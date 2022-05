Helsingin Sanomien toimittajat ja kuvaajat kertovat jälleen ainutlaatuisia tositarinoita teatterin lavalla. HS tarjoaa digitilaajille mahdollisuuden seurata lähetystä HS.fi:ssä.

Helsingin Sanomat näyttää suositun Musta laatikko -esityksen tänään sunnuntaina suorana lähetyksenä kello 19 alkaen. Digitilaajat voivat seurata Kansallisteatterissa järjestettävää elävän journalismin iltaa osoitteessa HS.fi sekä HS:n sovelluksessa.

Illan aikana HS:n toimittajat ja kuvaajat kertovat kahdeksan tositarinaa, joita he ovat valmistelleet pitkään ja joita ei ole aiemmin julkaistu missään HS:n tuotteessa.

Musta laatikko 17 -esityksessä Kansallis­teatterin lavalle nousevat toimittajat Anni Lassila, Jussi Lehmusvesi, Katriina Pajari, Heli Saavalainen, Sami Sillanpää, Tanja Vasama ja Sonia Zaki sekä kuvaaja Kaisa Rautaheimo. Esityksen juontaa toimittaja Jaakko Lyytinen.

Esitys kestää noin kaksi ja puoli tuntia.

Mustaa laatikkoa voi tulla seuraamaan myös paikan päälle Kansallisteatteriin. Kevään viimeiset näytännöt ovat tänään sunnuntaina kello 14 ja 19, ja molempiin on jonkin verran lippuja yhä myynnissä. Lippuja myy Lippu.fi.

Mustan laatikon on nähnyt tänä keväänä miltei 6 000 katsojaa. Esitys on järjestetty Helsingin lisäksi Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

”Elävä journalismi on yhä Suomessakin jotain aivan uutta. Mutta on ollut liikuttavaa, miten innostunein mielin kaikki ovat esitykseen suhtautuneet ja uusillakin esitys­paikka­kunnilla katsomot ovat olleet täynnä”, sanoo Esa Lilja, joka on yksi Mustan laatikon tuottajista.

Elävän journalismin illan aiheita ei tälläkään kertaa paljasteta etukäteen, koska osa esityksen viehätystä on se, että katsoja syventyy myös sellaisiin asioihin, joista ei ole lähtökohtaisesti ehkä kovin kiinnostunut.

”Juuri tästä tulee koko ajan yleisöltä kiitosta. Että kiitos, kun ujutitte minut uppoutumaan myös tällaiseen asiaan, jonka yli hyppäisin arjessani aina”, Lilja sanoo.

Yksi illan esiintyjistä on toimittaja Sami Sillanpää, joka teki esitystään varten pitkän matkan maailmalle.

Ensi syksynä Suomea kiertää Musta laatikko 18, jossa nähdään jälleen uudet esiintyjät ja aiheet.

Syksyn ensi-ilta on Kansallisteatterissa Helsingissä 11. lokakuuta. Esitys nähdään Kansallisteatterissa yhteensä kuudesti.

Sen lisäksi esityksiä on Jyväskylän kaupunginteatterissa, Oulun teatterissa, Tampereen Työväen Teatterissa ja Turun kaupunginteatterissa. Esityskausi kestää joulukuun alkuun.

Liput syksyn esityksiin ovat jo myynnissä. Lippuja myy Lippu.fi, paitsi Ouluun Ticketmaster.fi.