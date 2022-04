Kahdeksanvuotias venäläinen Youtube-miljonääri Nastya opettaa videoissaan, että pitää olla kiltti.

Talouslehti Forbes listaa vuosittain maailman parhaiten tienaavat Youtube-tähdet. Viime vuonna kymmenen kärjessä oli liuta amerikkalaisia miehiä, jotka tekevät hurjapäisiä stunttitemppuja, mustalla huumorilla ryyditettyjä pelivideoita ja komediaa.

Heidän lisäkseen listalla oli kaksi lasta, kymmenvuotias yhdysvaltalainen Ryan Kaji (maailman seitsemänneksi parhaiten tienaava tubettaja) ja kahdeksanvuotias venäläinen Anastasija Radzinskaja (maailman kuudenneksi parhaiten tienaava tubettaja).

Radzinskaja tunnetaan erityisesti tubekanavastaan Like Nastya, jolla on 91,4 miljoonaa tilaajaa. Hänen videoitaan on saatavilla useilla eri kielillä, muun muassa englanniksi, venäjäksi, arabiaksi ja espanjaksi. Nastyan videoissa on opettavaisia tarinoita, suuria tunteita ja huumoria, ja niissä esiintyy myös hänen isänsä Juri Radzinski.

Nastya on ollut kymmenen parhaiten tienaavan tubettajan joukossa jo viisivuotiaasta lähtien. Vuonna 2019 hänen arvioitiin tienanneen 18 miljoonaa dollaria, vuonna 2020 18,5 miljoonaa ja viime vuonna 28 miljoonaa.

radzinskaja on kotoisin Etelä-Venäjältä, pienestä satamakaupungista Tuapsesta Mustanmeren rannalta. Syntyessään hänellä diagnosoitiin vakava aivovamma. Lääkärit uskoivat, ettei hän tule kävelemään eikä puhumaan. Vanhemmat kuitenkin kuntouttivat tytärtään intensiivisesti ja ennuste osoittautui vääräksi.

”Joko hoito ja rakkautemme auttoivat tai diagnoosi oli väärä”, hänen äitinsä Anna Radzinskaja on sanonut Venäjän Forbesin haastattelussa.

Kun Radzinskaja oli kaksi, vanhemmat huomasivat Youtuben suositut videot, joissa lapset avaavat uusia leluja paketeistaan. He kuvasivat samanlaisen tyttärestään ja loivat tälle oman Youtube-kanavan. Ilmeikäs Radzinskaja ei arastellut kameraa, ja videossa näkyi aito ilo.

Kului puoli vuotta, ja perhe alkoi saada videoiden alussa näytetyistä mainoksista tuloja päivittäin 20 000 ruplaa, 324 dollaria.

Jurilla oli rakennusyritys ja Annalla hääsalonki, mutta vanhemmat ymmärsivät, että vloggaus voisi olla hyvä bisnes. Monipuolisemman sisällön toivossa perhe lähti yhdeksän kuukauden mittaiselle matkalle Aasiaan. Vanhemmat kuvasivat tytärtään milloin huvipuistossa, milloin uima-altaalla tai kokeilemassa vaatteita kaupassa. Seuraajien määrä kasvoi miljoonaan, ja Nastya alettiin tunnistaa kaduilla Malesiassa, Indonesiassa ja Thaimaassa.

Vanhemmat palkkasivat videoeditoreita ja erikoistehosteiden tekijöitä sekä valitsivat videoiden taustalle näyttävää rekvisiittaa, asuja ja leluja. Forbesin siteeraaman Anna-äidin mukaan niiden löytäminen oli vaikeaa Venäjällä, joten perhe muutti vuonna 2017 Miamiin Yhdysvaltoihin.

Forbesin mukaan isä vastaa videoilla näyttelemisen lisäksi yrityksen taloudesta ja lakiasioista, äiti käsikirjoituksista ja videoiden tekijöiden palkkaamisesta. Perhe saa tuloja muun muassa tuotesijoittelusta, sponsorisopimuksista ja oheistuotteista. Isoimman potin he keräsivät viime vuonna myymällä oikeudet vanhoihin videoihinsa Spotterille, yritykselle, joka ostaa Youtuben sisältöä tekijöiltä.

Perheen kanta Venäjän sotaan Ukrainassa ei ole tiedossa. Mutta jos he elävät kuten opettavat, heidän voisi kuvitella olevan sotaa vastaan. Nastya nimittäin muistuttaa videoissaan usein olemaan kiltti ja tekemään muille niin kuin haluaisi itselleen tehtävän.

Eräällä videolla hän opettelee, kuinka käyttäydytään, kun ollaan vierailulla toisen luona. Nastyalla on nälkä, ja hän menee availemaan keittiön kaappeja. Löydettyään mansikoita ja omenoita hän alkaa tunkea niitä ahnaasti suuhunsa. Hän myös näkee Barbien avaamattomana pakkauksessaan ja alkaa repiä sitä laatikosta. Kun Nastyan ystävää alkaa väsyttää, Nastya ei lähde, vaan panee pystyyn diskon.

Pian videossa kerrotaan muutamia sääntöjä:

Älä käyttäydy vierailulla samalla tavalla kuin kotonasi.

Älä ota mitään ilman lupaa.

Älä jää liian pitkäksi aikaa, ja lähde ajoissa.

Hyviä neuvoja. Loistavia suorastaan. Näitä opetuksia voisivat kerrata myös aikuiset, erityisesti eräs 69-vuotias, jolta säälliset käytöstavat ovat unohtuneet. Venäjän presidentin soisi oppivan äkkiä saman, minkä Nastyakin lopulta ymmärtää videolla, kun hän on viipynyt kylässä turhan kauan:

”Minun pitää mennä kotiin.”

Olisi Youtube-tähdellä muitakin hyviä vinkkejä Putinille. Eräällä videolla Nastya leikkii poliisia ja valvoo liikennettä tien laidassa. Pian hänen ohitseen ajaa hienolla autolla mies – Juri-isä –käärmeennahkasaappaissaan ja kallis kello ranteessaan ja puhuu samalla puhelimeen. Nastya pysäyttää ylimielisen miehen, jolloin tämä yrittää lahjoa itsensä setelitukoilla pois pinteestä.

Nastya näyttää, mitä rikollisille tapahtuu huolimatta isoista rahoista. Ja – täytyy vain toivoa – huolimatta kaasuvarannoista.

”Mene vankilaan, nyt!” Nastya huutaa. Rikollinen suljetaan telkien taakse, ja sinne hän jää. Yksin itkemään.