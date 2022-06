Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi.

Ystävät, kesä koittaa. Pääsemmekö pian taas ruotimaan mökkivierailujen etikettiä? Aiempaan aiheeseen liittyen Kuulo vaarassa ihmettelee seuraavaa: ”Palstalla oli puhetta musiikin käytöstä jääkiekko-otteluissa. Mutta miksi musiikkikappaleesta riippumatta kaikki musiikki huudatetaan jääkiekko-otteluissa niin valtavalla voimakkuudella, että katsojista tulee kuuroja. Tälläinen meteli kuulostaa ihan hirveältä varsinkin puolityhjässä hallissa.”

Tarkoituksena on tietysti tunnelman kohotus. Kaikkiin meihin eivät vain tehoa samat keinot.

Olen kiinnittänyt huomiota siihen, että presidentti Niinistö puhuu kuin ennen aikaan puhuttiin Kansallisteatterin näyttämöllä tai vanhoissa suomalaisissa elokuvissa, eli yksöiskonsonantit äännetään yksöiskonsonantteina eikä kaksoiskonsonantteina, kuten suuri osa kansaa ääntää ne nykyisin, eikä hän liudenna sanoja yhteen konsonantilla. Niinistö siis ääntää ”olympialaiset” eikä ”olymppialaiset”, kuten urheiluselostajat ääntävät. Samaten hän ääntää ”hyvä palauttaa mieleen” selkeästi sanat erillään, eikä ”hyvä palauttaammieleen”, kuten meistä useimmat itse asiassa ääntävät. Olen pohtinut, tuleeko Niinistön tapa ääntää joltain tietyltä murrealueelta vaiko kenties lakitieteen opinnoista.

– Eija Niskanen

Kysyjän esiin nostamassa esimerkissä, ”hyvä palauttaammieleen”, on Turun yliopistossa työskentelevän väitöskirjatutkijan Lotta Aarikan mukaan kyse niin sanotusta rajageminaatioilmiöstä. Aarikka tekee väitöskirjaa murteentutkimuksen historiasta.

”Tämä rajageminaatio, eli sanan rajalla tapahtuva konsonantin kahdentuminen, on puhutulle suomelle erittäin tyypillinen ilmiö”, Aarikka sanoo.

Hän kertoo, että kuten kysyjä arveli, joissain tapauksissa kahdentumisen voi liittyä puhujan murretaustaan.

”Esimerkiksi Satakunnassa, Porin huitteilla, ja Kotkan alueella, on murreilmiönä se, että rajakahdennus uupuu, Porin tapauksessa myös yhdyssanoissa.”

Kun muut sanovat hernekkeitto ja vaatekkaappi, porilainen sanoo hernekeitto ja vaatekaappi.

Sauli Niinistön puhetavassa ei kuitenkaan ole kysymys murteesta; hänen puheessaan ei korostu mikään tietty murre. Sen, että Niinistö ääntää sanat selkeästi erillään, Aarikka arvioi selittyvän Niinistön nykyisellä työllä ja asemalla.

”Kysyjä pohti, johtuuko puhetapa lakimieskoulutuksesta, mutta sanoisin, että se johtuu yksinkertaisesti siitä, että hän on tasavallan presidentti, joka on tehnyt pitkän uran poliitikkona. Hän on varmasti hyvin kouliintunut puhumaan julkisesti.”

Sekin vaikuttaa, millaisissa yhteyksissä kuulemme Niinistön puhuvan. Hän esiintyy varsin virallisissa tilaisuuksissa ja pitää paljon puheita – hän siis puhuu kirjoitettua tekstiä rauhallisella tempolla.

”Silloin sanat tulee kenties lausuttua huolellisemmin ja hitaammin erikseen”, Aarikka pohtii.

Olen pitkään ollut kasvissyöjä, mutta nyt olen miettinyt myös maitotuotteista luopumista. Motiivi on ennen kaikkea ympäristö ja ilmastosyyt. Mietin, kumpi on ympäristön ja ilmaston kannalta parempi vaihtoehto: kotimaisesta maidosta Suomessa tehty juusto vai vegaaninen vaihtoehto, jossa on esimerkiksi kookos- tai palmuöljyä, jotka on tuotu toiselta puolen maapalloa?

– Vegaaniksiko?

Kysyin asiaa WWF:n ruokaohjelman suojeluasiantuntijalta Elisa Niemeltä. Vastaus oli selvä: useiden tutkimusten mukaan kasvistuotteiden tuotanto on ympäristöystävällisempää kuin eläintuotteiden, ja ero on usein moninkertainen.

”Kuljetuksen osuus ruokatuotteen hiilijalanjäljestä on yleensä vain noin viisi prosenttia”, hän kertoo.

Siis sangen pieni osa.

Niemi huomauttaa, että lehmänmaidosta tehdyn juuston ilmastovaikutukset voivat olla yhtä suuria tai jopa suurempia kuin joillakin lihatuotteilla.

Kysyjää askarruttivat myös kookos- ja palmuöljyjen vaikutukset vegaanisten juustojen ympäristöystävällisyyteen. Elisa Niemen mukaan kuluttaja voi huomioida nämä asiat tarkastelemalla kaupan hyllyllä vegaanisten juustojen pakkausmerkintöjä.

WWF suosittelee valitsemaan palmuöljytuotteista sellaisia, joista löytyy RSPO-sertifikaatti (The Roundtable on Sustainable Palm Oil). Kookosöljyn tuotannon ympäristökäytäntöjä taas sertifioi esimerkiksi Rainforest Alliance. Sitten on myös sellaisia vegaanijuustoja, joissa on käytetty esimerkiksi ihan vain rapsiöljyä.

Niemi kehottaa pohtimaan valintoja myös ”laatikon ulkopuolelta”. Tarvitseeko eläinperäistä juustoa korvata nimenomaan juustoa hyvin muistuttavalla tuotteella?

”Leivän päällehän voi laittaa vaikkapa hummusta tai muuta terveellisistä palkokasveista tehtyä levitettä. Tahini on seesaminsiemenistä tehty maukas levite, jossa on myös paljon kalsiumia. Maapähkinävoi on sekin ruokaisa vaihtoehto. Leivänpäällisiin saa tietysti makua ja herkullisuutta myös tuoreista kasviksista, joita useimpien meistä tulisi syödä enemmän”, Niemi luettelee.

Ruoanlaitossa voi hakea ”juustoista makua” esimerkiksi juustonmakuisen kaurakerman avulla. Myös ravintohiivahiutaleet tuovat ruokaan juuston kaltaista aromia ja rakennetta.

”Toisaalta ihan vain yrteillä ja vaikkapa sitruunalla maustamisella voi jäädä pois tarve lisätä juustoa ruokaan.”