Missä ovat duunarit?

Ainakin median työelämäjutuissa ja työelämän tutkimuksessa he ovat jääneet paitsioon. Jos suorittavaa työtä tekevistä julkisuudessa joskus puhutaankin, kuulee lähinnä ongelmista. Tietotyötä sen sijaan käsitellään jatkuvasti sekä mediassa että tutkimusseminaareissa.

Tällaisten huomioiden ääreen työelämätutkija Tiina Saari pysähtyi muutama vuosi sitten. Havainnot vaivasivat häntä. Moni duunariala kärsi työvoimapulasta. Miten kukaan osaisi hakeutua – tai edes kaivata – ammattiin, joka ei näy missään?

Ei Saari itsekään ollut syytön duunareiden sivuuttamiseen. Hän työskentelee Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksessa ja väitteli vuonna 2014. Saari tutki sosiologian väitöskirjassaan psykologisia sopimuksia ja organisaatioon sitoutumista tietotyössä. Väitöksen jälkeenkin hän oli keskittynyt tutkimuksissaan tietotyöntekijöihin.

Siksi Saari halusi vaihteeksi tutkia duunareita, joiden yhteiskunnallinen maine ei vaikuttanut kaksiselta. Erityisesti häntä kiinnosti se, löytyisikö ammateista onnistumisen, onnellisuuden ja ylpeyden kokemuksia ja jos, niin mitä ne olisivat.

Tulokset yllättivät hänet.

Työläisinä on perinteisesti pidetty tehtaassa ahertavia työntekijöitä, mutta ketkä kaikki nyky-Suomessa oikeastaan katsotaan duunareiksi?

Akateemisessa tutkimuksessa tavataan kirjoittaa suorittavaa työtä tekevistä, mutta tutkimushankkeensa nimessä, blogeissa ja muissa kansantajuisissa yhteyksissä Saari käyttää duunari-sanaa. Hän painottaa, että sanavalinta ei ole arvottava.

”Mutta suorittava työ on niin kankea ilmaisu, ettei ihmisille aukea, mistä puhutaan.”

Aiemmin töitä tehtiin yleensä käsin. Se oli niin tavallista, ettei duunariutta tarvinnut erikseen selittää. Toisin oli uudenlaisen asiantuntijatyön laita.

Nykyisin työllä tarkoitetaan Saaren mukaan oikeastaan aina asiantuntijatyötä. Silloin suorittava työ määrittyy käänteisesti: se on ei-asiantuntijatyötä.

Siinä, missä asiantuntijat suunnittelevat ja kehittävät itse työtään ja johtavat itseään, duunari tekee sen, mitä on määritelty tehtäväksi, ja silloin, kun käsketään, usein vieläpä määrätyillä välineillä ja tavoilla.

Suorittavaa työtä tehdään muun muassa tehtaissa, kaupoissa sekä palvelu- ja kiinteistönhuoltoaloilla.

Samalla, kun duunareiden osuus työvoimasta on vähentynyt, myös tutkijoiden suurin kiinnostus on siirtynyt tietotyöhön. Saaren mielestä duunareista puhutaan Suomessa nykyään kuin he olisivat erikoisuus, vaikka kyse on edelleen sadoistatuhansista työntekijöistä.

”Tarkistin juuri, että siivooja-nimikkeellä työskentelee melkein 70 000 työntekijää. Se on ihan valtava määrä!”

Sosioekonomiselta asemaltaan duunarit ovat työntekijöitä. Tilastokeskuksen uusimman työssäkäyntitilaston mukaan työntekijöitä on Suomessa 680 000 eli noin 28 prosenttia kaikista työllisistä.

Teollisuustyöhön liitetään yhä stereotypioita, Tiina Saari sanoo. Hänet kuvattiin Tampereella Työväenmuseo Werstaan tiloissa.

Juuri näiden ihmisten työelämästä Saari kaipasi lisää tietoa.

”Siivoojia ei tutki kukaan, joten me halusimme tehdä niin. Koska siivousala on naisistunut, valitsimme vastapainoksi miesenemmistöisen alan eli teollisuuden”, Saari taustoittaa.

Hän puhuu monikossa, koska johti Duunarit-hankkeessa (2020–2021) kuuden tutkijan ryhmää. Siinä perehdyttiin ammattiylpeyteen ja työn merkityksellisyyteen suorittavassa työssä tutkimalla kiinteistöpalvelualan ja muovi- ja kumiteollisuuden sekä ajoneuvoteollisuuden työntekijöiden kokemuksia työstä.

Kyselyihin osallistui 1 242 ja haastatteluihin 30 työntekijää. Aineistonkeruussa auttoivat Palvelualojen ammattiliitto Pam ja Teollisuusliitto. Vastaajat työskentelivät erilaisissa tehtävissä eri nimikkeillä aina siivoojista kiinteistönhuoltajiin, muotinasettajiin ja kokoonpanotyöntekijöihin.

Saari on aikoinaan myynyt kesätöissä isänsä yrityksessä lvi-osia ja autellut rakennustyömaalla, mutta silti duunaritöihin tutustuminen vaati ajatusten ”niksauttamista”.

” Duunarit kokivat, ettei heidän asiantuntijuuttaan huomioida, vaikka he tietävät omasta mielestään työnsä kehityskohteet paremmin kuin ne, jotka suunnittelevat työn sisällön ja työajat.

Tutkimuksen ansiosta Saarelle avautui uusi maailma, jossa duunarit tiedostivat ja tunsivat olevansa oman työnsä parhaita asiantuntijoita.

Kokeneet siivoojat kertoivat, miten heidän pitää ehtiä siivota hotellihuone minuuttiaikataulussa tai tietty määrä rappukäytäviä rajatussa ajassa. He puhuivat toistuvasti silmillä siivoamisesta. Se tarkoittaa itsenäistä ymmärrystä siitä, mihin kaikkeen aikapaineessa siivotessa kannattaa panna paukkuja, jotta lopputulos olisi mahdollisimman siisti.

Eräs teollisuuden asentaja puolestaan kuvasi sen tärkeyttä, että päivittäin käytettävät työkalut sijaitsevat oikeassa paikassa.

”Että jos joku insinööri on mennyt siirtämään ne väärään paikkaan, niin välineitä pitää juosta hakemaan 250 metrin päästä, ja sillä aikaa auto on jo liikkunut liukuhihnalla eteenpäin”, Saari selittää.

Tutkitut duunarit kokivat, ettei heidän asiantuntijuuttaan huomioida, vaikka he tietävät omasta mielestään työnsä kehityskohteet paremmin kuin ne, jotka suunnittelevat työn sisällön ja työajat. Se vähentää työn mielekkyyttä.

Saaren mukaan etenkin teollisuustöihin liitetään stereotypioita.

”Vaikka työhön ei välttämättä ole muodollista koulutusta, se ei tarkoita, että työ olisi yksinkertaista. Se vaatii ammattitaitoa, joka hankitaan työpaikalla.”

Kun Suomen Kuvalehti julkaisi kesällä 2018 viimeisimmän listan ammattien arvostuksesta, sen kärkikymmenikön valtasivat pääosin lääkärit.

Viiden kärkeen sijoittuivat kirurgi, erikoislääkäri, lääkäri, kätilö ja eläinlääkäri.

Siivooja löytyi listalla sijalta 147, kiinteistötyöntekijä sijalta 168 ja kokoonpanotyöntekijä sijalta 188. Perää pitivät puhelinmyyjä (377.), feissari (378.) ja tubettaja (379.)

Duunariammatit eivät myöskään kuulu halutuimpien joukkoon, ainakaan, jos mittarina pidetään sitä, mihin kouluihin ja mille aloille on vaikeinta päästä opiskelemaan.

Opetushallituksen tilastojen mukaan korkeakoulutukseen on tarjolla selvästi vähemmän aloituspaikkoja kuin olisi hakijoita, kun taas perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen tarjotaan enemmän aloituspaikkoja kuin niihin löytyy ensisijaisia hakijoita.

Päättäjienkin viesti on, että korkeakoulutettuja ihmisiä tarvitaan Suomeen enemmän.

Saari sanoo suoraan, että duunaritöiden maine on ”ihan hirveä”. Hän osoittaa keskiluokkaisia toimittajia. Se, mistä puhutaan ja mikä on tavoiteltavaa, kumpuaa hänen mielestään mediasta. Esimerkiksi lääkärin ja juristin kaltaiset arvostetut ja tavoitellut professiot ovat vahvoja ja julkisesti näkyviä.

”Duunarityötä taas pidetään raskaana ja huonosti palkattuna. Samalla se painuu marginaaliin, vaikka se ei siellä duunarien lukumäärän valossa olekaan.”

Duunarit tiedostavat tilanteen. Monet tutkimukseen vastanneet ajattelivat, että duunariammatit eivät nauti ansaitsemaansa yhteiskunnallista arvostusta.

Yksi syy voi olla lika, sanoo Saari.

”Duunarityötä pidetään yhä likaisena. Esimerkiksi siivoamista piilotellaan. Työ tehdään monissa paikoissa aamuöisin, jotta siivooja ei näkyisi.”

Koronaviruspandemia tosin muutti asetelman. Siivoojasta tuli sankari, joka puolusti siivousliinallaan meitä muita yhteiskunnan vihollista vastaan.

” Osa duunareista tunsi ylpeyttä siitä, että selviytyi raskaista, likaisista ja huonosti palkatuista töistä. Ajateltiin, ettei kaikista ole siivoamaan oksennuksia.

Nyt tullaan siihen, mistä Saari yllättyi.

Epäkohdista huolimatta suurin osa Duunarit-tutkimuksen kyselyyn vastanneista duunareista tunsi ammattiylpeyttä ja piti työtään merkityksellisenä. Melko tai erittäin ylpeitä työstään oli teollisuudessa 62 prosenttia ja kiinteistöpalveluissa 68 prosenttia vastaajista.

Ammattiylpeys liittyy usein saavutuksiin, joita työntekijä itse, työyhteisö tai organisaatio ovat saaneet aikaiseksi. Saaren ja kumppanien tutkimat duunarit kokivat ylpeyttä onnistuessaan työssään, saadessaan kiitosta osaamisestaan ja auttaessaan asiakkaita, työkavereita, työnantajaa – ja yhteiskuntaa.

”Teen tärkeää työtä, jota ilman Suomi ei toimi”, kiinteistöpalvelujen työntekijä luonnehti.

”Kannan oman korteni yhteiskunnan pyöritykseen”, teollisuustyöntekijä kuvaili.

Siivoojat korostivat sitä, että jos he lopettaisivat työnsä, se näkyisi nopeasti.

Saari tunnustaa, että hänelläkin oli ennakkoluuloja. Duunarien voimakas ylpeys ja aidot myönteiset kokemukset työstä tuntuivat yllättäviltä, sillä hän odotti enemmän puolustelevaa ja pärjäämistä korostavaa puhetta.

Toki sitäkin kuultiin. Osa duunareista tunsi ylpeyttä siitä, että selviytyi raskaista, likaisista ja huonosti palkatuista töistä. Ajateltiin, ettei kaikista ole siivoamaan oksennuksia.

”Vähän sellainen hähähää-ylpeys, että minäpä pystyn tähän. Se on varmaan selviytymiskeino. Arvostus on pakko repiä itsestä, kun sitä ei muualta tule”, Saari sanoo.

Juuri ammattiylpeys ja kokemus työn merkityksellisyydestä kantavat duunareita silloin, kun työ tuntuu muutoin raskaalta.

Saari on tutkinut toisessa hankkeessa palvelualojen työntekijöitä. Tuon tutkimuksen vastaajista peräti yli kolmasosa oli kokenut vakavaa ruokaturvattomuutta, eli heillä ei ole ollut rahaa ruokaan.

Saari alleviivaakin, että yksi tutkimus voi kertoa duunareista vain rajallisesti. Se on kuin mosaiikin palanen suomalaisesta työelämästä. Koska tutkimuksessa kysyttiin työn hyvistä puolista, vastaajien joukko saattaa olla valikoitunut nimenomaan niihin, joilla on jotain positiivista kerrottavaa.

”Vastauksia ei siis voi yleistää kaikkiin duunareihin. Duunariporukka on eriytynyt ja polarisoitunut. Joukkoon mahtuu monenlaista.”

Duunarit eivät usein saa yhteiskunnallista arvostusta, vaikka ilman suorittavaa työtä Suomi pysähtyisi, Tiina Saari muistuttaa.

Siivous- ja teollisuustöihin ei tunnu löytyvän tarpeeksi työntekijöitä. Ei kai se ole kiinni pelkästään näkyvyydestä ja arvostuksesta?

Ei, Saari vastaa.

Moni duunari kaipaa lisää vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä toteuttamiseen. Vertailu 1980-luvun aineistoon paljasti pysähtyneisyyden. Duunariammateissa vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet eivät ole lisääntyneet samalla lailla kuin muissa ammateissa.

Kiinteistö- ja siivouspuolella on Saaren mukaan isoja ongelmia, joihin pitäisi puuttua. Varsinkin siivous on nuorille ja opiskelijoille läpikulkuala. Osa jää alalle ja perehdyttää muita.

”Heille maksetaan ihan samaa palkkaa kuin aloittelijoille. Se syö motivaatiota.”

Lisäksi duunarityö on sekä fyysisesti että henkisesti raskasta. Kiinteistöpalvelutyössä neljä viidestä ja teollisuudessakin lähes kaksi kolmesta vastaajasta piti työtään fyysisesti erittäin tai melko raskaana.

”On paljon seisomista, pitkiä kävelymatkoja ja varsinkin kiinteistöpalveluissa sankojen kantamista ja rappujen ravaamista”, Saari kuvailee.

Duunariammateissa korostuvat tuki- ja liikuntaelinten kivut, säryt ja sairaudet, ja myös työkyvyttömyyseläkkeelle joudutaan aiemmin fyysisistä syistä, hän lisää.

Duunarit kuitenkin kokivat työnsä lähes yhtä raskaaksi henkisesti kuin fyysisesti. Syitä tähän tutkimusryhmä ei ole ehtinyt analysoida, mutta Saari arvelee, että henkistä rasittavuutta voivat selittää muun muassa työssä tylsistyminen, henkilösuhteet ja huono johtaminen sekä työn intensiivinen tahti.

Silti jonkun on tehtävä myös yhteiskunnallisesti välttämättömät duunarityöt, muuten Suomi pysähtyy. Pelkkä oma tai kollegan arvostus ei Saaren mukaan tietenkään riitä, vaan suorittavan työn tekijöihin, työn olosuhteisiin ja työhyvinvoinnin edellytyksiin pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

”Arvostuksen täytyy näkyä palkassa tai työoloissa niin, että työntekijää kuunnellaan ja kehitysehdotukset otetaan aidosti huomioon.”

Duunarit-tutkimuksen aikana Saari oivalsi, mikä yhdistää tietotyöntekijöitä ja suorittavaa työtä tekeviä.

”Kaikki haluavat tehdä hyvää jälkeä, mutta he kokevat, että siihen ei ole aikaa.”