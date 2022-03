Koronaviihteeksi suunnitellusta Wordlestä tuli maailmanlaajuinen hittipeli. Se on saanut loputtomasti jäljittelijöitä, mutta silti joku Suomessakin saisi vielä tarttua ilmiöön.

On REILUT kaksi kuukautta siitä, kun Josh Wardlen elämä mullistui.

Newyorkilainen Wardle oli koronan keskellä koodannut puolisolleen ajankuluksi sanapelin nimeltä Wordle, jossa arvuutellaan viisikirjaimista englannin kielen sanaa – siis yhtä ja tasan yhtä sanaa per päivä.

Nettipeliä pystyivät kyllä pelaamaan muutkin kuin Wardlen vaimo. Viime joulukuussa Wardle myös lisäsi peliin mahdollisuuden jakaa oman tuloksensa sosiaaliseen mediaan. Ja sen jälkeen keltaisia tai vihreitä neliöemojeita ei olekaan päässyt netissä pakoon.

Pelistä tuli jättisuosittu, ja pian The New York Times osti pelin Wardlelta. Tarkkaa hintaa ei ole kerrottu, mutta kuusinumeroisesta dollarisummasta on kyse. Moni hätääntyi, muuttuisiko peli kaupallisemmaksi tai helpotettaisiinko sitä, mutta vastaus kumpaankin epäilyyn on ollut ei.

Suosiopiikit tulevat ja menevät, ja sittemmin pelkästään Twitteriin jaetut Wordle-tulokset ovat jo laskeneet yli 350 000 päivittäisestä tuloksesta alle 200 000:een. Myös sadat, ehkä tuhannet suomalaiset jakavat tuloksiaan, vaikka suurin osa toki pelannee peliä ilman kummempaa julkisuutta.

Ehkä nyt on silti hyvä hetki tehdä välitilinpäätös Wordle-ilmiöstä.

Wordle on 1970-luvulla kehitetyn Mastermind-pelin jäljitelmä. Molemmissa oikeaa vastausriviä etsitään haarukoimalla.

Wordlessä pelaajan pitää arvata viisikirjaiminen englanninkielinen sana kuudella yrittämällä. Joka arvauksen jälkeen peli merkitsee sanan oikeassa kohdassa olevat kirjaimet vihreällä, väärässä kohdassa olevat kirjaimet keltaisella ja jättää harmaiksi ne, joita sanassa ei ole.

Koko talven netissä on levinnyt analyyseja ja ”analyyseja” siitä, mikä on paras pelistrategia – eihän hauskaksi tarkoitetuissa peleissä lopulta koskaan ole kyse hauskuudesta.

Ensin analyyseissa suosittiin vokaalien maksimointia ja alkeellisia sanojen yleisyystaulukkoja. Aloittaa kannattaisi esimerkiksi sanalla soare tai adieu.

Kun pelin sisältämän 2 315 sanan lista kaivettiin esiin, nörtit priorisoivat oman hauskansa muiden hauskan edelle ja laittoivat datan töihin. Tehokkaimmat ensimmäiset arvaukset ovat tutkitusti stern, terns, rents ja nerts, joita kannattaa ehdottomasti seurata sanalla yclad – joka on siis 1500-lukulainen sana pukeutumiselle, jos englannin sanavarasto ei sattumalta heti sitä tunnistanut.

Vaikka Wordle on peli, se alkoi käyttäytyä kuin meemi. Arkikielessä meemit typistyvät usein tarkoittamaan netissä kiertävää vitsiä, mutta tarkemmin ottaen meemillä tarkoitetaan kulttuurista virusta, joka leviää ja luo levitessään uusia variantteja, jotka leviävät edelleen, kenties jopa alkuperäistä paremmin.

Wordlen alkeellisimmat variantit olivat eri kieliversiot. Suomenkielinen versio on nimeltään Sanuli, jossa kuitenkin on yksi ratkaiseva ero. Wordlessä sanoja on yksi päivässä, ja arvoitus on kaikille sama. Sitä ei voi hakata huvikseen tuntitolkulla, Sanulia voi.

Pian Wordlen vaikeustason sopivuuteen pettyneille ilmaantui Quordle, jossa pelataan neljää Wordleä samaan aikaan. Worldle antaa maan tai saaren kartan ja neuvoo väärinarvanneita oikeaan kilometrien ja ilmansuuntien avulla.

Jääkiekkolegenda Gordie Howen mukaan nimetty Gordle arvuuttaa NHL-pelaajia. Heardlessa pitää tunnistaa musiikkikappale arvaus arvaukselta lisääntyvien alkusekuntien perusteella. Ja koska jotkut pitävät järjestyksen sijaan järjettömyydestä: Absurdle esittää Wordleä mutta laittaa sen logiikan täysin sekaisin. Nerdlessä taas on laskutoimituksia.

Silti paras ja sivistävin on yhdysvaltalaisyliopisto MIT:n datavisualistien kehittämä Tradle, jossa pitää tunnistaa valtio sen vientituotteiden perusteella – eikä suomalainen keksi heti edes Viroa!

Aamun arvoitusrutiiniin mahtuisi ehkä vielä yksi versio. Ja tietenkin sitä toivoo kotikenttäetua.

Miksi vaikkapa Kuntaliiton viestintätiimi nukkuu? Missä viipyy Wordle-versio Suomen kuntien muodoista? Tai vaakunoista?

Nimeä ei ainakaan tarvitse stressata. Kuntle on kauhea sana, mutta kuulostaa samanlaiselta mukalatinaiselta kehityshankkeelta kuin kaikki muutkin projektit.