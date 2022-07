Aki Lindén on kommentoinut tällä viikolla vaikka mitä, joten ehkä hän voisi vielä vastata yhteen politiikan toimittaja Marko Junkkarin kysymykseen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén on ollut tällä viikolla myös pääministeri. Hän nousi sijaiseksi sijaistuslistan sijalta 17, koska miltei koko hallitus on lomalla.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) on tällä viikolla toiminut pääministerin sijaisena, kun Sanna Marin (sd) on kesälomalla.

Lindén onkin ottanut hetkellisestä valta-asemastaan kaiken ilon irti.

Hän kertoi torstaina Facebookissa, että on tehnyt tällä viikolla ”vilkasta yhteistyötä” median kanssa. Lindén kertoi kommentoineensa eri viestimissä lähes 30:tä eri aihetta.

Pääministerin sijainen on kommentoinut muun muassa lyijyhauleja ja -luoteja, bensan hintaa, huumeiden käyttöhuoneita, hoitajavajetta, hoitojonoja, toimeentulotukea, koronaa, venäläisten turistien viisumeita ja genomilakia.

Ja enemmänkin pyyntöjä medialla oli, mutta tämän enempää Lindén ei ole haastatteluita ehtinyt antaa.

Eikä siinä kaikki.

Lindén on tällä viikolla päivystänyt tiiviisti myös sosiaalisessa mediassa, jonne hän on postaillut näkemyksiään etenkin yksityisten terveyspalveluyhtiöiden lehtimainoksista. Terveyspalveluita ei pitäisi Lindénin mukaan markkinoida tavalla, joka synnyttää kuluttajassa tarpeen käyttää enemmän terveyspalveluita.

Lisäksi hän on kommentoinut Twitterissä muun muassa syntyvyyden laskua ja suomalaisten elinajanodotteen pidentymistä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) virallinen sijainen on valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk). Mutta koska Saarikkokin on tällä viikolla lomalla, sijaistusvuoro siirtyi eteenpäin ministeri-iän mukaisessa järjestyksessä.

Aki Lindén on sijaistuslistalla vasta sijalla 17. Mutta koska kaikki muutkin ministerit ovat lomalla, hän pääsi tällä viikolla sijaistushommiin.

Saarikko palaa töihin huomenna maanantaina ja on siis näin ollen ensi viikolla pääministerin sijainen. Tänään sunnuntaina Lindén on kuitenkin vielä vallan kahvassa.

Lindénillä on siis tänään monta tuntia aikaa kommentoida asioita. Hän ei ole vielä ehtinyt sanoa mitään esimerkiksi sähkön hintakatosta, YEL-lain uudistuksesta tai suomalaisen keihäänheiton nykytilasta.

Ihan oikeasti olisi kiinnostava kuulla Aki Lindénin näkemys eräästä suoraan hänen omaan perhe- ja peruspalveluministerin salkkuunsa liittyvästä asiasta.

Hallitus toi kesän alussa eduskuntaan lakiesityksen Genomikeskuksen perustamisesta, ja sitä on tarkoitus ryhtyä käsittelemään syksyllä. Esitys on herättänyt poikkeuksellisen voimakasta kritiikkiä niin lainvalmistelun arviointineuvostolta kuin geenialan asiantuntijoilta. Iso osa alan huippututkijoista on sitä mieltä, että Genomikeskus on turha ja jopa haitallinen. Heidän mielestään miljoonille olisi järkevämpää käyttöä.

Viimeksi Genomikeskuksen tarpeettomuutta korostivat heinäkuun alussa Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa Karoliinisen instituutin molekyyligenetiikan professori Juha Kere ja Oulun yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyslääketieteen ylilääkäri Jukka Moilanen.

Aki Lindén kommentoi genomilakia viime viikolla MTV3:lle. Haastattelussa Lindén totesi, että Genomikeskukseen ei välttämättä tule rekisteriä, johon kerätään tietoja suomalaisten perimästä. Hänen kantansa rekisterin perustamiseen on kuulemma avoin.

Mutta rekisteri on itse asiassa jo seuraava askel Genomikeskuksen perustamisen jälkeen. Siis sen keskuksen, jota johtavat geenitutkijat pitävät turhana.

Genomikeskuksen perustamisen Lindén tuntui ottavan itsestäänselvyytenä. Siitäkin huolimatta, että edelleen on hyvin epäselvää, miksi keskus ylipäätään tarvitaan.

Arvoisa pääministerin sijainen Aki Lindén, toivottavasti ”vilkas yhteistyösi” median kanssa jatkuu vielä tänään. Tässä olisi nimittäin 31. kommentointipyyntö.

Olisi hyvä kuulla aidot perustelut sille, miksi ihmeessä hallitus väkisin runnoo tätä alan asiantuntijoiden vastustamaa Genomikeskusta läpi.