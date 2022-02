Sotapolitiikka on nostanut Venäjällä presidentin kannatusta ja oppositio on liiskattu maan rakoon, mutta maan valtaeliitillä on vaikeuksia esittää yksimielistä laumaa, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Pekka Hakala.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tarjoili viime maanantaina televisioyleisölle näytelmän, jollaista ei ole ennen nähty.

Suureen Kremlin saliin kutsutut Venäjän turvallisuusneuvoston jäsenet kävivät yksi kerrallaan puhujapöntössä kannattamassa presidentin esitystä Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnustamisesta. Putin näytti tv-kuvassa väsyneeltä ja pitkästyneeltä ja rummutteli sormiaan, jos neuvoston jäsenet jaarittelivat pöntössä turhan pitkään.

Ulkomaantiedustelun päällikkö Sergei Naruškin kompuroi puheessaan pahan kerran ja sanoi lopuksi kannattavansa ”kansantasavaltojen liittämistä Venäjään”. Putinilta pääsi nauru.

”Emme puhu nyt siitä”, presidentti huomautti. Lopulta Naruškin sai kakaistua kannattavansa ”kansantasavaltojen” tunnustamista.

Turvallisuusneuvoston kokouksen aikana Putinin torstaiaamuinen sodanjulistuspuhe oli jo valmis. Sanomalehti Novaja Gazetan julkaisemien metatietojen mukaan yli tunnin mittainen puhe oli taltioitu maanantai-iltana.

Aiemmin suljettujen ovien takana kokoontuneen turvallisuusneuvoston maanantainen istunto oli siis julkinen ilveilytilaisuus, jossa Putin nöyryytti Venäjän poliittisen eliitin kermaa. Yksinvaltias tekee päätöksensä yksin ja on etääntynyt omasta lähipiiristäänkin. Toistaiseksi poliittisen eliitin uskollisuus johtajalle näyttää kuitenkin lujalta.

Mutta on Venäjällä muutakin eliittiä kuin poliittinen johtoporras, muun muassa aseteollisuuden edustajat ja liike-elämän mahtimiehet. Mitä Putinin sotapolitiikka heille merkitsee, ja mitä heille kuuluu? Vastausta voi etsiä eräästä viimevuotisesta oikeudenkäynnistä.

Suomalais-venäläinen liikemies Gennadi Timtšenko, 69, on tullut suomalaisille tutuksi öljynvälittäjänä, tenniksen tukijana, Jokereiden ja Hartwall-areenan osaomistajana sekä presidentti Vladimir Putinin vanhana kaverina. Talouslehti Forbesin listalla hän on Venäjän kuudenneksi rikkain mies 26 miljardin dollarin eli noin 23 miljardin euron omaisuudella.

Gennadi Timtšenko (vas.), Arkadi Rotenberg ja Roman Rotenberg seurasivat yhdessä Venäjän ja USA:n välistä jääkiekko-ottelua Moskovassa keväällä 2016. He kaikki ovat kuuluneet Putinin lähipiiriin.

Miljardööri viettää nykyisin hiljaiseloa Moskovan-asunnossaan. Urheiluseuratoiminta sentään on jatkunut: Timtšenko on sekä jääkiekkoliiga KHL:n että pietarilaisen kiekkoseura SKA:n puheenjohtaja.

Presidentin uskollisen ystävän viimeaikainen kohtelu Venäjän turvallisuuspalvelussa ja oikeuslaitoksessa kuitenkin paljastaa, että Putinin vanhojen kavereiden elämä ei ole enää yhtä aurinkoista kuin aiemmin.

Timtšenko asteli viime lokakuun 29. päivänä Meštšanskin alueoikeuteen Moskovassa. Ei syytettynä eikä epäiltynä mistään vaan siksi, että hän halusi ystävänsä vapaaksi.

Oikeudessa puitiin jälleen kerran syytteitä liikemies Zinjavudin Magomedovia ja hänen isoveljeään Magomed Magomedovia vastaan. Dagestanilaiset avaariveljekset ovat syyttäjän mukaan petkuttaneet valtiolta yhteensä 11 miljardia ruplaa eli nykykurssilla runsaat 120 miljoonaa euroa urakkasopimuksissa.

Esitutkinnan on tehnyt turvallisuuspalvelu FSB:n pelätty talousrikososasto eli osasto K. Se on lisännyt syytteisiin pykälän ”järjestäytyneen rikostoiminnan perustamisesta ja siihen osallistumisesta”. Enimmäisrangaistus tästä on 20 vuotta vankeutta.

Veljeksistä nuorempi, Zinjavudin Magomedov, on Summa-konsernin pomo, isoveli Magomed puolestaan entinen Venäjän parlamentin ylähuoneen jäsen.

Timtšenkon osallistuminen oikeuden suljettuun istuntoon tuli julki vasta joulukuun alussa, kun Novaja Gazeta kertoi siitä. Lehden mukaan Timtšenko yritti saada kaverinsa Magomed Magomedovin vastaamaan syytteisiin vapaalta jalalta siten, että hän asettuisi henkilökohtaiseen takuuseen Magomedovin paluusta oikeuden eteen.

Timtšenkon lausunnon mukaan Magomedov on kunnon kansalainen ja perheenisä, jonka kanssa hän on istunut yhdessä Venäjän maantieteellisen seuran hallintoneuvostossa ja pelannut aiemmin lätkää kolmesti viikossa.

”Voin taata hänet kuin vanhan toverin”, Timtšenko sanoi. ”Siinäkin mielessä, että heillähän on, sanokaamme, kansallinen perinne kunnioittaa vanhempia ihmisiä.”

Syyttäjä tivasi takaajaehdokkaalta, millä tämä estää syytettyä pakenemasta ulkomaille ja uhkailemasta todistajia ja ymmärtääkö Timtšenko edes mihin on sitoutumassa.

Timtšenkon epäselvät vastaukset osoittivat, että hän oli täysin valmistautumaton valtionsyyttäjän hyökkäykseen. Syyttäjä toisin sanoen pyyhki hänellä pöytää, ja tuomari hylkäsi vapautusanomuksen samalta istumalta.

Suurin osa Novaja Gazetan uutista toistaneista tiedotusvälineistä muisti mainita, että oikeus istutti Timtšenkoa neljä tuntia käytävällä odottamassa suunvuoroa.

Vielä muutama vuosi sitten Timtšenkon kohtelu tomuisessa alueoikeudessa olisi herättänyt Venäjällä epäilyn, että miljardööri olisi joutunut presidentin epäsuosioon. Muutoin kukaan ei olisi uskaltanut kohdella Putinin ystävää kaltoin.

Nyt vaihtoehto ei tule ensimmäisenä mieleen, sillä Timtšenko ei ole ainoa Putinin suppeasta parhaiden kavereiden piiristä, joka näyttää ajautuneen jollain lailla sivuraiteelle. Samalla tavalla on käynyt Arkadi ja Boris Rotenbergille, jotka ovat vetäytyneet monista liiketoimistaan.

Arkadi Rotenberg möi pari vuotta sitten Stroigazmontaž-rakennusyhtiönsä valtiolliselle Gazpromille. Kauppa tehtiin RBK-uutissivuston ensi tietojen mukaan 75 miljardilla ruplalla eli yli 800 miljoonalla eurolla. Myyntivoitto oli hyvä, sillä Rotenberg osti yhtiön kahdeksalla miljardilla ruplalla vuonna 2008.

Vielä parempi tili tuli maineikkaasta oppikirjojen painajasta Prosveštšenijestä, jonka Arkadi Rotenberg osti kumppaneidensa ja veroparatiisiyhtiöiden avulla vuonna 2011 runsaalla parilla miljardilla ruplalla. Vuoden 2017 kaupoissa Rotenberg sai kustantamosta Izvestija-lehden mukaan 108 miljardia ruplaa eli melkein 1,2 miljardia euroa.

Stroigazmontaž rakensi muun muassa kiistellyn Krimin sillan Kertšinsalmen ylitse, ja Arkadi Rotenbergin henkilökohtaiset pakotteet vuodelta 2014 sen kun laajenivat. Yhtiöstä luopuminen saattoi johtua pakotteista ja hyvästä kauppahinnasta. Lopputulos kuitenkin on, että Rotenbergin painoarvo Venäjän päätöksenteossa vähenee.

Vanhoille 1990-luvun oligarkeille kävi vuosina 2000–2004 selväksi, että pelin säännöt on muutettu. Boris Berezovskin ja Vladimir Guzinskin maastapaon ja Mihail Hodorkovskin vankeustuomion jälkeen raharuhtinaat ymmärsivät jättää politiikan ja pitää ylipäätään suunsa kiinni. Sääntö pätee yhä.

Tilalle rahan ja vallan ruhtinaiksi nousivat miehet, joita Moskovan Carnegie-keskuksen tutkija Tatjana Stanovaja kutsuu äskettäin julkaisemassaan analyysissä valtio-oligarkeiksi. Heidät Stanovaja jakaa kolmeen ryhmään: hallinnoitsijoihin, urakoitsijoihin ja palveluskuntaan.

Hallinnoitsijoihin kuuluvat sellaiset valtiollisten jättiyhtiöiden mahtimiehet kuin Rosneftin Igor Setšin, asejätti Rostehin Sergei Tšemesov, Gazpromin Aleksei Miller ja Sberbankin German Gref. Yhteistä heille on presidentin antama selvä päätehtävä: Setšin hoitaa valtion kassan täyttämisen, Miller vastaa ulkopoliittisen kaasuaseen käytöstä ja niin edelleen.

Urakoitsijoita ovat Stanovajan luokittelussa nimenomaan sellaiset yrittäjät kuten Timtšenko ja Rotenbergit. Heille on yksityistetty edullisesti vanhoja valtionyhtiöitä ja annettu etuasema urakkakilpailuissa. Vastineeksi heidän on pitänyt toteuttaa kuuliaisesti myös sellaiset urakat, kuten juuri Krimin sillan rakentaminen, joissa on riskejä ja erityisesti poliittisia riskejä.

Palveluskuntaan Stanovaja sijoittaa Rossija-pankin johtajan ja Putinin kassanhoitajan Juri Kovaltšukin ja hänen tutkijaveljensä Mihail Kovaltšukin. Jälkimmäisen erityistehtäviin kuuluu vastata Putinin lempilapsesta eli geenitekniikasta. Ryhmään kuuluu myös ”Putinin kokki” eli ruokapalvelu-, propaganda- ja palkkasotilasyhtiöiden omistaja Jevgeni Prigožin.

Kolmen ”valtio-oligarkkien” ryhmän edut käyvät joko yksiin, ristiin tai vastakkain, mutta mistään yhtenäisestä joukosta ei ole kyse. Ainoa yhdistävä tekijä on yhteinen päävastustaja eli niin sanotut voimamiehet, silovikit.

Voimaministeriöinä ja -hallintoina Venäjällä on perinteisesti pidetty ennen kaikkea puolustus-, sisä- ja oikeusministeriötä sekä tiedustelu- ja turvallisuuspalveluita ja niin sanottua sotilaallis-teollista kompleksia. Näiden hallintojen napamiehille eli silovikeille tuottoisa liiketoiminta on suunnilleen yhtä vähäpätöistä ellei peräti vastenmielistä kuin vaikkapa ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia ja muu rauhanhöpötys.

Samalla, kun valtio-oligarkien valta on vähentynyt, on silovikien valta lisääntynyt, kiihtyvästi sitten vuoden 2018 presidentinvaalien. Stanovajan analyysin mukaan Putinin rooli eri ryhmiä tasapainottavana suurena välimiesoikeuden tuomarina on heikentynyt.

Suomeksi sanottuna tämä yhtälö tarkoittaa, että vaikka Putin näyttää yksinvaltiaalta, on hänen todellinen valtansa vähentynyt.

Vladimir Putin esiintyi päättäväisenä Venäjän turvallisuusneuvoston kokouksessa viime maanantaina.

Putin on tarttunut siihen, missä hänen valtansa ydin on: ulkopolitiikkaan ja kansansuosioon. Sotaisa ulkopolitiikka on nostanutkin hieman Putinin kannatuslukuja. Riippumattoman Levada-keskuksen tiedustelujen mukaan Putinin politiikkaa kannatti tammikuussa 69 prosenttia venäläisistä, kun luku vielä viime elokuussa oli 61 prosenttia.

Lukemat ovat kuitenkin kaukana Krimin miehityksen jälkeisistä lähes 90 prosentin kannatusluvuista.

Valtio-oligarkeilla ja erityisesti ”palveluskunnalla” ja ”urakoitsijoilla” menee huonosti myös käytännön syystä. Heidän tärkein voimavaransa on ollut vapaa pääsy presidentin puheille, mutta Putinin avoimen viruskammon vuoksi tällaista pääsyä ei ole enää kenelläkään.

Voimamiehet taas ovat päässeet itsenäisemmiksi. Tosin heilläkin on käytännön ongelma, nimittäin ikä. Turvallisuusneuvoston puheenjohtaja Nikolai Patrušev on täyttänyt jo 70, samoin FSB:n johtaja Aleksandr Bortnikov. Liittovaltion tutkintakomitean päällikön Aleksandr Bastrykinin tasavuosisynttärit ovat vuorossa ensi vuonna, Putinin ensi syksyn seitsenkymppisten jälkeen.

Vaikka tarmoa olisi, on seuraajaa ruvettava etsiskelemään. Putinilla on porukasta paras kunto mutta seuraavalla voimahallinnon sukupolvella ei ole häneen mitään henkilökohtaista suhdetta.

Magomedovin veljeksillä tulee ensi kuussa täyteen neljä vuotta Lefortovon tutkintavankilassa. FSB:n talousrikososasto K:n päällikkö, kenraaliluutnantti Ivan Tkatšov on veljesten kimpussa kuin terrieri. Syytettyjen tutkintavankeutta jatkettiin vastikään jälleen kerran, tällä erää toukokuuhun saakka.

Tkatšov haluaa oikeudenkäynnistä sulan hattuunsa, sillä FSB:n taloudellisen turvallisuuden päähallinto on varsinainen herrahissi. Tkatšovin lähin esimies, taloudellisen turvallisuuden päähallinnon johtaja Sergei Koroljov nimitettiin vuosi sitten FSB-pomo Bortnikovin ensimmäiseksi varamieheksi. Sekä Bortnikov että Patrušev ovat nousseet asemiinsa tätä samaa reittiä.

Tämän seuraavan sukupolven kerrotaan veljeilevän kovasti valtionoligarkkien kanssa, ikään kuin asemia etsien. Stalovaja nimittää tilannetta eliitin ”piileväksi säröilyksi”.

Putin pelaa sotapeliään ”päävastustajana” pitämänsä Yhdysvaltain kanssa mutta hänen on koko ajan vilkuiltava taustapeiliin. Koskaan ei tiedä, kuka puukottaa kotirintamalla ketäkin ja mitä siitä seuraa.

Putin on itse luomansa tilanteen vanki, sillä hänellä ei ole poistumisreittiä. Seuraajakandidaattia ei ole ja ainoa keino on pysyä presidenttinä niin kauan kuin henki pihisee. Vuoden 2020 perustuslakiuudistus antoi tähän mahdollisuuden. Seuraavat presidentinvaalit ovat 2024, mutta Putin voi jatkaa laillisesti presidenttinä vuoteen 2036 saakka.

Sijaishallitsijan valitseminen ja vetäytyminen jonkinlaiseksi ”Venäjän vahvaksi mieheksi” on unohdettu sen jälkeen, kun Putin kokeili menetelmää asettamalla Dmitri Medvedevin yhdeksi kaudeksi Kremlin isännäksi. Putinin kannalta seuraukset olivat kauheat, Libyan sodan hyväksyminen oli ehkä Medvedevin synneistä suurin.

Voisiko silti vielä kerran kokeilla? Puolustusministeri Sergei Šoigu oli Putinin ”matkanjärjestäjä” jo hätätilaministerinä, hoiti kaikki järjestelyt kurkiaurojen johtoon ja tiikereiden taltuttamiseen ja oli vielä samalla valtakunnan ensimmäinen palopäällikkö. Sodat ovat sujuneet, kansakaan ei moiti.

Ukrainasta on helppo sotia mutta sodan pitäisi olla pieni ja voittoisa ja ennen kaikkea Sergei Šoigun sota. Ei kuulosta torstaina alkaneelta Ukrainan sodalta. Se on Putinin sota, ehkä suuri, ehkä ennen pitkää tappiollinen.

Putin alkaa muistuttaa Venäjän viimeisenä todellisena yksinvaltiaana pidettyä tsaari Nikolai I:stä. Hän kuoli Krimin sodan tappioiden jälkeen vuonna 1855. Vitutukseen.