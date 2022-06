Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Sähköposti: hs.torsti@hs.fi.

Hei taas, lukijat, tässä Torsti.

Mennään tällä kertaa suoraan uusiin kysymyksiin.

Olin kymmenisen vuotta sitten vaihdossa Italiassa. Huomasin siellä valtionhallinnon liputtavan Italian lipun lisäksi myös EU-lipulla erilaisissa liputusta vaativissa tilaisuuksissa. EU-lippuja näkikin jatkuvasti. Onko tikkaremmillä tietoa, miksi Suomessa EU-lippuja näkee niin harvoin? Entä onko odotettavissa, että Puolustusvoimat alkaisi käyttää myös Naton lippuja, jos ja kun jäsenyys on vahvistettu?

– Juhani

Vastausta kysymykseen kannattaa etsiä hieman mutkan kautta, sillä on olemassa yksinkertainen ”tekninen” syy sille, miksi näit Italiassa EU-lippuja niin paljon. Nimittäin: Italia on säätänyt EU-lipun käytöstä erillisellä asetuksella. Vuonna 2000 hyväksytyn lain mukaan julkisten instituutioiden on pidettävä EU-lippuja esillä, jos se on suinkin mahdollista. Lisäksi EU-lippu on etusijalla alueellisiin tunnuksiin eli maakuntien tai alueiden lippuihin nähden.

Tikkaremmiin kuuluva Eurooppa-trivian erityistuntija tiesi kertoa, että syntynyt lainsäädäntö heijasteli aikanaan ainakin kahta asiaa. Italiassa vallitsi 1990-luvulla Eurooppa-buumi, jonka tunnetuimpia kulttuurisia ilmentymiä oli vuoden 1992 Euroviisut voittanut Toto Cutugnon kappale Insieme: 1992.

Kappale oli kirjoitettu pian Berliinin muurin murtumisen jälkeen. Sanoituksessa lauletaan yhdestä lipusta ja maarajat ylittävästä rakkaudesta. Englanninkielinen koukku on hurraahuuto Euroopan yhdentymiselle, ja sen moni varmaan muistaakin: Unite, unite, Europe!

EU-lipussa on nähtävissä myös italialaiseen kulttuuriin kiinteästi kuuluvaa katolista symboliikkaa, vaikka viralliset suunnittelijat sen ovatkin kiistäneet. Neitsyt Marian sädekehä koostuu perinteisesti 12 tähdestä, ja Marian pyhimyspatsaita on Italiassa miltei joka kirkossa.

Suomen EU-liputuksen harvinaisuudelle on olemassa vastaavia kulttuurisia syitä, mutta Italiaan nähden ne ovat selvästi tylsempiä. Meillä varsinaiset liputuspäivät ovat sellaisia, että on luontevaa liputtaa juuri Suomen lipulla vaikkapa Minna Canthin kunniaksi. Muulloinkin saa liputtaa, jos tahtoo, mutta näin tekee vain harva. Toisin kuin Keski- tai Etelä-Euroopassa meillä myöskään virastot eivät osoita virallisuuttaan pitämällä lippua salossa päivästä toiseen.

EU-lippua näkee Suomessa lähinnä Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta, jolloin sisäministeriö on suosittanut valtion virastoja ja laitoksia liputtamaan niin Suomen kuin EU:nkin lipulla. Päivittäisessä käytössä EU-lippu on lähinnä raja-asemilla, satamissa ja kansainvälisillä lentoasemilla.

Puolustusvoimien Nato-lipun käytöstä sen sijaan ei ole vielä päätetty, sillä hakuprosessi on kesken. Lopulta asiasta linjaa sisäministeriö.

Jos ja kun Suomi liittyy Natoon, miten käy Posiolla sijaitsevan Valtion? Suomen armeijahan teki aikoinaan jopa rajaloukkauksen Valtioon.

– Pienten puolesta

Valtiohan on radiotoimittaja Ari Peltosen vuonna 2006 perustama 50 neliömetrin kokoinen mikrovaltio, joka sijaitsee HS:n edesmenneen toimittajan Ilkka Malmbergin Posiosta hankkimalla maapläntillä Hehtaarilla.

Selvää on, ettei Valtiolla ole sanomista Suomen Nato-jäsenyyteen. Kävin kuitenkin maailmanpolitiikkaa tuntevan tikkaremmiläisen kanssa hedelmällisen keskustelun mikrovaltioista ja suvereniteetista. Maailmassa on näet monia muita valtioiksi julistautuneita alueita, joiden äärelle Valtion Nato-kysymys meidät vie.

Mikrovaltioiden joukossa Valtio on pieni ja leikkisä. Esimerkiksi Liberland on mikrovaltiona pykälää vakavampi tapaus. Liberland sijaitsee Serbian ja Kroatian rajalla ja on kiinni Nato-maa Kroatiassa. Se on erikseen linjannut haluavansa välttää liittoutumista ja olla mieluummin kuin Sveitsi.

Autonomiseksi julistautuneiden alueiden vaikutusvalta on yleensä sidottu niiden armeijan vahvuuteen. Esimerkiksi Syyriassa olevan anarkososialistisen Rojavan valta-asema pohjautuu aseiden määrään ja armeijan kokoon.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Nato haluaa kiertää tällaiset alueelliset kiistat kaukaa. Abhasian ja Etelä-Ossetian tilanteet vaikeuttavat ajatusleikkejä Georgian Nato-jäsenyydestä, samoin Krimin valtaus hidastaa Ukrainan Nato-toiveita.

Valtiosta voisi tulla Suomen Nato-jäsenyydelle harmi, jos jokin merkittävä maa yhtäkkiä tunnustaisi sen ja lupaisi suojella sitä vaikkapa ydinasein. Spekuloida voi silläkin, jos kaikki maailman itsenäisyyttä himoavat alueet liittyisivät yhteen ja tunnustaisivat toisensa: Katalonia, Transnistria, Valtio…

”Kenties pieniä askelia kohti tällaista otetaankin”, tikkaremmiläinen sanoo.

Valtio ei ole antanut viime aikoina ulkopoliittisia linjauksia. Ei Peltosen tai ulkoministerinsä Alexander Stubbin suulla.

Valtion linjasta voi silti päätellä jotakin viime kesänä julkaistun Ilta-Sanomien haastattelun pohjalta. Haastattelussa Ari Peltonen muisteli Suomen armeijan Valtioon kohdistamaa julmaa voimapolitiikkaa. Kesäkuussa 2007 Suomen armeija hyökkäsi Valtion alueelle, riisti Valtion lipun ja nosti tilalle Suomen lipun. Erikoisoperaatiosta raportoitiin muun muassa HS:n Nyt-liitteessä ja Ruotuväki-lehdessä.

”Olisi pitänyt varmaan liittyä aikoinaan Natoon, mutta Valtion hallitus vastusti”, Peltonen sanoi IS:lle.