Miksi miehet kuudenkympin kieppeillä mieltyvät lippalakin käyttöön niin, että se on aina päässä?

Viime kuukausina on saanut lukea, miten oligarkit ovat hankkineet kultaisia passeja Euroopan maista ja ostaneet niistä kiinteistöjä. Tämä herättää ihmetyksen, miten on mahdollista, että EU ylipäätään sallii maidensa myydä rahasta passejaan kaiken maailman rahanpesijöille ja rikollisille, jotka voivat sitten jatkaa touhujaan EU:n sisällä täydet oikeudet omaavina EU:n kansalaisina. Eikö EU:lla ole intressiä kontrolloida tällaista jo turvallisuudenkin takia, jos eivät maat euronkuvat silmissään itse ymmärrä tehdä sitä? Onko tällaiseen toimintaan mitään rajoituksia?

– Ella Espoosta

Transnationaalisen eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg Helsingin yliopistosta kertoi minulle, ettet totisesti ole ainoa, joka asiaa ihmettelee. Leino-Sandbergin mukaan selitys kytkeytyy EU:n ja sen jäsenvaltioiden väliseen toimivallanjakoon.

”Eli kansalaisuuden myöntämisen on katsottu olevan sillä lailla jäsenvaltion suvereniteettiin kuuluva kysymys, että jäsenvaltion kansalaisuuden myöntämisestä päättää kukin jäsenvaltio itsenäisesti oman lainsäädäntönsä mukaisesti”, hän kertoo.

Asia on kuitenkin myös EU:n asia, koska jäsenmaan kansalaisuuden mukana seuraa EU-kansalaisuus. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan ”unionin kansalainen on jokainen, jolla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus”.

Ja kun henkilöllä on jäsenmaan kansalaisuus ja siten EU-kansalaisuus, hänellä on samaisen artiklan mukaan muun muassa oikeus liikkua ja oleskella vapaasti EU:n jäsenmaissa ja äänioikeus europarlamenttivaaleissa.

Leino-Sandberg kertoo, että ”kultaisten passien” myöntämisestä on keskusteltu erityisesti Maltan kohdalla. Käytännössä kuitenkin monessa maassa on kansallista lainsäädäntöä, jonka nojalla varakas henkilö voi saada kansalaisuuden sijoittamalla merkittävän summan kyseiseen maahan – EU-maistakin ainakin kahdeksassa.

”Yleensä kysymys on satojentuhansien eurojen sijoituksesta.”

Sodan alettua Malta on lakannut myöntämästä passeja Venäjän kansalaiselle, mutta Leino-Sandberg kertoo, että ongelmaan ollaan puuttumassa myös EU-tasolla.

”Euroopan komissio katsoo, että käytäntö on perussopimusten vastainen, ja on käynnistänyt Maltaa vastaan rikkomusmenettelyn.”

Kun menettely päättyy, komissio voi viedä asian EU-tuomioistuimeen, joka ratkaisee, onko menettely EU-oikeuden vastainen vai ei ja voi langettaa Maltalle sakkoja. Vastaavia menettelyjä ja selvityksiä on ollut käynnissä myös Kyproksen ja Bulgarian kohdalla, mutta Maltan rikkomusmenettely on edennyt pisimmälle.

Osaisitko kertoa, miksi miehet siinä kuudenkympin kieppeillä mieltyvät lippalakin käyttöön niin, että se on päässä jatkuvasti? Onko syynä kenties harvenevien hiusten peittäminen, suojautuminen ulkomaailmalta vai mikä? Vastaavanikäiset naiset eivät ole niin voimallisesti alkaneet käyttää hattuja tai huiveja. Ihan mielenkiinnosta kyselen.

– Tiina Tammi

Tämä on mitä likeimmin ikäkysymys. Hattuliike E. R. Wahlmanin Anne Tanskanen on pannut merkille, millaisia asioita asiakkaat ottavat päähineostoksilla esiin, ja kertoo, että hiusten ohentuminen ja kaljuuntuminen ovat selkein syy miesten lippalakin käyttämiselle.

”Halutaan suojautua auringolta ja kylmältä, sillä paleleehan päätä kylmillä keleillä ilman hiuksia”, Tanskanen kertoo.

Hankinta kytkeytyy myös estetiikkaan. Liikkeeseen saapuu hänen mukaansa usein miehiä, jotka sanovat, että ”täytynee hankkia lakki, kun alkavat hiukset ohentua”.

Ikämiehet ostavat lakkeja ja hattuja myös, vaikka hiuksia ei olisikaan lähtenyt. Tanskasen mukaan jotkut saattavat selittää hankintaa ihan vain iällä.

”Että alan olla jo sen ikäinen, että täytynee hankkia hattu tai lakki”, Tanskanen kertoo.

Päähineen käyttämisen voidaan kokea tuovan olemukseen arvokkuutta ja uskottavuutta. Toisaalta moni haluaa hatun tai lakin, koska sellaisen käyttäminen on yksinkertaisesti tapana.

”On totuttu näkemään ikämiehillä lakki päässä”, Tanskanen sanoo.

Sama näkyy myös nuorempien asiakkaiden puheissa. Nuoret miehet saattavat kommentoida liikkeessä, että eivät ole vielä ”sen ikäisiä”, että panisivat päähänsä hatun, ja kutsua joitakin lakkimalleja sovituksessa ”ukkomallisiksi”.

”Yleisesti tunnutaan siis ajateltavan, että lakit ja hatut ovat iäkkäiden miesten symboli”, Tanskanen pohtii.

Nuoret suosivat lippalakkeja, ja Tanskasen mukaan etenkin viime vuosina kipparilakit ovat olleet suosittuja.

Jotkut tosiaan pitävät lakin päässään säällä kuin säällä. Sitä selittää Tanskasen mukaan halu peitellä kaljuuntumista tai hiusten harventumista. Ja kun päähineeseen tottuu, sen käytöstä tulee tapa.

”Päähineen käyttöön myös tunnutaan totuttavan helposti, ja lakista alkaa muodostua osa identiteettiä. Siitä luopuminen saattaa tehdä olon hieman alastomaksi.”

