyksissä ja bussipysäkeillä ja tekevät siitä siis turvallisemman myös kitkakuljettajille.

”Jos haluaa päästä liikkeelle talven jokaisena aamuna kelistä riippumatta, käydä mökillä jäätyneen pikkutien päässä tai pohjoisessa talvilomalla, valinta on nastat. [– –] Helsingissä pärjää useimmiten kitkoilla, varsinkin jos talvi on yhtä pitkää marraskuuta vesisateineen. Jos perheessä on kaksi autoa, ihanneratkaisu on, että toisessa on nastat ja toisessa kitkat. Silloin voi valita auton kelin mukaan”, Koskinen kirjoittaa.

Jos maapallolla olisi miljoonia tuulivoimaloita käytössä, hidastaisiko se maapallon pyörimisnopeutta? Jos, niin mikä vaikutus hidastumisella olisi?

– Ihmettelevä aikuinen Myyrmäestä

Torsti kysyi asiaa Tikkaremmin tuulivoimatutkijalta, joka kysyi asiaa kansainvälisesti hyvin meritoituneelta kollegaltaan. Yksinkertainen vastaus on, että miljoonatkaan tuulivoimalat eivät vaikuttaisi maapallon pyörimisliikkeeseen. Myös muut vaikutukset olisivat hyvin rajallisia.

Ajatuksesi pohjaa todennäköisesti kuvitelmaan maapallosta kuin helikopterina, jonka tuulia lukuisat pyörivät propellit sitten jarruttaisivat, mikä taas jarruttaisi pyörimistä. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Syy on se, että tuuli syntyy auringon lämmittäessä maapallon eri alueita. Voimalat eivät siis käytä energiaa, joka liittyisi millään lailla pyörimisliikkeeseen.

Miljoona tuuliturbiinia ei näkyisi edes tuulissa. Tutkittaessa vaikutukset ovat olleet hyvin vähäisiä ja havaittavissa lähinnä tuulipuiston sisällä. Tämä johtuu ilmakehän valtavasta koosta. Ilmakehä jatkuu 10 kilometriin, kun tuuliturbiinit sotkevat tuulia vain noin 100–300 metrin korkeudessa. Voimaloiden takana pyörteisyys voi yltää viiteensataan metriin.

Tuulivoimaa ei myöskään rakenneta niin paljon tai tiheästi, että sillä olisi vaikutusta tuulipuistojen ulkopuolella.

Tutkija arvioi, että ulkoisvaikutuksia ei ainakaan tule, mikäli sähköä tuotetaan laajoilla alueilla alle megawatti neliökilometrillä. Jos Suomen maa-alue rakennettaisiin niin täyteen tuulimyllyjä, sähköä saataisiin kymmenkertaisesti nykyisen kysynnän verran. Nykyisissä tuulipuistoissa on 5–10 megawatin edestä voimaloita neliökilometrillä, ja niiden väleissä on tyhjiä alueita.

Maailmastakin loppuu pikemmin sähkön tarve kuin tuuliturbiinien vaatima tila. Eniten tuulta suosivissa nollapäästöskenaarioissa tuulimyllyjä on arvioitu tarvittavan noin kaksi miljoonaa. Todennäköisesti määrä on paljon pienempi, kun esimerkiksi aurinkoenergian osuus kasvanee arviota suuremmaksi. Yli miljoonasta tuuliturbiinista suuri osa sijoitettaisiin merille, jolloin lähes kaikkialla maapallolla on niille mahdollisia paikkoja.

Sen sijaan vuorovesivoimaloilla saattaisi olla vaikutusta maapallon liikkeisiin, sillä vuorovedet ja niistä otettava energia ovat lähtöisin maapallon pyörimisestä. Nykyisellään pyöriminen hidastuu vuorovesien vuoksi sekunnin noin 55 000 vuodessa, mitä hyvin laajamittainen voimaloiden käyttö – ainakin teoriassa – kiihdyttäisi.

Useat nimekkäätkin nykyiset naisiskelmälaulajat vetävät laulaessaan häiritsevän voimakkaasti välillä ilmaa sisäänsä. Kuuntelin esimerkiksi Laila Kinnusen laulavan vanhaa kaunista Mandshurian kummut -laulua enkä kuullut ensimmäistäkään hönkäisyä. Poistettiinko ne aikaisemmin äänitettäessä, mutta nyt ei enää välitetä? Vai osasiko solisti ottaa lisää etäisyyttä mikrofoniin silloin?

– Kauko Paltta

Laila Kinnunen levytti Mandshurian kummut vuonna 1962. Samana vuonna ilmestyi The Beatlesin ensimmäinen single. Popmusiikilla on siis ollut aikaa mennä eteenpäin ja kehittyä. Käytännössä kehitys on tarkoittanut laajempaa tyylillistä repertuaaria.

”En sanoisi, että ennen laulettiin paremmin”, arvioi Tikkaremmin laulunopettaja.

Fraasin alussa otettava voimakas sisäänhengitys on yksi taiteellinen ratkaisu muiden joukossa. Radiossa esiintyvät pop- ja iskelmälaulajat käyttävät tällaisia tehokeinoja aiempaa enemmän. Perinteisen iskelmän voimakkaan ja tasalaatuisen äänen sijaan kappaleissa on dynamiikkaa, huokoisuuksia ja hengityksiä, joita sitten vielä tehostetaan tuotantovaiheessa.

”Studioteknologialla esimerkiksi tätä sisäänhengitystä voi korostaa ja näin lisätä rytmiä vaikka emotionaalisesti vahvaan, pienieleiseen balladiin. Tai sitten ne voi poistaa, jos niiden ei koeta sopivan tuotantoon”, hän sanoo.

”Miesäänissä tätä tehokeinoa ei ehkä käytetä yhtä paljon.”

Huomionarvoista on sekin, että nykyisin radiossa soivilla pop- ja iskelmälevytyksillä kuulee hyvin harvoin akustista, korjaamatonta ääntä. Sen sijaan lauluja voidaan äänittää jopa tavu kerrallaan. Kinnunen taas lienee äänittänyt kappaleen usealla otolla, joista käyttöön on valittu paras.

Laulunopettaja kuulee ”hönkäisyt”, sisäänhengitykset, myös Mandshurian kummuissa.

”Siinä niitä ei vain ole alleviivattu”, hän sanoo.

