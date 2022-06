Antaa tulla naulojen ja tuumien, kirjoittaa HS:n Lontoon-kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä kolumnissaan.

Britanniassa on vietetty kuluvalla viikolla kuningatar Elisabetin platina­juhla­viikonloppua. Samalla britit ovat juhlineet maataan ja itseään. Suomalaisena patrioottina katselen mielelläni muiden isänmaallista ilonpitoa, etenkin jos patsaita ei satuteta.

Kerrankin brittiläisyyden sisällöstä ei tarvitse kiistellä, sillä tämän pienen hetken ytimeksi riittää kuningatar, 96. Brexitin kannattajat ja vastustajat mahtuvat samaan vahakangasliinaiseen pöytään.

Muina aikoina kansallisten identiteettien sisällöstä käy kiista ja kitinä.

Muistan esimerkiksi haastattelumatkan Englannin itärannikolle ennen brexitin toteutumista. Matkalla rupateltiin englantilaisen kuvaajan kanssa. Hän hehkutti erään lontoolaisen kaupunginosan vähemmän tunnettua kolkkaa: siellä kuulemma asukkaat panevat kesällä ruokapöytänsäkin ulos jalkakäytävälle, ja tunnelma on ihanan kotoinen ja perienglantilainen.

Perillä itärannikon kalastajakaupungissa jututimme erästä brexiteeriä. Hän manasi röyhkeitä EU-maahanmuuttajia: ne panevat kesällä ruokapöytänsäkin ulos jalkakäytävälle, ja tunnelma on järkyttävän vieras ja epäenglantilainen.

Tänään sunnuntaina tuhansilla kotikaduilla ympäri Britanniaa kannetaan ja katetaan pöydät ulos, eikä vannoutuneinkaan brexiteeri voi pahoittaa mieltään. Päinvastoin. On kuningattaren juhlaviikonlopun katujuhlien aika. Kadulla syöminen on perinteistä ja patrioottista.

Sääennuste lupaa tietysti koleaa ja sadetta, mutta se ei haittaa. Päinvastoin. Mikään ei ole yhtä perienglantilainen napopala kuin sadevedessä lionnut ja koiran ohimennen lipaisema makkarapasteija (sausage roll).

Suomalaisena sivustakatsojana toki kammoksun osallistumista naapurustojen joukkojuhlintaan. Eikö voitaisi olla vain kotona hissukseen? Mutta koska samanaikaisesti uskon lujasti siihen, että maassa maan tavalla, täytän velvollisuuteni ja ideoin yhteispöytään kruunajaiskanakarjalanpiirakat.

Patrioottisessa juhlahumussa ratsastaa myös pääministeri Boris Johnsonin hallitus, joka suunnittelee palauttavansa naulat eli paunat sekä unssit. Tätä on brexit-vapaus. Yleiseurooppalaisen mittapakkopaidan pitää antaa tilaa perinteisille brittimitoille. Kiloja ja grammojakin saisi toki yhä käyttää – Britannia on suvaitsevainen maa.

Kyynikon mielestä imperiumin ajan painomittojen tuputus platinajuhlien alla on laskelmoitu veto. Aivan kuin menneen maailman romantiikka saisi unohtamaan 2020-luvun huolet.

Käytännössä tietenkään juuri mikään ei muuttuisi. Kauppaketjut eivät lähde vaihtamaan kiloja nauloiksi ja sekoittamaan asiakasparkojensa päitä.

Henkilökohtaisesti otan eri mittajärjestelmillä operoimisen aivojumppana. Satunnaisena punnitsijana en ole koskaan saanut vaihdettua brittivaa’an nauloja kiloiksi. Näinä bodypositiivisina aikoina on jopa eduksi, kun voi kehua painavansa lähes 120 yksikköä. Samalla olen oppinut puhumaan kilon ohella myös auttavaa naulaa.

Monet vihanneskojut Lontoossa ilmoittavat hinnat jo nyt sekä kiloissa että nauloissa eli paunoissa. Joskus pohdin pitkäänkin, ostaisiko sitä naulan perunoita vai 450 grammaa pottuja. Britanniassa maito sekä pubien hanaolut ja -siideri myydään pintteinä. Jos kahden pintin maitotötsä on kallistunut 30 pennyä, paljonko on noussut litrahinta? Kassajonossa odottelu ei haittaa, kun on laskemista.

Perinteisten brittiyksiköiden suomenkielisissä nimissä on myös runollisuutta. Jos saan vanhoilla päivilläni vielä neloset, annan heille nimeksi Maili, Unssi, Tuuma ja Pauna. (Naulalla en raskauta.) Vaikka eivät Kalevalasta olekaan, olisi tunnelma ruokapöydän ääressä jotenkin kotoisan perisuomalainen.