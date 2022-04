Heidi Hautala on ollut kaksikymmentä vuotta oikeassa Venäjästä. Nyt hän kertoo, miksi niin monet muut olivat niin pitkään niin väärässä.

Tilaajille

Tehtaankadulla käy inhottava viima. Se on palelluttanut kukat, jotka on tuotu kynttilämeren sekaan Venäjän suurlähetystön edustalle. Maassa makaa myös nukke, jonka hihassa on Ukrainan värit.

Kynttilät, kukat ja muut muistamisen merkit ovat Helsingin kaupungin alueella, joten lähetystö ei voi kuin antaa niiden olla.