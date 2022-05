Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Sähköposti: hs.torsti@hs.fi.

Viime kerralla Torsti haastoi vielä pohtimaan lisäehdotelmia termin ”suspension of disbelief” kääntämiseksi. Elokuvatieteellisellä käsitteellä tarkoitetaan sitä, kuinka ihminen heittäytyy mukaan teokseen ja on siksi valmis katsomaan tiettyjä epätarkkuuksia läpi sormien.

Teppo Vapaavalta ehdotti yksinkertaisesti ”ennakkoluulottomuutta” ja Helena Ainola melko sanatarkkaa ”epäuskon ohittamista” tai ”syrjäyttämistä”.

Teatteriohjaaja ja näyttelijä Kalle Tahkolahti oli pohtinut asiaa äitinsä kanssa. He olivat kokeneet ”epäuskon hyllyttämisen” aavistuksen kömpelöksi ja käsitteen ytimen jokseenkin ohittavaksi.

Heillä oli kuitenkin tarjota vastaehdotus, ”tietoinen uskomispäätös”, johon he päätyivät laajemman englanninkielisen termin ”willing suspension of disbelief” ohjaamina.

”Näkisin, että tämä käännös olisi ketterämpi esimerkiksi aihetta käsittelevän kirjoituksen suomennoksessa”, Tahkolahti kirjoittaa. Torsti on samaa mieltä ja ottaa täten suomennoksen omaan käyttöönsä toistaiseksi parhaana kuulemanaan.

Suomi on Nato-hakemusprosessin aikana Venäjän kyberhyökkäysuhan alla. Samaan aikaan Venäjä kehittää omaa sisäistä internetiä kansalaisilleen ja estää pääsyn globaaliin internetiin. Miksi Venäjää ei yksinkertaisesti vain eristettäisi internetistä? Tämähän lopettaisi Venäjän kyberhyökkäykset ja muun verkkohäirinnän, vai kuinka?

– Timppa Lohjalta

Tikkaremmin molemmat tietoturva-asiantuntijat kertovat, että sinänsä Venäjän voisi irrottaa muuttamalla internetin runkoreititystä ja säätämällä nimipalveluita.

Pohdinnassa on vissi logiikka, mutta maailma ei tietenkään ole näin yksinkertainen. Eri kysymys olisi näet, mitä irrottaminen tarkoittaisi verkkohyökkäystoiminnalle, sillä eristyksestä ei saataisi koskaan täydellistä.

Verkkohyökkäyksiä ei tehdä käytännössä koskaan yhdestä maasta käsin, vaan esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä tekevät venäläiset botnet-verkot koostuvat ympäri maailmaa olevista laitteista, joita on hyvin vaikea jäljittää yhteen maahan. Trollitkin käyttävät pääasiassa ulkomaisia välityspalvelimia.

Sodan alettua internetin maailmanpolitiikka onkin ollut päinvastaista: Venäjä haluaa itse irtaantua omaksi saarekkeekseen. Se rakentaa omia, valvottuja kloonejaan Instagramin kaltaisista sosiaalisen median jättipalveluista ja koettaa blokata tunnetuimpia VPN- eli virtuaaliverkkopalveluita.

Syy on yksinkertainen. Tikkaremmin verkkoasiantuntijoiden mukaan eristys haittaisi todennäköisesti eniten venäläisten arkea ja ennen muuta sulkisi heidät lopullisesti länsimaisen tiedonvälityksen ulkopuolelle.

Oikeastaan verkosta sulkemisen ei pitäisi edes kuulua länsimaiseen spekulaatiopakkiin.

YK:n ihmisoikeusneuvosto on vuoden 2016 päätöslauselmassaan linjannut internetiin pääsyn perusoikeudeksi, jota ei saa kieltää. Yli 70 maata puolsi lauselmaa, mutta sen vastustajia olivat Kiina, Intia, Venäjä ja Saudi-Arabia. Oikeudellisesti lauselma ei ole sitova mutta antaa periaatteita, joita ainakin Torstin puolesta soisi noudatettavan erityisellä jämeryydellä.

Yhdysvaltain viihdeteollisuudessa puhutaan EGOT-voittajista eli henkilöistä, jotka ovat voittaneet sekä Emmyn, Grammyn, Oscarin että Tonyn. Mietin, löytyisikö tälle suomalaista vastinetta eli henkilöä, joka on voittanut sekä Venlan, Emman että Jussin. Lisäksi mukaan kuuluisi jokin teatterialan palkinto, mutta jaetaanko Suomessa yhtään sellaista?

– Eero

Suomalaisten EGOT-vastineiden eli VEJ-kolmikon voittaneiden etsintää hankaloittaa se, että vain Jussi-palkinnoilla on hyvin pitkä historia. Venlojen ja Emmojen jako aloitettiin vasta 1980-luvun alussa.

Ainut kaikki kolme palkintoa voittanut suomalainen on se itsestäänselvin: Vesa-Matti Loiri, jolla on tilillään neljä Jussia, yksi Venla ja viisi Emmaa.

Jussit Loiri sai näyttelijäsuorituksistaan vuosina 1976, 1982 ja 1983. Hänen ensimmäinen Emmansa vuodelta 1986 sekä ainut Venlansa vuodelta 1989 olivat jo erikoispalkintoja. Niin ikään elämäntyöstä annettavan Betoni-Jussin hän sai vuonna 1998. Näiden jälkeen musiikkiura toi Loirille neljä Emmaa lisää 2000-luvun alkuvuosina.

Kaksi palkintoa voittaneita löytyy useita. Selvästi yleisin kombo on Jussi ja Venla, jotka ovat saaneet esimerkiksi tämän vuoden Venla-voittajat Elina Knihtilä ja Hannu-Pekka Björkman.

Kaksoisvoitto Emman kanssa on paljon harvinaisempi: Jope Ruonansuulla on Emma ja Venla sekä Kerkko Koskisella Jussi ja Emma, joista jälkimmäinen osana Ultra Brata.

Paketin viimeisteleminen teatteripalkinnolla on hieman hankalaa. Palkintoja toki jaetaan, mutta ei yhdessä suuressa gaalassa eikä yksittäisille näyttelijöille yksittäisistä rooleista kuten Tonyissä. Vuoden näytelmäteksti ja vuoden teatteri on palkittu jo vuosikymmenten ajan. Vuoden esityksen Thalia-palkinto ja Näyttelijäliiton vuoden teatterinäyttelijän palkinto on myönnetty vasta vuodesta 2010.

Mutta jos halutaan Loirin ohelle toinenkin kolme palkintoa kerännyt, kannattaa valita Teatterin tiedotuskeskuksen Tinfon vuonna 1998 perustama Silmänkääntäjä-palkinto. Se voidaan myöntää kenelle tahansa teatteri-ihmiselle hänen ansioistaan suomalaisen teatteritaiteen hyväksi. Vuonna 2000 palkinnon sai Hannu-Pekka Björkman.

