Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, vaihtuivat Stepan-kissan suositut hassutteluvideot sodan vastustamiseen ja lahjoitusten keräämiseen. Lopulta piti lähteä pakomatkalle.

Aika harvalla kissalla on oma Wikipedia-sivu tai Instagramissa ja Tiktokissa yhteensä yli kaksi miljoonaa seuraajaa. Mutta Stepanilla on. Se on Ukrainan kuuluisin kissa.

Stepanin Instagram-tilillä on voinut seurata jo parin vuoden ajan Itä-Ukrainan Harkovassa asuvan rescuekissan elämää. Varsinaisesti Stepanin somesuosio räjähti kuitenkin viime marraskuussa, kun popikoni Britney Spears jakoi kissan kuvan omalla Instagram-tilillään.

Ennen Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Stepanilla oli tapana istua kotonaan Ukrainassa aina saman pöydän ääressä pyöreällä baarijakkaralla raukeana ja kaikkensa antaneen näköisenä.

”Stepan rakastaa istua sillä tuolilla, ja se nukahtaa usein siihen. Kun kuvaan sitä, se näyttäytyy hauskana”, kissan omistaja kertoi The Kyiv Independent -lehdessä. Omistaja ei ole paljastanut henkilöllisyyttään, mutta tilin seuraajat tuntevat hänet nimellä Anna.

Yhdessä ensimmäisistä videoista Stepan istuu tuolissaan, edessään lasi viiniä ja pala kakkua. Taustalla soi Stevie Wonderin hempeä klassikko I just called to say I love you. Video keräsi parissa päivässä yli 27 miljoonaa katselukertaa.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Stepanin tilin sisältö muuttui. Hassutteluvideot vaihtuivat sodan vastustamiseen ja lahjoitusten keräämiseen.

Helmikuun lopussa Stepan järjesti flashmobin, jossa kannustettiin levittämään somessa aihetunnisteita #stopwar ja #stopputin. Tilillä julkaistiin myös kuvia Venäjän pommitusten tuhoista.

Sitten tili hiljeni pariksi viikoksi. Fanit ehtivät pelätä pahinta, kunnes tilille ilmestyi kuvasarja Stepanista ja pommitusten tuhoista. Ensimmäisessä kuvassa Stepan on kääriytyneenä luultavasti omistajansa takin sisään. Toisessa kuvassa Stepan kyhjöttää kantokopassaan.

Julkaisussa kirjoitetaan, miten Venäjän joukot pommittivat naapurustoa ja lopulta Stepanin kotirakennusta. Ensimmäiset päivät vietettiin kellarissa ilman sähköjä, sitten piti lähteä kokonaan. Harkovan vapaaehtoiset auttoivat Stepanin perheineen rautatieasemalle. Puolan rajalla odotus kesti yli yhdeksän tuntia.

Puolassa Stepaniin ja tämän omistajaan oli yhteydessä vuonna 2019 perustettu maailmanlaajuinen vaikuttajayhdistys World Influencers and Bloggers Association. The Washington Postin mukaan yhdistys auttoi Stepanin ja tämän perheen turvallisesti Ranskaan ja vuokrasi asunnon heidän käyttöönsä niin pitkäksi aikaa kuin on tarvetta.

”Nyt pidämme heistä henkilökohtaisesti huolta Ranskassa”, yhdistyksen edustaja Iryna Savtšak kertoi lehdelle.

Taannoin Stepan-kissan tilillä kerrottiin, että se on kerännyt vaikuttajayhdistyksen kanssa yli 9 600 euroa hädässä oleville ukrainalaislemmikeille.

Nyt 13-vuotias Stepan on myös ehdolla somevaikuttajille tarkoitetussa World Influencers and Bloggers Awards -gaalassa. Voittaja julkistetaan Cannesissa ensi viikolla. Stepan on tiettävästi ainoa ei-ihminen, joka on ehdolla.

Sotien yhteydessä ei ole ennen juuri puhuttu lemmikeistä. Ukrainan sota on muuttanut asian. Nyt myös lemmikit pakenevat ja tarvitsevat suojaa.

Maaliskuussa Suomeen päätettiin perustaa lemmikkieläinperheiden vastaanottokeskus, koska perinteiset vastaanottokeskukset ovat sitoutuneet vain ihmisten auttamiseen. Lemmikeille tehty vastaanottokeskus avattiin huhtikuussa Riihimäellä.

Stepanin tarina on tietysti poikkeuksellinen sen julkkisaseman takia.

Viimeisimpien julkaisujen perusteella Stepan on asettunut omistajansa kanssa aurinkoiseen Nizzaan, jossa se ihmettelee uutta ympäristöään suurilla vihreillä silmillään.