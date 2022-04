Olli Heinonen tuntee ydinaseet paremmin kuin ehkä kukaan suomalainen. Hänestä on todellinen uhka, että Venäjä vielä turvautuu esimerkiksi taktiseen ydinaseeseen Ukrainassa.

Voisiko Venäjä käyttää ydinasetta?

Vielä tovi sitten kysymys olisi tuntunut käsittämättömältä. Ydinasetta on käytetty historian saatossa vain kerran, toisessa maailmansodassa, kun Yhdysvallat pudotti ydinpommit Japanin Hiroshimaan ja Nagasakiin.

Eihän tällaista uhkaa pitänyt kylmän sodan jälkeen enää olla.

Todellinen uhka silti on, arvioi Olli Heinonen. Hän on YK:n kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) entinen ydinasevalvonnan johtaja, joka seuraa joukkotuhoaseita edelleen tarkasti, nykyisin Stimson Center -ajatushautomossa.

”Luulen, että Venäjä saattaa käyttää Ukrainassa kemiallista asetta tai jopa taktista ydinasetta. Jos katsoo, miten säälimättä Venäjä moukaroi siviilikohteita, niin se olisi pieni lisä siihen. Ja jos se toisi Venäjälle sen haluaman ratkaisun.”

Pelkojen taustalla on presidentti Vladimir Putinin turhautuminen Venäjän heikkoon menestykseen sodassa. Putin on määrännyt ydinasejoukkonsa ”korkeampaan valmiustilaan”. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov tosin pyrki äskettäin rauhoittamaan keskustelua toteamalla, ettei Venäjän johto ”edes mieti ydinaseiden käyttöä”.

Turvautui Venäjä joukkotuhoaseisiin tai ei, Heinonen uskoo, että Ukrainan sodalla on toinenkin seuraus. Yhä useammat maat arvioivat nyt uudelleen, tarvitsevatko ne oman ydinaseen turvakseen.

Olli Heinonen tuntee ydinaseet ehkä paremmin kuin kukaan muu suomalainen. Työssään IAEA:lla hän kiersi muun muassa Pohjois-Koreassa, Irakissa, Iranissa ja Libyassa osana joukkotuhoaseisiin liittyvää valvontaa. Heinonen ryhmineen oli pitkään IAEA:n silmät diktaattoreiden ja autoritaaristen hallintojen suljettuihin laitoksiin.

” Heinonen tietää, miten kiinnostunut Putin on ydinaseista ollut.

Hän on käynyt myös Venäjällä suljetussa kaupungissa, jossa maan ydinaselaboratorio sijaitsee. Hän on hyvin tietoinen siitä, miten kiinnostunut Putin on näistä aseista ollut ja miten paljon Venäjä on niihin panostanut.

Heinonen uskoo, että jos Venäjä nyt käyttäisi ydinasetta Ukrainassa, kyse ei olisi uudesta Nagasakista tai Hiroshimasta, vaan niin sanotusta taktisesta ydinaseesta.

Taktisilla ydinaseilla on lyhyempi kantomatka kuin ”perinteisillä” ydinaseilla, ja ne voidaan suunnata tarkemmin, hypersoonisilla ohjuksilla niin tarkasti, että niillä voidaan upottaa vaikkapa lentotukialus.

”Ne ovat pienempiä, enemmän taistelukentän aseita. Niillä ei pyyhkäistä pois suuria kaupunkeja, vaan räjähdyksen vaikutusalue on pienempi”, Heinonen kertoo puhelinhaastattelussa kotikaupungistaan New Yorkista.

Hän muistuttaa, että taktiset ydinaseet on erotettava ”strategisista” ydinaseista. Ne ammutaan kaukaa ja on suunniteltu tuhoamaan vihollisen yhteiskunnan toimintakyky. Kylmän sodan asevarustelun myötä ydinaseista tuli niin tuhoisia, ettei niitä voinut oikein käyttää edes sodassa, Heinonen sanoo. Ne oli tarkoitettu pelotteeksi.

Kehitystä kuvaa se, että vuonna 1945 Japaniin pudotettiin 15 ja 25 kilotonnin pommit, jotka aiheuttivat valtavaa tuhoa kaupungeissa. Jo vuonna 1961 Neuvostoliitto testiräjäytti Tsar-Bomban, 57 megatonnin pommin, kaukana Pohjoisen jäämeren yllä. Sen räjähdysvoima oli yli 1 500 kertaa isompi kuin Japaniin pudotetut pommit yhteensä. Tai yli kymmenen kertaa niin voimakas kuin kaikki toisen maailmansodan räjähteet.

Koska taktiset ydinaseet eivät jätä jälkeensä aivan valtavaa tuhoa, ne ovat lisänneet riskiä siitä, että niitä käytetään, Heinonen sanoo.

”Ennen kaikki ydinpommit olivat vain isoja panoksia. Nyt tietokoneella voi säätää kesken ohjuksen lentomatkan, halutaanko yhden, viiden vai kymmenen kilotonnin paukku. Kaikki tämä saattaa alentaa kynnystä sille, että jokin valtio käyttäisi ydinasetta.”

Olli Heinonen (kesk.) suljetussa Sarovin kaupungissa, jossa toimii Venäjän ydinaselaboratorio. Heinonen ja hänen isäntänsä poseeraavat aidon kokoisen Tsar-Bomba-ydinpommin mallin edessä. Venäjän presidentti Vladimir Putin oli käynyt kaupungissa pari vuotta ennen Heinosta. ”Se osoitti, miten paljon Putin kunnioitti ydinaseiden kehittäjiä”, Heinonen sanoo.

Jos Putin todella päättäisi laukaista taktisen ydinaseen, mitä se voisi käytännössä tarkoittaa? Miten kaikki tapahtuisi?

Heinosen mukaan ensin tulisi todennäköisesti varoituslaukaus.

”Ei ydinkärkeä tarvitse lähettää mihinkään asutuskeskukseen. Venäjä voi räjäyttää sen vaikkapa jossain Ukrainan arolla”, hän sanoo.

”Sitten sanotaan, että seuraavaksi tämä suunnataan kaupunkiin. Tai, jos saamme Itä-Ukrainan, Krimin ja uuden hallituksen Kiovaan, voimme lopettaa tämän. Se olisi paha paikka vastapuolelle.”

Ydinaseen käyttö on edelleen epätodennäköistä, mutta ennusmerkit ovat ikäviä. Venäjä levittää propagandaa, että Ukraina on Yhdysvaltain tuella kehittänyt biologisia aseita laboratorioissaan. Heinonen pitää tätä selvänä merkkinä siitä, että Venäjä petaa maaperää mahdolliselle joukkotuhoaseiden käytölle Ukrainassa.

Kaiken taustalla on se, että Venäjä ei ole kyennyt saavuttamaan sotilaallisia tavoitteitaan Ukrainassa. Se luuli voivansa marssia Kiovaan.

”Koventaako Putin nyt otteitaan? Ei hänellä ole tässä tavallaan mitään menetettävää”, Heinonen sanoo.

” ”Koventaako Putin nyt otteitaan? Ei hänellä ole tässä tavallaan mitään menetettävää.”

Hän jatkaa selitystä: Jos Putin käyttää pientä ydinasetta tai kemiallista asetta ja saa sillä Ukrainan taipumaan Venäjän vaatimuksiin, hän saavuttaa tavoitteensa. Jos Putin kärsii nöyryyttävän tappion sodassa, se taas voi suistaa hänet vallasta.

Joukkotuhoaseen käyttö pahentaisi Venäjän eristystä lännestä, mutta se alkaa olla jo täysin eristetty. Ja Venäjän suuri maali, Ukraina, vaikuttaa olevan sille tärkeämpi kuin mikään, mitä länsi voisi luvata.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on todennut, että jos Venäjä käyttää Ukrainassa joukkotuhoaseita, Nato tulee vastaamaan. Näin on linjannut myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg. Kukaan ei ole varma, mitä se tarkoittaisi – tuskin Biden ja Stoltenberg itsekään.

Putin on varoittanut muita puuttumasta Ukrainan sotaan. Biden taas on toistamiseen varoittanut kolmannen maailmansodan vaarasta, jos Yhdysvallat tai Nato suoraan hyökkäisi Venäjää vastaan. Taustalla häämöttää ydinasekonfliktin vaara, vaikka se olisi kuinka kaukainen.

Kun panokset ovat näin kovat, ei pientäkään riskiä eskalaatiosta haluta ottaa. Ydinaseet suojaavat Venäjää Nato-maiden suoralta väliintulolta.

Tilanteesta vedetään nyt nopeita johtopäätöksiä ympäri maailmaa, Olli Heinonen sanoo.

”Jos olet japanilainen tai eteläkorealainen, voitko luottaa siihen, että Yhdysvallat tulee apuun, jos joudut hankaluuksiin ydinasevaltioiden Pohjois-Korean tai Kiinan kanssa? Luultavasti et.”

Heinosen mukaan monien maiden luottamusta Yhdysvaltoihin on jo syönyt se, että presidentti Barack Obama perääntyi lopulta, vaikka oli luvannut kovia toimia, jos Syyrian presidentti Bashar al-Assad käyttäisi kemiallista asetta siviileihin.

Moni muistaa myös sen, että Ukraina luopui aikanaan omista ydinaseistaan. Jos sillä olisi ydinaseita, Venäjä olisi tuskin uskaltanut hyökätä maahan.

Helmikuussa Etelä-Koreassa yli 70 prosenttia mielipidetiedusteluun vastanneista kannatti oman ydinaseen hankkimista. Japani on historiansa takia ollut hyvin ydinasekielteinen, mutta keskustelu on virinnyt sielläkin. Entinen pääministeri Shinzo Abe sanoi äskettäin, että Japanin tulisi harkita Yhdysvaltojen ydinaseiden ottamista maaperälleen.

Japanin jännitteet Venäjän kanssa ovat lisääntyneet Ukrainan sodan alettua. Mailla on ollut pitkään kiistaa Kuriilien saaristoryppäästä, ja Japanin ulkoministeriön virkamies vertasi Venäjän toimintaa saarilla Ukrainan miehitykseen.

”Japanissa mietitään, tuleeko Yhdysvallat todella auttamaan, jos tarvitsemme apua. Koska se tarkoittaisi, että Yhdysvallat tulisi sodan osapuoleksi”, Heinonen sanoo.

Hän uskoo, että myös moni muu maa, kuten Saudi-Arabia, Turkki ja Egypti, miettivät nyt vakavasti oman ydinaseensa hankkimista tai sellaisen valmiuden rakentamista, että aseen saa kasaan nopeasti.

” Monet maat miettivät nyt vakavasti oman ydinaseensa hankkimista.

Tulevana kesänä New Yorkissa järjestetään ydinsulkusopimuksen tarkastelukonferenssi. Sellainen on joka viides vuosi. Tarkoitus on katsoa, miten ydinaseiden leviämistä ja määrää on onnistuttu vähentämään.

Heinonen tosin jo tietää vastauksen: vähentämistä ei ole viime vuosikymmenen aikana tapahtunut.

Putinin aikana Venäjän rooli ydinasemahtina on korostunut. Venäjä on kehittänyt ja kehittää edelleen tehokkaampia ydinaseita. Esimerkiksi ohjuskärkiä, jotka kulkevat kymmenen kertaa ääntä nopeammin ja joiden lentorataa voidaan manipuloida niin, että ohjusta on hyvin vaikea ampua alas.

Kun Neuvostoliitto romahti, tutkimuslaitokset jäivät Kazakstaniin, Ukrainaan ja Valko-Venäjälle. Kazakstanissa myös käsiteltiin uraania. Ukraina taas oli tärkeä ohjusten valmistuspaikka. Venäjän ydinasekehitys lamaantui hetkeksi. Nyt se on Heinosen mukaan paikoittain jo Yhdysvaltoja edellä.

Ydinasevarustelussa puhaltavat kylmät tuulet. Suurten ydinasevaltioiden aseistariisunta ei ole vain pysähtynyt, se on muuttanut suuntaa.

”Viisi ydinasevaltaa on nyt lisäämässä omien aseidensa määrää, esimerkiksi Kiina, Britannia ja Venäjä”, Heinonen sanoo.

”Jatkuvasti kehitetään huomattavasti tehokkaampia ja monimutkaisempia ydinaseita. Ja niillä on myös alhaisempi käyttökynnys.”

Tätä kehitystä Venäjän sota Ukrainassa kiihdyttää.