Eero Heinäluoma heitti jo Venäjän myöntämän Ystävyyden kunniamerkin roskikseen. Emeritusprofessori Matti Klinge ei aio todellakaan tehdä niin.

Venäjä julkisti Ystävyyden kunniamerkin vuonna 1994. Sittemmin Venäjä on löytänyt Suomesta monta palkittavaa ystävää.

”Tuleeko tästä musta lista?” kysyy Yleisradion eläköitynyt toimittaja Arvo Tuominen.

Tuominen on yksi niistä 25 suomalaisesta, joille Venäjän valtio on myöntänyt Ystävyyden kunniamerkin – ja yksi niistä, jotka ovat joutuneet nyt miettimään, mitä kunniamerkille tekisi.

Ystävyyden kunniamerkki on korkein kunniamerkki, jonka ulkomaalainen voi Venäjältä saada. Ukrainan sodan jälkeen merkin saajia on kuitenkin alettu katsoa eri valossa. Tuominen onkin tavallaan oikeassa: muuttuneessa maailmanajassa kunniasta voi tulla kunniattomuutta yhdessä yössä.

Suomessa kunniamerkin saajien joukossa on monenlaista väkeä: Venäjään perehtyneitä professoreita, oligarkki Gennadi Timtšenkon läheisiä, Elinkeinoelämän keskusliiton entinen puheenjohtaja Ilpo Kokkila ja pari VR:n entistä johtajaa – kiitos Allegron.

Lisäksi on poliitikkoja, kuten entinen pääministeri Paavo Lipponen, joka sai merkin jo ennen kaasuputkikonsultointia. Erityisen paljon huomionosoituksen saaneissa on Suomi–Venäjä-seuran väkeä.

Vuonna 2017 Ystävyyden kunniamerkki myönnettiin Sdp:n entiselle puheenjohtajalle Eero Heinäluomalle. Hän kertoi kuukausi sitten HS:lle heittäneensä kunniamerkin jätekeräykseen. Siitä oli tullut ”nimensä irvikuva”, Heinäluoma sanoi.

Arvo Tuomisen kunniamerkki on yhä kirjahyllyssä. Hän ei ole toistaiseksi tehnyt asialle mitään, koska kunniamerkkiä esittävät kuitenkin eri ihmiset kuin sen myöntää.

”Perusteluissa lukee, että olen saanut sen dokumenttifilmieni ansiosta. Ne ovat pyrkineet historialliseen totuuteen, eivät siis päässeet vaan pyrkineet”, Tuominen sanoo.

”En missään nimessä häpeä dokkareita, joita olen tehnyt. En ollenkaan. Areenasta joitakin niistä voi yhä katsoa ja arvioida itse.”

Suomi–Venäjä-seura sai kyseenalaista huomiota vuonna 2014 jättäessään tuomitsematta Venäjän Krimin-valtauksen.

Seuran silloinen pääsihteeri, vuodesta 1989 vuoteen 2014 toiminut Merja Hannus sai kunniamerkin jo vuonna 2003. Hannus ei halua antaa varsinaista haastattelua, mutta toteaa tuomitsevansa jyrkästi Venäjän aggressiivisen hyökkäyssodan Ukrainassa ja korostaa, ettei sitä oikeuta mikään.

Vuosina 2002–2014 seuran puheenjohtajana toiminut Heikki Talvitie taas kertoo, että hänelle kunniamerkki myönnettiin ystävyysseuratoimintaa varhaisemmista meriiteistä.

Talvitie toimi Suomen Moskovan-suurlähettiläänä vuosina 1988–1992, mistä kunniamerkki olisi seurannut automaatilla. Hänen pestinsä aikana Neuvostoliitto hajosi, Venäjä alkoi ja kunniamerkit unohtuivat.

”Eräässä curriculumissa minua huomautettiin tästä kunniamerkistä. Totesin, ettei minulla ole sitä. Se takautuvasti sitten annettiin”, Talvitie sanoo.

”Olen tehnyt ne duunit siellä Suomen hyväksi, ja joku merkki siitä maiden välisen sopimuksen pohjalta tulee. Ei ole syytä heitellä niitä mihinkään.”

Helsingin yliopiston historian emeritusprofessori Matti Klinge sai kunniamerkin vuonna 2013. Vuotta myöhemmin hän linjasi Krimin kuuluvan Venäjälle.

Klinge arvioi saaneensa kunniamerkin pyrkimyksistään ymmärtää asioita Venäjän näkökulmasta. Huomionosoituksen hohto ei ole himmennyt.

”En aio ryhtyä toimenpiteisiin”, Klinge sanoo ykskantaan.

Sota on ikävä ja monimutkainen asia, mutta Klingen mukaan täytyy yrittää pysyä ”jonkinlaisessa tasapainossa”. Siksi hän sanoo pysyneensä passiivisena ja välttävänsä mielenilmauksia.

”Ukraina on nimittäin ollut problemaattinen paljon kauemmin kuin nyt”, Klinge kuitenkin toteaa.

Professoria askarruttaa suomalaisten erittäin ohut ja vähäinen Venäjä-tuntemus.

”Venäjä on Venäjä, pysyy naapurimaana ja suurvaltana. Pitäisi koettaa miettiä, miten he näkevät asiat. Mielipidetiedusteluiden mukaan kansasta suurin osa kannattaa presidentti Putinia ja hänen ulkopolitiikkaansa. On vaikea mennä sinne väliin sanomaan.”