Miesten huippu-urheilussa on häkellyttävän vähän julkihomoja.

Reilu kuukausi sitten jalkapallotähti Teemu Pukki veti sateenkaaripaidan päälleen. Koko hänen joukkueensa, englantilainen Norwich City, asteli kentälle yllään t-paidat, joilla osoitettiin tukea 17-vuotiaalle Jake Danielsille. Jake Daniels, game changer, Norwich City are with you, painatuksessa sanottiin.

Game changerin voisi suomentaa vaikkapa käänteentekijäksi. Sitä Daniels tosiaan on. Hän on ensimmäinen kaapista tullut miesjalkapalloilija Britanniassa 30 vuoteen.

30 vuoteen!

Daniels allekirjoitti helmikuussa sopimuksen Blackpool FC:n hyökkääjänä. Siitä alkoi hänen ammattilaisuransa. Toukokuussa hän antoi Sky Sports -urheilukanavalle haastattelun identiteetistään.

Daniels on Britannian miesten ammattilaissarjojen ainoa avoimesti homoseksuaali pelaaja. Kotimaansa ulkopuolella hänellä on sentään yksi kohtalotoveri, australialaisjalkapalloilija Josh Cavallo.

”Koska kukaan muu ei ole ulkona kaapista, minusta tuntui, että minun pitäisi salata asia ja odottaa eläköitymistä”, Daniels kuvaili pyörittelemiään ajatuksia.

Aivan. Monet seksuaalivähemmistöihin kuuluvat urheilijat ovat raottaneet kaappien ovia vasta aktiiviuransa jälkeen. Niin tekivät äskettäin juoksija ja kaksinkertainen olympiavoittaja Kelly Holmes, 52, ja Brasilian jalkapallomaajoukkueessa pelannut Richarlyson, 39.

Danielsin ilmoitus otettiin eurooppalaisissa pallopiireissä iloisesti vastaan. Norwich Cityn lisäksi lukuisat jalkapalloseurat, valmentajat, managerit ja pelaajakollegat asettuivat Danielsin taakse. Prinssi William esitti Twitterissä toiveen siitä, että tällainen rohkea esimerkki kannustaisi muitakin urheilijoita puhumaan avoimesti.

Avoimuudelle olisi kysyntää, erityisesti miesten puolella. Daniels mainitsi esikuvakseen uimahypyn maailmanmestarin Tom Daleyn, joka kertoi homoseksuaalisuudestaan vuonna 2013.

Suuren yleisön lajeissa seksuaalivähemmistöt ovat pysyneet pitkään piilossa. Viime vuonna historiaa tekivät Carl Nassib, joka on ensimmäinen huippuliigapestin aikana kaapista tullut amerikkalaisen jalkapallon pelaaja, ja NHL-jääkiekkoilija Luke Prokop. Jason Collins hoiti pioneeritehtävää koripallon jättiliiga NBA:ssa vuonna 2013.

Suomalaisten rakastamassa miesten jääkiekossa tilanne ei ole kummoinen. Vain Espoo Bluesin ex-hyökkääjä Janne Puhakka on kertonut seurustelevansa miehen kanssa. Nykyisessä Liigassa julkihomoja ei ole.

Eipä heitä ole monta muissakaan lajeissa. Suomalaisista aktiiviurheilijoista Puhakan lisäksi kaapista ovat ulkona ainakin uimari Ari-Pekka Liukkonen, kolmiloikkaaja Senni Salminen, jalkapalloilijat Linda Sällström ja Tinja-Riikka Korpela sekä jääkiekkoilijat Ronja Savolainen ja Michelle Karvinen.

Esimerkiksi miesten huipputenniksestä puuttuvat homo- tai biseksuaalit aktiivipelaajat.

Tai eivät tietenkään puutu. He vain eivät ole tulleet esiin.

Naisten urheilussa esikuvia on tarjolla enemmän. Yhdysvaltalaisilla on jopa oma superpari Bird & Rapinoe. Heillä molemmilla on taskussa olympiakultaa: Sue Birdillä koripallosta, Megan Rapinoella jalkapallosta. He ovat pitäneet yhtä vuodesta 2016.

Aina kaapista ei ole tultu vapaaehtoisesti. Tenniksen uranuurtajana muistetaan legendaarinen Billie Jean King. Hänen lesboutensa paljastui, kun katkeroitunut ex-kumppani haastoi hänet oikeuteen eron jälkeen vuonna 1981. Se oli Kingille traumaattinen kokemus.

”Pahin painajaiseni oli käynyt toteen”, King kirjoitti omaelämäkerrassaan.

Vaikka vuonna 2022 eletään toisenlaista aikaa, monet kaapit pysyvät suljettuina. Konservatiivisessa ja hypermaskuliinisessa urheilumaailmassa normista poikkeaminen on edelleen riski.

Se on pelottavaa muuallakin, kuten Oslon terrori-isku kammottavalla tavalla muistutti. Seksuaalivähemmistöön kuuluminen, pelkkä olemassaolo, voi asettaa ihmisen vaaraan. Myös Norjan kaltaisessa liberaalissa maassa.

Daniels ja muut tienraivaajat ansaitsevat kaiken kunnian, mutta pukukoppien hiljaisia miehiäkin on helppo ymmärtää.