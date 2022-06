Wide ContentPlaceholder

Kansanedustaja Wille Rydman on toiminut kokoomusnuorten puheenjohtajana, eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsenenä ja Helsingin kaupunginvaltuutettuna.

Sunnuntai | Seksuaalinen häirintä

Kokoomuksen salaisuus

Useat naiset kertovat kansanedustaja Wille Rydmanin ahdistavasta käytöksestä. Osa heistä on ollut tapahtuma-aikaan alaikäisiä, ja osa kertoo alkoholin tuputtamisesta ja väkivallasta. Kokoomuksessa Rydmanin kiinnostuksesta nuoriin naisiin ja tyttöihin on puhuttu laajasti, mutta ulospäin siitä on vaiettu. Rydman kiistää toimineensa epäasiallisesti.

Alkukesästä 2020 keskusrikospoliisin tutkijat soittivat yhdeksälle naiselle. Heille esitettiin sama kysymys. Poliisille on toimitettu tietoa, jonka mukaan joku Kokoomuksen kansanedustajana toimiva henkilö olisi käyttäytynyt jollain tavalla epäsopivasti nuoria tyttöjä ja naisia kohtaan. Tiedätkö jotain tällaisesta asiasta, ja tiedätkö, kenestä on kyse?