Sodan ja Nato-keskustelun varjoista nousee esiin vähemmän vakavaa suomalaista mieskuvaa, jossa on touhukkuutta, ripaus itseironiaa ja jopa satiiria. Onko naisen osa edelleen vain fanittaa sivusta?

Kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan väistämättä alkoi lähestyä, kävi hyvin pian selväksi, että areena on nyt kokonaan miesten hallussa.

Naisille jäi tuttu sivustakatsojan rooli, jossa pääasiallisena tehtävänä on ihailla miehisiä sankareita, sotapäälliköitä ja sankariasiantuntijoita. Tv-studioissa naiset on vaivihkaa vedetty takaisin sinne mistä he tulivatkin eli taka-alalle, kun selkeä enemmistö sotakommentaattoreista on viikosta toiseen miehiä.

Draamaan kuuluvassa sivuroolissani olen tarkkaillut miehiä mediajulkisuudessa ja somessa, erityisesti Suomi-Twitterissä. Sieltä vähän kaivamalla ja öyhöttäjiä hiljentämällä olen löytänyt rinnakkaistodellisuuden, jonka seuraaminen on suorastaan viihdyttävää.

Twitter on sosiaalinen media, joka on yhtaikaa vapaa, liian usein todella vihamielinen ja toisaalta hyvinkin vakavahenkinen ja jopa virallinen alusta. Vastoin yleisiä mielikuvia sinne on pesiytynyt paljon huumoria ja jopa satiiria, joka muualla julkisuudessa loistaa poissaolollaan.

NIinpä onkin luontevaa, että vakavien aikojen edellyttämä mieskuva murtuu juuri täällä, valtamedian ja valtakuvaston laitamilla.

Mainitsen muutamia suosikkejani.

Itsensä kuhmolaiseksi rajamieheksi esittelevä Jouko Kinnunen julkaisi Twitterissä toukokuun 5. päivänä selfien, jossa hän poseerasi täysissä työtamineissaan. Taustalla näkyi lumen peittämää peltoa ja sen takana kotoisan näköistä havumetsää.

Twiitissä luki: Rajalla rauhallista! #itäraja #vartius #rajavalvonta #rajaturvallisuus

Kinnusen kasvoilla näkyi hymynkare. Reipas, ylpeä ilme, pää pystyssä kohti kännykän kameraa. Kuva lämmitti mieltä juuri sinä päivänä ja siinä maailmantilanteessa. Naurattikin, ja toivon, että se oli tarkoitus. Tulivat mieleen ne omakotitalojen portinpieleen ripustetut koirakyltit, joissa lukee, että ”täällä vartioin minä”.

Huomaan pysähtyväni myös Suomen Washingtonin-suurlähettilään Mikko Hautalan kuvien äärelle. Hän on julkaissut Twitterissä yhteisselfieitä lähetystön tiimistä presidentti Sauli Niinistön vierailujen yhteydessä. Viimeksi tällä saatteella: Finnish Night Owls. Waiting for the President of the Republic at Dulles Airport.

Viisi touhukkaan näköistä miestä katsoo kameraan iloisina, puvut päällä. Homma hoidossa, herra presidentti.

Samaan tapaan ilahduin sotahistorioitsija Emil Kastehelmestä, joka twiittasi heti 24. helmikuuta: Ukrainan taisteluista ei ole ollut kunnollista tilannekarttaa suomeksi, joten tehtiin oma!

Perässä on tsemppiemoji, mutta pidän erityisen paljon huutomerkistä.

Sittemmin Kastehelmi tiimeineen on todellakin päivittänyt tilannekarttaa ahkerasti. Se on mahtavaa vapaaehtoistyötä.

Kokonaan oma osastonsa ovat kovan linjan humoristit, jotka ovat kevään mittaan ansiokkaasti kääntäneet jankkaavaa Nato-keskustelua päälaelleen.

Ekonomisti-toimittaja Heikki Pursiaisella sykkii usein herkkä runosuoni: jo sinä lapsuuden kesänä vuosikymmeniä sitten kun leikimme kirkonrottaa / hengitimme hiljaa pyöräkellarissa käsi kädessä / jo silloin kannatin natoa.

Vastikään Twitteriin on ilmaantunut Merkittävä kolumnisti -parodiatili, jonka takana saattaa yhtä hyvin olla nainen tai vaikka ryhmä, mutta profiilikuvaan on kuitenkin valittu geneerinen miesoletettu.

Hän on kertonut itsestään muun muassa näin kaunopuheisesti: #Lapsuudessa ajoimme isäni, Jens Stoltenbergin näköisen miehen kanssa Ranskan ja Espanjan halki Portugaliin. Isä sanoi: ”Katso poikani, kaikki mihin #auringonsäteet osuvat on #Natoa”. Silloin ajattelin: jonakin päivänä… Hakuna matata.

Kepeys ja huumori kuuluvat miesten rooliin, ja vitsailu on perinteinen, usein paras tapa pitää mielialaa yllä ”tiukoissa paikoissa”, sekä miesten kesken että kodeissa. Siinä mielessä somehuumorissa ei ole mitään uutta, mutta se edustaa kuitenkin selvästi vastavoimaa.

Naisten osa on aina ollut toinen. Sodan valtavirtakuvastossa he edustavat kauhua ja järkytystä, miehet voimaa ja itsehillintää. Emme näe itkeviä, hysteerisiä miehiä, varsinkaan sotilaita.

Ehkä radikaalimpaa muutosta tapahtuu sittenkin miesten tunneasteikon toisessa päässä. Kun pääministeri Sanna Marinin punehtuneet silmät Butšan kauhujen äärellä liikuttivat, jopa patakonservatiivi kokoomuslainen, sotatieteiden maisteri, kapteeni evp. Atte Kaleva twiittasi ylevästi: Sanna Marin on antanut uudelle johtajuudelle kasvot.

Suomalainen johtaja on saanut luvan järkyttyä julkisesti, mutta Marin viinilasi kädessä lätkäkatsomossa oli sentään monille vielä liikaa.

Mihin siis nainen voi asemoitua kriisiaikana? Tyytyä fanittamaan katsomon puolelta?

Tai jos leijuisi sotatantereiden yllä kuin se ”hyväntahtoinen aurinko”, joka katseli jatkosodan uuvuttamia, nukkuvia sotilaita Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan kuuluisassa loppukuvassa:

”Se ei missään tapauksessa ollut heille vihainen. Kenties tunsi jonkinlaista myötätuntoakin heitä kohtaan. Aika velikultia.”

Linnan auringolla ei ollut sukupuolta.