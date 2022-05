Sosiaali- ja terveysministeriö edistää lakihanketta, jota on kritisoitu poikkeuksellisen paljon. Samaan aikaan hyvin olennainen uudistus jumittaa. Miksi, kysyy politiikan toimittaja Marko Junkkari.

Miksi? Se on kysymys, joka poliitikkojen kannattaisi aika ajoin esittää itselleen. Erityisen olennainen tuo kysymys on hallitukselle, joka antaa eduskunnalle lakiesityksiä.

Lakien säätämiselle olisi nimittäin hyvä olla jokin syy ja peruste. Uuden lain pitäisi lähtökohtaisesti muuttaa asioita nykytilasta paremmaksi.

Esimerkiksi Genomikeskuksen perustamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta tuota perustetta on aika hankala hahmottaa.

Genomi eli perimä sisältää kaikki ihmisen geenit. Se ohjaa elimistön rakentumista ja toimintaa sekä määrittää kaikki ihmisen ominaisuudet. Genomitiedon avulla voidaan diagnosoida ja hoitaa sairauksia. Tietoa voidaan hyödyntää myös lääkkeitä valittaessa siten, että hoito sopii paremmin juuri kyseiselle potilaalle.

Genomitieto on siis hyvä juttu – vaikka moni geenialan asiantuntija toppuutteleekin genomitietoon ladattuja ylimitoitettuja kansanterveydellisiä odotuksia.

Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tiistaina Genomikeskusta koskevasta lakiluonnoksesta hyvin kriittisen lausunnon.

Kyseisen neuvoston tehtävä on arvioida hallituksen esityksiä ja niihin sisältyviä vaikutusarviointeja. Genomikeskusta koskevassa esitysluonnoksessa vaikutusarviointi ei ollut vain puutteellinen – vaan sitä ei oikeastaan ollut.

Arviointineuvoston mukaan lakiluonnoksessa kuvataan yleisellä tasolla genomitiedon hyötyjä. Mutta siitä ei selviä, miten Genomikeskuksen perustaminen konkreettisesti liittyy näihin hyötyihin.

”Kuvauksessa tulisi kertoa, mitkä seikat nykytilassa toimivat ja millaiset ongelmat tai epäkohdat edellyttävät muutosta”, arviointineuvosto toteaa.

Lakia valmistelevassa sosiaali- ja terveysministeriössä on siis sivuutettu se miksi-kysymys.

Miksi Genomikeskus pitää perustaa?

Monen asiantuntijan mielestä sitä ei itse asiassa pitäisi perustaa. Lakiluonnoksesta järjestettiin loppuvuodesta 2021 lausuntokierros, jossa moni lausuja tyrmäsi esityksen täysin.

Toki myönteisiäkin lausuntoja oli. Mutta hämmästyttävän suuri osa oli kielteisiä.

Kritiikkiä tuli muun muassa siitä, että ministeriö oli päättänyt pilkkoa lain kahteen osaan. Ensin säädettäisiin Genomikeskuksesta ja vasta sen jälkeen samaan kokonaisuuteen liittyvästä kansallisesta genomirekisteristä. Monessa lausunnossa todettiin, että lain pilkkominen haittaa kokonaisuuden hahmottamista.

”Tällaista menettelyä ei voi pitää hyvän lainvalmistelutavan mukaisena”, kirjoitti lausunnossaan oikeustieteiden tohtori, Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja Marjut Salokannel.

Kritiikkiä lausunnoissa tuli lisäksi muun muassa tietoturvasta, yksilönsuojasta ja kustannuksista.

Yllättävänkin moni lausunnonantaja tuntui olevan sitä mieltä, että Genomikeskus on kaiken kaikkiaan turha.

”Kyseenalaistamme tarpeen uuden viranomaisen perustamiselle eli erilliselle Genomikeskukselle”, totesi Helsingin yliopisto.

”Omassa työssäni kentän toimijoiden parissa en ole vuosien varrella tavannut monia tahoja, jotka näkisivät keskukselle erityistä tarvetta, useasti pikemmin päinvastoin”, kirjoitti Bioetiikan instituuttia edustava Heikki Saxén.

Voimakkaasta vastustuksesta huolimatta sosiaali- ja terveysministeriö on puskenut vuodesta 2015 lähtien Genomikeskusta sinnikkäästi eteenpäin.

Ministeriöstä kerrotaan, että Genomikeskusta koskeva lakiesitys on näillä näkymin tulossa eduskunnan käsittelyyn juhannusta edeltävällä viikolla. Tosin sitä voidaan joutua vähän lykkäämään, sillä lakiesitykseen pitää ministeriössä tehdä ne lainsäädännön arviointineuvoston edellyttämät korjaukset vaikutusarvioihin.

Ehkäpä korjausten jälkeen vihdoin saadaan ministeriöltä vastaus kysymykseen: miksi?

On tietysti myös paljon lakihankkeita, joissa miksi-kysymyksen vastaus on päivänselvä.

Eräs tällainen hanke on sosiaaliturvan (sotu) kokonaisuudistus.

Suomen sosiaaliturvajärjestelmää on rakennettu pala palalta vuosikymmenten aikana ja kokonaisuudesta on tullut pirstaleinen ja monimutkainen. Tukea tarvitseva ihminen ei välttämättä pääse oikea-aikaisesti tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Perusturvan matala taso on johtanut siihen, että moni ihminen uhkaa jäädä pysyvästi toimeentulotuen saajaksi, vaikka sen pitäisi olla viimesijainen ja lyhytkestoinen tuki.

Järjestelmässä on myös kannustinloukkuja. Tuensaajan ei välttämättä ole taloudellisesti järkevää ottaa töitä vastaan tukien menettämisen vuoksi.

Puolueilla on erilaisia näkemyksiä siitä, millainen uuden sosiaaliturvamallin pitäisi olla: syyperusteinen vai universaali, vastikkeellinen vai vastikkeeton.

Syksyllä 2018 vedin HS:n ja Aalto EE:n järjestämällä Taloudenpuolustuskurssilla sosiaaliturvauudistusta käsittelevän puheenjohtajapaneelin, jossa suorastaan yllätyin.

Vaikka puolueilla on monenlaisia malleja – perustiliä ja -tuloa sekä perusturvaetuuksien yhdistämistä –, nämä mallit eivät välttämättä loppujen lopuksi ole kovin kaukana toisistaan. Kaikki puoluejohtajat olivat myös herttaisen yhtä mieltä siitä, että uudistus todella tarvitaan.

Tuon paneelin jälkeen olinkin varma, että sotu-uudistus lähtisi tällä vaalikaudella vauhdilla etenemään. Toisin kävi.

Tämän vaalikauden alussa perustettiin parlamentaarinen sosiaaliturvakomitea, jonka pitäisi valmistella sotu-uudistus vuoteen 2027 mennessä. Seminaareja on pidetty ja raportteja valmistunut, mutta varsinaisten linjausten teko on edennyt hitaasti.

Alun perin tarkoitus oli, että kokonaisuudistuksen päälinjaukset olisivat valmiita tämän vaalikauden aikana. Ja että ensimmäiset uudistukseen liittyvät lakiesitykset tuotaisiin tällä kaudella eduskuntaan. Näin ei tule käymään.

Miksi kaikkien kannattama sotu-uudistus ei sitten etene?

Korona on varmasti hidastanut komitean työtä. Ja sote-uudistus on syönyt virkamiesresursseja. Ja hallituksen huomio on ollut päivänpolttavissa kriiseissä. Ja kyseessä on valtavan iso ja monimutkainen uudistus.

Mutta perimmäistä syytä en tiedä. Jos puolueilla halua todella on – kuten luulin –, sotu-uudistuksen luulisi etenevän.

Miksi? Se todellakin on kysymys, joka on syytä esittää poliitikoille.