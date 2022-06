Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ei pidä siitä, että maan englanninkielinen nimi tarkoittaa kalkkunaa. Suomen kieli tarjoaisi hänelle mainion vipuvarren.

Suurvaltaunelmat ovat keskeinen osa nyky-Turkin maabrändiä, ja valtio on viimein löytänyt keinon edistää niitä. Monien harmiksi myös Suomen kustannuksella.

Kultaranta-keskusteluissa kuluneella viikolla Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö olivatkin mielin kielin maan autoritaarisen presidentin Recep Tayyip Erdoğanin edessä.

Molempien englanninkielisessä puheessa vilahteli sana Türkiye. Ei siis Turkey (kalkkuna), joka on maan englanninkielinen nimi.

Ruotsalaiset ovat selvinneet sen kummemmitta ongelmitta kaikista näistä vuosista, vaikka ovat englanniksi lanttuja – swede –, mutta Erdoğanista suurvallan arvolle ei sovi olla kalkkuna eli toistuva vitsi joulun ja kiitospäivän aikaan. Puhumattakaan, että turkey-sana on vakiintunut myös termiksi kelvottomalle elokuvalle tai teatteriesitykselle.

Nimillä pelataan harva se vuosi. Tšekki on ollut vuodesta 2016 englanniksi Czechia. Vuonna 2018 Swazimaa ilmoitti olevansa Eswatini. Alankomaat lakkasi vuonna 2019 olemasta Hollanti virallisissa papereissa. Samana vuonna Makedoniasta tuli Pohjois-Makedonia.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu lähetti YK:lle nimen vaihtoa pyytävän kirjelmän kesäkuun alussa, ja YK hyväksyi sen välittömästi.

Nyt Turkki käy diplomaattista kamppailua siitä, että kaikki valtiot alkaisivat noudattaa sen vaatimusta. Financial Timesin haastattelemat tutkijat ja asiantuntijat arvioivat, että käännösnimenmuutos otettaneen vastaan mukinoitta.

Alankomaiden pääministeri Mark Rutte puhui Türkiyestä jo keväällä, ja Niinistö ja Stoltenberg seurasivat parhaansa mukaan perässä.

Lehden mukaan hankkeeseen on intohimoja Turkin johdolla, ei niinkään kansalaisilla, jotka toivoisivat valtiovallan mieluummin puuttuvan esimerkiksi inflaatioon.

Silti nimistöntutkimuksen professori Richard Coates pitää lehdessä toivetta ajanmukaisena. Hänestä trendi on, että maat päättävät itse, miten haluavat tulla kutsutuksi.

Turkkilainen Nobel-kirjailija Orhan Pamuk on lehden mukaan päätöksestä hyvin iloinen, sillä viimein hänen kotimaansa ei tuo mieleen jouluruokaa.

Vaikka nimenvaihtohanke starttasi jo joulukuussa, Suomessa se on liitetty presidentti Erdoğanin kiristykseen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydellä.

Ja niin: suomen kielihän tarjoaisi Erdoğanille mainion vipuvarren todella pikkumaisiin vaatimuksiin.

Sana turkki tuo monille mieleen hienon suurvallan ja sen hienon kansan sijaan pohjanmaalaisen elinkeinon, hienostomummot ja murhattujen eläinten raadot.

Suomen kieleen Turkki-nimen on tuonut Mikael Agricola 1500-luvulla, saksan ja ruotsin pohjalta. Sen on arvioitu olevan johdos keskiaasialaisen heimon nimestä, ja useimmissa eurooppalaisissa kielissä sen tausta on Bysantin ajan kreikan kielessä. Pitkä historia lisää entisestään kynnystä nimien vaihtamiselle.

”Jos ajatellaan nimistönhuollon pääperiaatteita, muutoksia pyritään välttämään”, sanoo erityisasiantuntija Ulla Onkamo Kotimaisten kielten keskuksesta.

Muutoksista seuraa myös yllättävän paljon työtä, Onkamo kertoo. On mietittävä uudet taivutusmuodot, ja uusi nimi pitää päivittää sovelluksiin ja tilastoaineistoihin.

Kun Pohjois-Makedonia ja Eswatini ilmoittivat uusista nimistään, keskus hyväksyi ne hyvin pian suosituksiinsa. Eswatini kelpuutettiin suomen kieleen, koska Swazimaata ei katsottu erityisen tunnetuksi. Kumpaakin sopii käyttää yhä.

Kun Ruotsi alkoi vastikään käyttää Valko-Venäjästä nimeä Belarus, linjaus annettiin ulkoministeriöstä kysymättä ensin kielenhuoltajilta. Suomessa ei tultu perässä.

Turkin tapaus on hieman eri juttu, koska se koskee vain englannin kieltä.

”Ymmärrettävästi YK noudattaa jäsenmaan toivetta. Mutta ei maa voi päättää nimestään kuin omissa virallisissa kielissään”, Onkamo sanoo.

Siksi suomenkielinen sana lienee turvassa.

”Olisiko turkki-sana sittenkin aika neutraali. Myös homonymiat, siis samaa tarkoittavat sanat, ovat kielissä melko tavallinen ilmiö”, Onkamo arvioi.

Näin on myös turkissa. Intian turkinkielinen nimi Hindistan kääntyy kalkkunoiden maaksi, ja Egyptin nimi Mısır tarkoittaa maissia.