Salaliittoteorioita somessa levittäneet terveysgurut ryhtyivät Venäjän asialle, kirjoittaa Satu Vasantola kolumnissaan.

Minut piti hirttää marraskuussa. Sain siitä varoitusviestejä pitkin syksyä. Niiden sisältö oli aina samansuuntainen: sinulla on vielä hetki aikaa kääntää kelkkasi ja pyytää anteeksi tai muuten…

Lokakuun puolivälissä oli jo kiire, minua muistutettiin. Viimeinen varoitus, luki eräässä viestissä suurin kirjaimin. Sen alla oli valokuva hirttoköysien rivistöstä.

Rivistö olikin tarpeen, sillä en suinkaan ollut ainoa, jota kuolemantuomio uhkasi. Päinvastoin, näiden rikollisten joukossa olin pikkutekijä. Olinhan kirjoittanut vain muutaman faktantarkastusjutun SARS-CoV-2-viruksesta.

Kuolemaan tuomittaisiin ensin suuremmat syntiset, kuten Bill Gates, Yhdysvaltain ja muiden länsimaiden johto sekä Maailman terveysjärjestön (WHO) edustajat ja kaikki, jotka olivat olleet päättämässä pandemiarajoituksista tai rokotteista.

Heitä syytettäisiin kuulemma kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Kun heidät olisi tapettu, alkaisi uusi aikakausi. Maailmaa hallitsisivat viimeinkin hyvikset.

Salaliittoteoriat villiintyvät kriisien keskellä, kun tulevaisuus näyttää tavallistakin epävarmemmalta. Silloin kaivataan selityksiä ja selkeää maailmankuvaa, tarkkaa jakoa hyvään ja pahaan, mahdollisuutta asettua hyvän puolelle pahaa vastaan. Karttaa, joka kertoo, mihin suuntaan kulkea ja ketä uskoa.

Ei siis ihme, että juuri nyt, pandemian ja Ukrainan sodan keskellä, vastaan tulee jatkuvasti valheita, propagandaa ja villejä väitteitä.

Suomessa salaliittoteoriat ryöpsähtivät vuonna 2015, kun maahan tuli paljon turvapaikanhakijoita. Pandemian alkaessa tahti vain kiihtyi.

Olen näinä vuosina seurannut netissä leviäviä väitteitä ja yrittänyt ymmärtää, mistä oikein on kyse.

Usein pohjalla on ollut joku totuuden hiven, jota on sitten suurenneltu ja vääristelty. Toki on myös väitteitä, joissa ei ole siteeksikään totta.

Eräänä iltana löysin salaliittoryhmästä vastauksen siihen, miksi länsimaiden johtajat ovat yhä elossa, vaikka hirttäjäisten määräpäivä oli umpeutunut kuukausia sitten. Ryhmässä kerrottiin, että tuomiot oli jo jaettu ja pantu täytäntöön kaikessa hiljaisuudessa. Johtajat oli teloitettu, ja heidän tilalleen oli asetettu väliaikaisesti kloonit.

Kerroin klooneista ja litteän maan teorian uudesta noususta tutkijaystävälleni. Päivittelin, miten joku voi uskoa moiseen. Ystäväni esitti vastakysymyksen. Miksi naureskelemme toisille uskomuksille ja hyväksymme toiset, vaikka kummallekaan ei löytyisi tutkimuksista mitään tukea?

Loistava kysymys.

Miksi tosiaan ällistelen litteään maahan uskovia mutta suhtaudun kunnioittavasti niihin, jotka uskovat neitsyen synnyttäneen?

Jos salaliittoteoriaa alkaa katsoa kuin uskontoa, koko asia valottuu toisin. Kyse ei olekaan helposti höynäytettävistä yksilöistä, jotka uskovat kaiken, mitä some heille syöttää. Olennaista taitaakin olla yhteisö, joka tarjoaa kaikki uskonnon edut: samanmielisen porukan, maailmanselityksen, jaetut arvot, tarkan rajanvedon hyvän ja pahan välille ja johtajat, joita seurata.

Siinä joukossa saa uskoa olevansa hyvän puolella pahaa eliittiä vastaan. Onhan se houkutteleva ajatus.

Mikä on muuttunut niiden seitsemän vuoden aikana, kun olen seurannut somessa leviäviä salaliittoteorioita ja valeuutisia?

Minussa se, että naureskelen vähemmän. Salaliittoryhmissä se, mihin paha paikantuu.

Vuoden 2015 tienoilla pahoja olivat turvapaikanhakijat, jotka leimattiin raiskaajiksi ja terroristeiksi. Väitettiin, että meneillään on väestönvaihto, jossa islam jyrää kristinuskon ja ruskea ihonväri valkoisen.

Pari viime vuotta vallalla ovat olleet väitteet keksitystä tai tahallaan levitetystä pandemiasta, jonka tarkoituksena on tappaa osa ihmisistä rokotteilla ja alistaa loput eliitin valtaan.

Viime viikkoina rokotuspuheet ovat hiipuneet. Niiden tilalla osa ryhmistä jakaa Venäjän sotapropagandaa natsien johtamasta Ukrainasta, jonka kansalaisia Venäjä nyt muka pelastaa.

On ollut ällistyttävää seurata, miten vaivatta osa salaliittoteorioita levittäneistä somevaikuttajista on siirtynyt rokotevastaisuudesta Putinin hyökkäyssodan tukijoiksi. Yksi toivoo Venäjän pommittavan Hesaria ja Yleisradiota, toinen väittää, että eliitti sopi sodasta peitelläkseen koronarokotteiden haittoja.

Monet salaliittogurujen levittämistä väitteistä ovat niin villejä, että niihin uskovat vain harvat. Osa väitteistä on myös keskenään ristiriidassa, mutta se ei näytä haittaavan.

Tarkoitus ei olekaan, että ihmiset uskoisivat kaiken. Riittää, että saadaan kylvettyä epäilys suuresta petoksesta. Sen avulla on helppo lietsoa yhteiskuntaan epävakautta ja eripuraa.

Miten tähän kaikkeen olisi viisasta suhtautua?

Pitkään ajattelin, että kaikkea on hyvä yrittää ymmärtää ja kaikkien kanssa voi keskustella. Kunpa voisikin.

Salaliittoihin uskovissa näyttäisi olevan ainakin kahdenlaista väkeä. On vilpittömiä ihmisiä, jotka uskovat olevansa hyvän joukoissa. Mutta on myös niitä, jotka levittävät valheita tahallaan yllyttääkseen vihaan ja väkivaltaan.

Sellaista on vaikea sietää nyt, kun uutisissa näytetään kuvia avoimista joukkohaudoista.