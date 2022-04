Not so pretty -dokumenttisarja nosti Yhdysvalloissa uudelleen esiin huolen vauvantalkin yhteydestä syöpää aiheuttavaan asbestiin. Euroopassa ei ole havaittu riskiä.

Puhdasta, pehmeän pöllyävää ja raikkaan tuoksuista valkoista pulveria vauvan pepulle ja omalle iholle virkistävän suihkun jälkeen.

Johnson & Johnsonin vauvantalkkia markkinoitiin Yhdysvalloissa vuosikymmeniä äidillisen rakkauden huipentumana.

Kunnes tulivat asbestisyytökset.

HBO:n uusi dokumenttisarja Not So Pretty nosti huolen talkin yhteydestä asbestiin uudelleen esiin. Sarja kertoo kosmetiikkateollisuuden vaaroista. Ensimmäinen jakso pureutuu talkkipitoiseen kosmetiikkaan, etenkin Johnson & Johnsonin ikoniseen vauvapulveriin. Talkkia käytetään myös muun muassa meikeissä, kuten puuterissa ja luomiväreissä.

Luonnossa talkki ja asbesti esiintyvät usein yhdessä. Kosmetiikassa saa tietenkin käyttää vain sellaista talkkia, josta asbesti on puhdistettu pois.

Johnson & Johnsonia vastaan on nostettu Yhdysvalloissa yli 34 000 vauvantalkkia koskevaa kannetta. Iso osa kanteista syyttää yrityksen talkin aiheuttaneen munasarjasyöpää. Myös yhteydestä mesotelioomaan eli tavallisesti asbestialtistuksen aiheuttamaan keuhkopussin syöpään käydään vääntöä.

Yritys on käyttänyt miljardeja dollareita vauvantalkkia koskeviin oikeuskuluihin ja sovitteluihin. Vuonna 2020 se lopetti talkin myymisen Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Muualla maailmassa, kuten Suomessa, merkin talkkia kuitenkin myydään edelleen.

Julkisissa lausunnoissaan yritys on kiistänyt jyrkästi, että sen tuotteet sisältäisivät asbestia tai aiheuttaisivat syöpää. Syksyllä 2019 Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA kuitenkin löysi Johnson & Johnsonin vauvantalkista asbestin jäämiä.

The New York Timesin ja Reutersin tutkivat jutut paljastivat muutama vuosi sitten, että Johnson & Johnson oli ollut tietoinen talkkinsa asbestijäämistä jo 1970-luvulta alkaen.

Salaisista asiakirjoista selvisi, että tieto pimitettiin sekä kuluttajilta että maan terveysviranomaisilta.

Yrityksen puolesta ei puhu sekään, että 1970-luvulla Johnson & Johnson oli mukana rahoittamassa koetta, jossa asbestin vaarallisuutta testattiin räikeän epäeettisesti. Kokeessa satojen yhdysvaltalaisvankien, pääosin afroamerikkalaisten miesten, alaselkään ruiskutettiin suoraan asbestia.

Tukesin ylitarkastaja Anna Vuori kertoo puhelimessa, että Euroopassa Johnson & Johnsonin vauvantalkista ei ole noussut esiin asbestihuolia.

”Ei ole tullut tietoon, että vauvantalkki aiheuttaisi riskiä täällä. Talkkia saa käyttää”, Vuori sanoo.

Hän muistuttaa, että tuotteilla saattaa olla eri tuotantolinjat EU-markkinoille ja Yhdysvaltoihin. Tuote voidaan valmistaa hieman eri tavalla, koska sallittujen ainesosien lista ei ole sama. Moni kemikaali, joka on Euroopassa lainvastainen, on Yhdysvalloissa sallittu. EU on kieltänyt pelkästään kosmetiikassa yli 1 300 ainesosan käytön, kun Yhdysvalloissa kiellettyjen listalla on vain 11.

Yhdysvaltojen terveysviranomaisilla ei ole samanlaista valtaa kuin Euroopassa. Vaikka tuotteesta löytyisi asbestia, FDA voi pyytää yritykseltä vain ”vapaaehtoista takaisinvetoa”.

Euroopassakin valvonta on pistokokeentapaista, Vuori sanoo.

Hän katsoo viranomaisten seuraamasta, kaikille avoimesta Safety gate -tietokannasta, onko muista tuotteista löydetty pistokokeissa asbestia. Yksi osuma löytyy vuodelta 2018. Tšekeistä ilmoitettiin, että asbestikuituja löydettiin kolmesta Claire’s-merkin meikkituotteesta. Suomessa ei myydä Claire’sin tuotteita.

Vuori muistuttaa, että vaikka yhden tuotteen asbestijäämät eivät yltäisikään vaarallisuuteen, on riskinä, että jäämiä kertyy monesta eri tuotteesta.

Esimerkiksi hajusteena käytetylle, kosmetiikassa suositulle lilialille oli aiemmin määrätty EU:ssa enimmäispitoisuus. Maaliskuussa sen käyttö kiellettiin kokonaan. Kukilta tuoksuvan lilialin on todettu heikentävän hedelmällisyyttä ja vaikuttavan sikiön kehitykseen.

”Ongelma oli siinä, että sitä oli monessa tuotteessa. Silloin päiväkohtainen altistuminen kasvaa niin suureksi, ettei altistumista voitu pitää enää turvallisena.”

Yhdysvalloissa lilialia saa edelleen käyttää.