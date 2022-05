1900-luvun alussa monet Euroopan suurvallat menettivät asemiaan, ja niistä kehittyi hiljalleen demokratioita. Venäjän tie vei aivan toiseen suuntaan, kirjoittaa historian professori Henrik Meinander esseessään.

Venäjän aloittama verinen hyökkäys Ukrainaan pakottaa jälleen kysymään: onko Venäjä oikeastaan osa eurooppalaista sivilisaatiota?

Itänaapurissahan perinteinen tulkinta on ollut, että Moskovasta johdettu ortodoksinen kirkkokunta ja sitä tukeva valtio edustavat aidointa kristillistä perinnettä ja Euroopan aatetta. Länsimaat saattavat olla aineellisesti pidemmälle kehittyneitä, mutta Venäjä edustaa hengellisyydellään eurooppalaisuuden syvintä olemusta.

Mariupolin siviiliväestö taitaa nykyään olla toista mieltä.

Länsi-Euroopassa kiinnostus Venäjään on paljolti riippunut geopolitiikan käänteistä ja aatteellisista virtauksista. Välillä Venäjää on pidetty pahuuden perikuvana tai perivihollisena, välillä taas sotilaallisena liittolaisena tai ideologisena esikuvana. Päällimmäisenä on silti pysynyt hieman vähättelevä tai irvaileva suhtautuminen venäläisten arvoihin ja kykyihin. Suomen kielessä asenne kiteytyy verbiin ”ryssiä”.

Suomessa ja Venäjän muissa naapurimaissa tällaiseen suhtautumiseen ei kuitenkaan ole ollut varaa. Koko kansallinen olemassaolomme ja kehityksemme on ollut vahvasti sidoksissa siihen, mitä Venäjällä on tapahtunut. Me koemme Venäjän hiukan kuin tulivuoren tai suuren valtameren kaltaisena luonnonvoimana, jonka käänteisiin ja purkauksiin on oltava valmistautunut, jos täällä aikoo elää.

Venäjällä on Napoléonin aikakaudesta asti ollut ratkaiseva vaikutus koko Euroopan kehitykseen.

Napoléonin hyökkäys Venäjälle vuonna 1812 johti hyökkääjän perikatoon ja uuteen eurooppalaiseen järjestykseen. Wienin kongressissa vuonna 1815 Venäjä nousi manner-Euroopan johtavaksi valtioksi ja piti asemansa aina 1850-luvulle saakka.

Asteittain Venäjä kuitenkin menetti tämän aseman, ja kun seuraava eurooppalainen suursota syttyi vuonna 1914, Venäjä oli se osapuoli, joka kärsi sodasta eniten. Sotaväsymys suisti imperiumin vallankumouksiin, pitkään sisällissotaan ja lopulta bolševikkien diktatuuriin, joka jatkui aina vuoteen 1991 asti.

Kaikki eivät kärsineet yhtä paljon. Sisällissota mahdollisti Venäjän läntisten rajamaiden kuten Suomen itsenäistymisen, mutta samalla se rampautti orastavaa venäläistä kansalaisyhteiskuntaa pysyvästi. Bolševikit eivät välittäneet kansalaisoikeuksista tai demokratiasta senkään vertaa kuin keisarivalta. Katkaisemalla välinsä kapitalistiseen maailmaan ja julistamalla laajentavansa kommunistivaltaa Euroopassa bolševikit eristäytyivät, ja heidät leimattiin läntisen sivilisaation ulkopuolisiksi hylkiöiksi.

Mutta kolikolla oli myös toinen puoli. Neuvostoliitto vaikutti jo pelkällä olemassaolollaan ratkaisevasti Euroopan ideologiseen ja poliittiseen kehitykseen. Merkittävä osa eurooppalaisista vasemmistolaisista piti neuvostojärjestelmää kaikista heikkouksistaan huolimatta todisteena siitä, että riistokapitalismille oli olemassa vaihtoehtoja. Kommunistit yrittivät puolustaa Stalinin terroria sillä, että luokkataistelu vaati uhrinsa. Muille vasemmistolaisille väkivaltainen vallankumousoppi oli mahdoton hyväksyä.

” Monen venäläisen mielestä sota oli voitettu sankarillisesti mutta rauha hävittiin raukkamaisesti.

Oikeistolaidalla reaktiot olivat päinvastaiset. Ympäri Eurooppaa syntyi bolševisminvastaisia liikkeitä, ja 1930-luvun puolivälissä autoritaarisia hallituksia oli noussut valtaan useimmissa maanosan valtioissa. Italian ja Saksan fasistidiktatuurit olivat ketjureaktioita Neuvostoliiton syntyyn, toki Hitlerin valtaannousua vauhditti myös Saksan nöyryytys Versaillesin rauhansopimuksessa vuonna 1919.

Ensimmäisen maailmansodan raunioista kasvoi näin ollen kaksipäinen hirviö, kommunistinen Neuvostoliitto ja kansallissosialistinen Saksa, jotka toinen toistaan yllyttämällä veivät ihmiskunnan kahdessa vuosikymmenessä uuteen maailmansotaan. On siksi vaikea nähdä, miten sota olisi voitu välttää. Kun sota kesällä 1945 lopulta päättyi, voitiin todeta, että suurimman verenvuodatuksen oli jälleen kokenut Venäjä, tällä kertaa sen neuvostoliittolaisessa muodossa.

Jopa 27 miljoonaa ihmistä, noin kolmasosa kaikista maailmansodassa kuolleista, oli neuvostokansalaisia. Enemmistö heistä oli kaiken lisäksi siviilejä. Sota jätti syvän haavan venäläisten sieluun, ja tavallaan haavat revittiin auki uudelleen, kun Neuvostoliitto hajosi ja sodassa valloitetut puskurivaltiot itäisessä Keski-Euroopassa menetettiin ilman taistelua.

Monen venäläisen mielestä sota oli voitettu sankarillisesti mutta rauha hävittiin raukkamaisesti. Vuodet 1989–1991 koettiin Venäjällä nöyryyttävänä tappiona. Monet myöhemmät tapahtumat Venäjällä selittyvätkin Neuvostoliiton romahduksen aiheuttamalla ja pitkäksi venähtäneellä tunnereaktiolla.

Jo Putinin ensimmäisellä presidenttikaudella saatiin enteitä siitä, että hän unelmoi paluusta aikaan, jolloin Venäjä oli ”suuri ja mahtava Neuvostoliitto”. Nyt hän yrittää toteuttaa tuota unelmaansa painajamaisin seurauksin – ja seuraukset ovat painajaismaiset ennen kaikkea hänen omalle kansalleen.

” Olisiko Venäjä voinut välttää bolševikkivaltansa ja kehittyä vakaaksi demokratiaksi Saksan, Ranskan ja Britannian tapaan?

Olisi silti liian helppoa syyttää vain Putinia ja Neuvostoliiton romahdusta kaikista niistä ongelmista, joita venäläinen yhteiskunta tänään kohtaa.

”Kansa saa sellaiset johtajat, jotka se ansaitsee” on sanonta, joka pitää paikkansa myös Venäjän kohdalla. Eihän Putin olisi päässyt valtaan yhteiskunnassa, jossa edustuksellinen demokratia, ilmaisunvapaus ja riippumaton oikeuslaitos toimisivat länsimaiseen tapaan. Ja vielä mahdottomampi on ajatus, että sellainen yhteiskunta olisi sietänyt häntä jo 22 vuotta.

Melko yleinen käsitys on, ettei Venäjällä koskaan ole ollut edellytyksiä kehittyä demokratiaksi. Maa on niin valtava ja sen luonnonolosuhteet niin haastavat, ettei sen koossa pitäminen millään onnistu neuvottelemalla ja kompromisseilla. Väitteessä on vinha perä, mutta vain jos oletamme, että Venäjä kaikissa olosuhteissa olisi pysynyt jättivaltiona.

Neuvostoliiton syntyessä vuosina 1917–1922 kaikki muut suurvallat Euroopassa joko hajosivat tai menettivät ratkaisevasti asemiaan maailmalla. Menetysten seurauksena monet maat ottivat tärkeitä askeleita kohti edustuksellista demokratiaa, ja näistä edistysaskelista pystyttiin pitämään kiinni tai niihin saatettiin ainakin palata, kun Euroopan fasistinen kausi maailmansotineen oli päättynyt.

Venäläinen polku taas jatkui yhä jyrkempään yksinvaltaan, nyt Neuvostoliiton muodossa. Toisen maailmansodan seurauksena imperiumi sai haltuunsa puolet Euroopasta.

Mihail Gorbatšov pyrki tietoisesti tukemaan kansalaisten oikeuksia ja vapauksia, jolloin imperiumi nopeassa tahdissa hajosi.

Olisiko Venäjä voinut välttää 74-vuotisen bolševikkivaltansa ja kehittyä samanlaiseksi vakaaksi demokratiaksi kuin Saksa, Ranska ja Britannia, jos maa olisi jo ensimmäisen maailmansodan seurauksena hajonnut melkein alkuosiinsa? Kenties, mutta toisin kuin verrokkimaissa, Venäjällä oli muutenkin selvästi heikommat edellytykset rakentaa itselleen toimivaa kansalaisyhteiskuntaa.

Keskeinen syy tähän oli, ettei Venäjälle ehtinyt 1800-luvulla muodostua vahvaa ja valistunutta keskiluokkaa, joka olisi pystynyt hallitusti ajamaan läpi poliittisia oikeuksia kansalaisilleen ja asettamaan laillisuutta ja yksilönvapautta maan suurvalta-asemaa tärkeämmiksi tavoitteiksi.

Määrätietoisen keskiluokan puute osoittautui Venäjän vallankumouksessa ja sisällissodassa kansakunnan kannalta kohtalokkaaksi. Keisarivallan kaaduttua keväällä 1917 valtatyhjiötä ei täyttänyt vahva keskiluokka vaan kiihkeät poliittiset ääriliikkeet. Kun bolševikit nousivat valtaan, keskiluokka loisti taas poissaolollaan, minkä seurauksena valkokaartit eivät saaneet kansalta tarvittavaa tukea ja hävisivät lopulta koko sisällissodan.

Tässä tulemmekin Neuvostoliiton alkuhistorian pieneen sivujuoneen, Suomen irtaantumiseen Venäjän imperiumista vuonna 1917 ja onnekkaaseen säilymiseen itsenäisenä valtiona.

Suomessa käyty sota vuonna 1918 oli osa Venäjän kaaosta ja ensimmäistä maailmansotaa. Jos valkokaartit olisivat voittaneet Venäjän sisällissodassa, maan porvarillinen hallitus olisi tuskin sallinut itsenäistä Suomea.

Eiväthän bolševikitkaan ajatelleet sitä lopullisena ratkaisuna. Sisällissodan ja tehottoman kommunistijärjestelmänsä heikentäminä bolševikit eivät kuitenkaan ehtineet valloittaa Suomea takaisin ennen kuin suomalaisten vastarinta oli kehittynyt liian vahvaksi.

Neuvostoliitto muodostui siten tavallaan välttämättömäksi edellytykseksi Suomen itsenäisyydelle, mikä on karmeaa mutta syytä pitää mielessä, kun pohdimme bolševikkivallan pitkäaikaisvaikutuksia.

” Ukrainalaisten suuret sotauhraukset muistetaan miespolvia eteenpäin koko Euroopassa. Myös Venäjällä.

Merkittävä osa Suomen kansasta muistaa edelleen, minkälaista oli elämä Neuvostoliiton naapurina. Putinin yhä epätoivoisempi halu palauttaa maalleen neuvostoajan vaikutusvaltaa herättää siksi vääjäämättä keskustelua siitä, taipuiko kylmän sodan Suomi liian paljon Neuvostoliiton tahtoon.

Aikakauden poliitikot puolustavat KGB-yhteyksiään ja lehtimiehet itsesensuuriaan sillä, että niitä hyödyntäen voitiin kytkeytyä taloudellisesti länteen, nostaa elintasoa ja välttää yhteiskunnallista kitkaa. Nuorempi sukupolvi taas kauhistelee yya-retoriikan valheellisuutta ja suomettumisen kaikkein irvokkaimpia ilmentymiä.

On hyvä muistaa, että yya-Suomessa ulko- ja turvallisuuspoliittisena mittapuuna toimivat ainakin 1980-luvulle saakka muistot toisesta maailmansodasta. Ne eivät olleet yksinomaan surullisia. Ne koettiin myös kansakuntaa voimistavana tulikokeena, ja ne helpottivat selvästi suomalaisten yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa. Uhraukset olivat kannattaneet, ja vastapuoli tiesi sen.

Venäjä yrittää hyökkäyksellään estää Ukrainan irtaantumista valtakunnastaan. Tulos tulee olemaan päinvastainen. Tätä edesauttavat eniten ukrainalaisten suuret sotauhraukset, jotka – aivan kuten Suomessa aikanaan – karaisevat kansan itsenäisyystahtoa ja itseluottamusta. Ne muistetaan miespolvia eteenpäin koko Euroopassa.

Myös Venäjällä.

