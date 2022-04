Kateus kertoo arvostuksesta enemmän kuin kiitos, kirjoittaa HS:n Lontoon-kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä pakinassaan.

Muistattehan demarien entisen tähtipoliitikon Jutta Urpilaisen, josta tuli runsaat pari vuotta sitten EU-komissaari. Kun Urpilainen sai salkkujaossa ”kansainväliset kumppanuudet” (eli tuttavien kesken Afrikka-salkun), alkoi Suomessa kiistely salkun tärkeydestä. Urpilaisen kannattajien mielestä salkku oli painava ja tärkeä. Toisilla poliittisilla punnitusasemilla salkku havaittiin heppoiseksi ja köykäiseksi.

Todellisuudessa Urpilaisen salkku on tärkeä, mutta ei tärkeä. Se on tärkeä siinä mielessä, että mikä olisikaan tärkeämpää kuin ”muodostaa osallistavia ja tasavertaisia kumppanuuksia maailmanlaajuisen köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen tukemiseksi” (suora lainaus komission verkkosivuilta). Salkku ei ole kuitenkaan niin tärkeä, että ketään aidosti kiinnostaisi, mitä tärkeää Urpilainen komissaarina puuhailee. Se ei ole tietenkään Urpilaisen vika, vaan salkun vika.

Urpilaisen salkku on ollut viime aikoina useasti mielessä. Syynä on hoitajien työtaistelu. Sairaanhoitajienkin työhön sovelletaan kahden punnitusaseman tärkeysasteikkoa. Työ on tärkeimmistä tärkeintä juhlapuheissa ja silloin kun arvioija itse makaa heikkona sairasvuoteen liukulakanoissa eikä saa juotua ilman apua edes marjamehua muovisesta nokkamukista. Huomattavasti alempi tärkeyslukema mittariin paukahtaa potilaan tervehdyttyä sekä tietysti hoitajien palkkapäivänä.

Kahden arvion syntiin syyllistyy itsekin, se täytyy nöyränä myöntää.

Kipeänä avunsaajana sitä tuskailee, miten tästä kaikesta voi vielä myöhemmin tarpeeksi kiittää, lähettääkö hoitajalle Pol Roger -samppanjalaatikko vai sittenkin harvinaisia Rothschild’s Slipper -orkideoita. Toipilaan mielessä laatikko vaihtuu jo pulloon ja orkideat reilun kaupan ruusuihin. Kunnes viimein kotona sitä järkeilee, että ei tässä nyt mitään samppanjaa lähetellä, alkoholilla kiittäminen on niin vanhanaikaistakin, ja sairaalassa saavat tuskin enää kukkiakaan vastaanottaa, allergikkoja piileskelee joka toisessa pedissä.

Jos haluaa mittauttaa oman työnsä arvostuksen, nyrkkisääntö on, että arvostus on kääntäen verrannollinen siihen, kuinka arvokkaaksi ja tärkeäksi työtä kiitetään.

Jos joku kehuu, että teet arvokasta työtä, saattaa työsi todellakin olla tärkeää ja arvokasta, mutta kehuja itse ei suin surminkaan haluaisi paikallesi saman lapion varteen. Tälle on sukua vanha kunnon ylistämisellä alistaminen.

Miehillä on ollut tapana ylistää naisten palkatonta tai pienipalkkaista työpanosta ja vähätellä samalla omia kykyjään vastaavissa tehtävissä. Näin on vedetty (naisten imuroimaa) mattoa palkankorotusvaatimusten ja työn uusjaon alta. Manipulointi ei tietenkään ole sidottu sukupuoleen. Ovela vaimo siirtää loputkin perinteiset naisten työt kiitosten kera miehelleen: Kukaan ei osaa käyttää ruokasoodaa ja sitruunaa siivouksessa yhtä näppärästi kuin meidän Timppa! Ei sitä turhaan luettu Polilla kemiaa.

Mistä sitten tietää, että oma työ on aidosti arvostettua? Siitä, että samaa tehtävää himoitsevat muutkin.

Käytännössä tämä näkyy niin, että kukaan ei kiitä työpanostasi puhumattakaan siitä, että julkisesti kehuisi työtäsi tärkeäksi ja arvokkaaksi. Kateus, selkäänpuukotus ja haukkuminen ovat aidosti sydämestä tulevia arvostuksen osoituksia. Muu on sanahelinää.

Tämä ei tietenkään muuta sitä tosiasiaa, että kaikki työ on arvokasta eikä mikään työ jää tekijänsä käteen. Jos tyydytystä ei saa omasta työstä, niin vielä vähemmän sitä saa muiden kiitoksista.