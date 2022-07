Tällä palstalla Sisko etsii vastauksia lukijoiden kysymyksiin, jotka koskevat tapakulttuuria, etiikkaa ja muita elämän pulmatilanteita. Onko sinulla kysymys mielessä? Lähetä se Siskolle: hs.sisko@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Viimeksi oli puhetta lippalakin käytöstä ikääntyvillä miehillä.

Nimimerkki Käytöstavat kunniaan tuskailee sitä, että hattua pidetään nykyisin sisälläkin. ”Nämä herrat kun eivät ota kaljunsuojaa pois missään eikä mistään hinnasta. Varmaan nukkuvatkin suoja päässä. Kalju peitetään ravintolassa ruokaillessa, tietysti baarissa kahvilla ja kaupassa. Eihän kalju saa paistaa, vaikkei sitä olisikaan. Minusta se on sivistymätöntä. Ja mitä isot edellä, sitä pienet perässä.”

Nimimerkki Pimeitten työhuoneiden kasvatti puolestaan kirjoittaa: ”Miesten lippiksen käyttöä pähkäilitte viime kerralla, mutta mitään mainintaa ei ollut tilanteesta, jossa itse olen. Tuskin yksin. Silmäni ovat valonarat, ja vaikka käytän aurinkolaseja paljon, silti sankojen yli tulee valoa ja silmät alkavat vuotaa. Lippis helpottaa huomattavasti tilannetta. Ja kun siihen tottuu, jos joutuu olemaan ilman lippistä, tulee epävarma olo. Silti aurinkoista kesää toivoen ja toivottaen.”

Sitä samaa sinne toivotan!

Rakas Sisko, minulla olisi yksi hieman paperinmakuinen kysymys: kumpi on suurempi, nivaska vai pumaska? Ja onko sanoilla jokin merkitysero? Asia herätti eräänä iltana kiivaahkon keskustelun pöytäseurueessani. Eräs ystäväni väitti, että pumaska on selvästi paksumpi paperipino kuin nivaska ja myös olemukseltaan sekalaisempi röykkiö. Mitenköhän mahtaa olla totuuden laita?

– Paperi I vm -77

Kotimaisten kielten keskuksen erityisasiantuntija, Kielitoimiston sanakirjan toimittaja Ilona Paajanen kertoo, että vaikka sekä nivaskalla että pumaskalla voidaan viitata paperipinoihin, etymologisia ja murresanakirjoja lukemalla käy ilmi, että sanoilla on selvä merkitysero.

Nivaskan merkitys on ollut alun alkujaan hyvinkin laaja. Tämä käy ilmi esimerkkilauseista, joita Paajanen kaivoi esiin sanakirjoista.

”Nivaskalla viitataan esimerkiksi päreisiin: ukko pärehii pan nivaskan kainaloo”, Paajanen kuvaa. Eli yleiskielellä: ukko pani nivaskan päreitä kainaloon.

”Toisessa esimerkissä puhuttiin nivaskasta ahvenia, kun saaliskalat oli laitettu roikkumaan niin sanottuun kalavittaan, joka on haarainen oksa.”

Nivaska-sana on kotoperäinen, ja se juontaa Paajasen mukaan mahdollisesti sanasta niva. Niva taas on määritelty etymologisessa Suomen sanojen alkuperä -teoksessa ”tiiviiksi, kovaksi”.

Nykyäänkään nivaskalla ei ole kovin tarkkaa määritelmää. ”Se voi olla oikeastaan pinkka mitä tahansa papereita, vaikkapa sanomalehtiä tai pikku kirjasia, kuten ohkaisempia lastenkirjoja.”

Pumaskan määritelmä sen sijaan on selvästi tarkempi. Kielitoimiston sanakirjan mukaan se tarkoittaa asiapaperinippua. Paajanen kertoo, että pumaska on laina venäjän kielestä, ja se tulee sanasta bumaga.

”Venäjäksi bumaga on asiakirja tai paperi, ja bumažka on sen diminutiivijohdos eli pienennysmuoto. Venäjäksi bumažka tarkoittaa siis paperilappua tai paperirahaa”, Paajanen sanoo.

Kaikki kauppiaat hinnoittelevat tavarat niin, että hintaan laitetaan 99 senttiä, esimerkiksi 5,99 euroa. Ostavatko ihmiset mieluummin tällaisella hinnalla kuin jos hinta olisi 6 euroa. Jos ostaa bensiiniä 40 litraa hintaan 2,399 e/l, se maksaa 95,96 e. Jos ostaa hintaan 2,40 e/l, se maksaa 96 e. Hintaero on 4 senttiä, eli ei paljon mitään. Ostavatko ihmiset mieluummin hintaan 2,399 e kuin 2,40 e?

– Veikko Virkkunen

Tätä mainitsemaasi asiaa kutsutaan ”99-hinnoitteluksi” ja ”psykologiseksi hinnoitteluksi”. Oletuksena sen käytössä on, että asiakkaalle numeroista eivät mieleen jää sentit tai pennit vaan ainoastaan eurot ennen niitä. Eli vaikka 5,99 on käytännössä kuusi euroa, se kuulostaa ennemminkin viideltä.

Joissain markkinointitutkimuksissa on kyllä havaittu, että temppu toimii: ihmiset tilaavat 99-hinnoiteltuja tuotteita enemmän kuin muita.

Lisäksi on niin, että kun samasta tuotteesta tarjotaan erihintaisia versioita (vaikkapa erikokoisia), kuluttaja valitsee kalliimman tuotteen todennäköisemmin silloin, kun hintaero näyttää pienemmältä. Eli jos ateria maksaa pienenä 22,99 euroa ja isona 24,99 euroa, asiakas valitsee auliimmin kalliimman vaihtoehdon. Kun ero on 19,99 e ja 21,90 e, asiakas pitäytyykin halvemmassa, koska ero näyttää hänestä suuremmalta.

99-hinnoittelu on hyvin yleinen käytäntö, ja se on myös ollut pitkäikäinen. Ensimmäisiä 99-hintoja nähtiin jo yli sata vuotta sitten. Nykyisin tuo hinnoittelu on niin yleistä, että on hankala arvioida, onko se suosittua siksi, että se toimii, vai vain siksi, että se on yleistä.

99-hinta viestii myös yleisölle halpuudesta, minkä seurauksena fiinimpien tuotteiden tekijöille pyöreistä summista on tullut tapa erottautua. Siinä missä 29,99 on halpahallin hinta, itseään vähän hienompana pitävä kauppias laittaakin hinnaksi pyöreän 30 euroa.