Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Sähköposti: hs.torsti@hs.fi.

Hei taas, lukijat, tässä Torsti. Nimimerkin Ihmettelijä ja ymmärtäjä mielestä Torsti sivuutti EU-lippuja koskeneessa vastauksessaan suomalaisten erityisen lippusuhteen, joka johtuu maamme historiasta ja sodista. Hän arvioi tämän vaikuttavan siihen, minkä vuoksi EU-lippuja ei Suomessa näy Suomen lipun rinnalla, vaikka efektiä onkin vaikea mitata.

Lisäksi Torsti oli kompuroinut Toto Cutugnon kappaleen numeroiden kanssa. Kappaleen nimi on tosiaan Insieme: 1992, mutta se voitti Euroviisut vuonna 1990 eikä vuonna 1992.

Mitkä linnut ovat kovaäänisimpiä? Linnunlaulu on kaunista, mutta aamulla puoli kolmelta avoimen makuuhuoneen ikkunan vieressä laulavat laulurastas ja mustarastas vaikuttavat saavan melko vaikuttavia desibelejä itsestään irti. Satakieli tuntuu vielä kovaäänisemmältä. Ilmeisesti lintuja ei pysty kouluttamaan aloittamaan laulunsa vasta esimerkiksi kello viideltä aamulla kello kolmen sijaan. Kun kaupungeissa metelöivät ihmiset, kesällä lie melko turha haaveilla nukkumisesta ja raittiista ilmasta.

– Susanna Leino

Meluherkille kesän unet ovat yllättävän hankala homma, jos ikkunaa haluaa pitää auki tai joutuu tekemään niin vaikkapa helteiden vuoksi.

Monet pihapiireistä tutut linnut tosiaan pitävät varsin kovaa metakkaa. Tämä johtuu siitä, että linnuilla äänielin ei ole kurkunpäässä kuten ihmisillä, vaan alempana keuhkoputkien haarautumiskohdassa. Äänellä on siis koko henkitorven verran tilaa syntyä. Äänekkäin suomalaisten pihapiirien linnuista kokoonsa nähden on satakieli, jolta on mitattu yli 70 desibelin lauluääni. Mustarastas pääsee hyvin lähelle.

Kurki ja kaakkuri ovat vielä äänekkäämpiä, jälkimmäinen pääsee jopa yli 90 desibelin, mutta ne elävät syrjemmässä ja pilaavat siksi harvemmin yöunia. Kaupungeissa taas möykkäävät liikenteen ja ihmisten lisäksi lokit, jotka raakkuvat noin 75 desibelin volyymillä.

Asumisterveysasetuksen mukaan öisin asuntojen melun pitäisi jäädä 30 desibeliin. On siis selvää, että avonaisen ikkunan alla jo hiljaisemmat linnut, kuten kirjosieppo tai peippo, ylittävät ohjerajat. Linnuilla on myös oma rytminsä, minkä vuoksi niitä on mahdoton kouluttaa.

Pientä helpotusta Torstilla on kuitenkin tarjota. Suomessa laulukausi on lyhyt. Muutonjälkeisinä aikoina linnut ovat vaiti vain hetkisen yön aikana. Juhannuksen jälkeen isommat konsertit ovat ohitse ja laulu alkaa keskittyä auringonnousun hetkeen. Kenties silloin herkkäkorvaisempikin pääsee nauttimaan kesäyön unista.

Töölönkadun ja Cygnaeuksenkadun risteyksessä Helsingissä sijaitsee noin 30 metrin välein kaksi liikennemerkkiä. Toinen on pysäköintipaikka ja toinen pysäköintikielto, mutta kummassakin kohdassa saa pysäköidä ihan samalla tavalla kadun varteen ja maksullisuusajat ovat samat. Miksi toinen on P-merkki ja toinen pysäköintikielto?

– Teija

Tikkaremmin liikenneasiantuntijat tiesivät heti, mistä paikasta on kyse. Kohdassa käytetään P-merkkiä, koska kyseessä on T-risteys, johon ei lähtökohtaisesti saa pysäköidä. Kaupunki on kuitenkin todennut risteyksen tarpeeksi väljäksi pysäköimiseen ja kumonnut risteysalueen kiellon merkitsemällä paikan erikseen pysäköintialueeksi P-merkillä.

P-merkkiä käyttäessä pysäköintiä varten on oltava tiemerkinnät, siis parkkiruudut, myös ajoradalla. Vastaavasti kadunvarteen pysäköiminen on aina sallittua riippumatta siitä, onko paikkoja erikseen merkitty. Kieltomerkkiä käytetään, jotta pysäköinti saadaan rajoitettua maksulliseksi ilman, että erillisiä parkkiruutuja tarvitsee maalata.

Sääntörakennelmat siis eroavat, vaikka pysäköijän kannalta lopputulos on sama.

Viinin annoskoot ovat 12, 16 ja 24 senttilitraa. Miksi 16 senttilitran sijaan ei käytetä 18:aa senttilitraa, joka olisi selkeästi puolitoista annosta ja helposti laskettavissa, jos mielii pitää kirjaa juomisistaan. 75 senttilitran pullokaan ei mene noilla luvuilla tasan. Onkohan annosten kanssa ajateltu epätarkkaa kaatajaa, jolle jää kolmen senttilitran vara kaataa väärin?

– Ihan vaan ruoan kanssa

Aikoinaan annoskoot on luotu alkoholinkäytön säännöstelemiseksi ja valvomiseksi. Vanhalle kansalle 16 senttilitraa oli viiniannos, joka otettiin tyypillisesti ruoan yhteydessä. Sittemmin alkoholikontrolli on Suomessa löystynyt, mutta tarkka mittauskäytäntö on jäänyt. Toisin kuin vaikka Etelä-Euroopassa, Suomessa baarit ja ravintolat eivät myy ”lasillista” viiniä, vaan aina täsmällisiä senttilitramääriä, jotka vieläpä täsmällisesti mitataan.

Alkoholilain mukaan niin kutsuttujen perusannosten on oltava asiakkaan saatavilla. Näitä ovat 33 senttilitraa olutta, 12 senttilitraa viiniä, kahdeksan senttilitraa väkevää viiniä ja neljä senttilitraa väkeviä. Sen enempää ohjeistuksia ei ole. Ravintolat hyötyvät standardiannoksista hinnoitellessaan ja kulutusta arvioidessaan.

Torsti spekuloi, että syy 16 senttilitran vakiintumiseen voisi olla siinä, että vanhat viralliset alkoholimitat suosivat neljällä jaollisia määriä. Edelleen tarkistusmittaseteissä näkyy tulevan kahden, neljän, kahdeksan ja kahdentoista senttilitran mitat. Silloin 16 senttilitraa saa lasiin kahdella mittauksella, kun taas 18 senttilitraa vaatii kolme.

Tikkaremmi Facebookissa