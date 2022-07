Tutkija keksi tutkimuskohteen, kun hänen vaimonsa väitti, että tutkija on nälkäisenä aina pahalla päällä. Selvisi, että nälkä todella on pahasta myös mielelle.

Taasko kiukuttaa lehteä lukiessa? Ehkä olisi kannattanut syödä. Tuore tutkimus nimittäin todistaa sen, mitä moni kokemusasiantuntija on veikannut.

Aikuisten ja lasten kesälomamatkojen kutsumaton vieras, nälkäraivari, on oikea ilmiö.

Englantilaisen Anglia Ruskinin yliopiston sosiaalipsykologian professori Viren Swami oli saanut tutkimusidean vaimoltaan, joka oli väittänyt kivenkovaan, että Swami on nälkäisenä herkästi ärsyyntynyt.

Ei tiedetä, oliko Swami kenties jättänyt syömättä ja päättänyt kiukuspäissään näyttää vaimolleen, mutta yhtä kaikki hän kokosi tutkimusryhmän ja pyysi 64:ää aikuista raportoimaan tunnetilojaan mobiilisovellukselle 21 päivän ajan.

Tulokset olivat selviä: nälkä teki vihaisemmaksi, lisäsi ärsyyntymisherkkyyttä ja vähensi nautinnontunteita.

Nälkäkiukun mekanismit ovat kuitenkin epäselviä. Yksi hypoteesi on, että alhainen verensokeri lisää impulsiivisuutta ja lietsoo raivoa. Toinen on, että näläntunne laskee ärsytyskynnyksiä. Tutkimus julkaistiin Plos One -tiedelehdessä.

Laboratorio-oloissa oli havaittu jo aiemmin, että nälkä ja tunteet liittyvät toisiinsa. Vuonna 2014 tutkijat saivat selville, että nälkä lietsoo parisuhderiitoja.

Tilastoissakin nälän näkee: muslimimaissa liikenneraivosta johtuvat auto-onnettomuudet lisääntyvät ramadanin paastokauden aikaan.

Englannissa monia ärsyttää jo sana hangry, joka on yhtä kuin hungryn ja angryn keinotekoinen mutta helppokäyttöinen yhteenlasku.

Suomessa on totuttu puhumaan nälkäkiukusta, vaikka kiukkunälkä olisi parempi. Tutkijat näet tarjoavat ongelmaan sitä yksinkertaisinta ratkaisua: muista syödä.

Professori Swamilla oli vakavampikin huomio: nälkäiset koululaiset kärsivät muita enemmän oppimisvaikeuksista ja aiheuttavat käytöshäiriöitä. Erityistä huomiota kannattaisi siis kiinnittää siihen, ettei kukaan olisi koulussa nälissään.

Huomio pätee varmasti myös Suomeen, jossa toisille kouluruoka on päivän ainoa lämmin ateria ja toisille se taas ei meinaa millään kelvata. Suorastaan edistyksellistä on, miten viime syksynä Helsinki päätti testata maksutonta aamupalatarjoilua neljässä koulussa. Samaa on kokeiltu esimerkiksi Lahdessa, Hangossa ja Raaseporissa.

Ehkä myös aikuisille voisi alkaa tarjota nälkävalistusta yhteiskunnan edun nimissä. Julisteita voisi olla terveyskeskusten ja koulujen käytävillä ja parisuhdeterapeuttien odotushuoneissa. Jos et syö, et aja, kuulostaa ABC-huoltoasemien mainoskampanjalta.

Ja jos oikein innovoidaan, ehkä maassa vallitsisi rauha ja hyvä tahto, jos anniskeluliikkeiden pitäisi myydä kaljatuoppien kyljessä leipäsiä tai vastaavaa pikkusuolaista, kuten vielä 1970-luvulla oli tavallista.

Kuulostaako ärsyttävältä? Kannattaisi varmaan syödä.

” Suomen ja Ruotsin EU-neuvotteluiden loppuhuipennus oli päätyä nälkäkatastrofiin.

Yksi ihmisjoukko on sentään oppinut virheistään.

Suomen ja Ruotsin EU-neuvotteluiden loppuhuipennus Brysselissä talvella 1994 oli lähellä päätyä nälkäkatastrofiin. Neuvottelut venyivät, ja ruokahuolto oli olematonta. Neuvottelurakennuksessa ei ollut edes kanttiinia, josta ruokaa olisi saanut.

Toimittaja Matti Mörttinen kertoo Politiikka-Suomi-dokumentissa, että päätöstä yhtä tokkuraisina vahdanneet reportterit päätyivät puolivahingossa syömään Erkki Liikasen neuvottelijoille tilaamat eväät.

Loppu hyvin, kaikki hyvin, kuten tiedämme, mutta sekavan sopimuksen yksityiskohdista riideltiin puoli vuotta jälkikäteen.

Enää poliittisia nälkäkatastrofeja ei juuri tapahdu. Yöneuvottelut loppuivat Esko Ahon ja Iiro Viinasen aikoihin. Neuvottelut on aikataulutettu taukoineen ja tarjolla on ravitsevaa ruokaa – ei pelkkää pullaa. Alkoholiakaan ei enää juoda, kuten vielä 1990-luvulla.

Slogania mukaillen: Ruoka, parempi mieli. Ja ehkä politiikkakin.