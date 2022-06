Totuus Vladimir Putinista on ollut nähtävissä tv-dokumenteissa koko 2000-luvun ajan.

Parinkymmenen viime vuoden aikana olen arvostellut Helsingin Sanomiin yli 30 reportaasia ja dokumenttia, jotka joko suoraan tai mutkan kautta kertovat Vladimir Putinin vallankäytöstä.

Tätä taustaa vasten on tuntunut ällistyttävältä, että Venäjän hyökättyä Ukrainaan suomalaisessa julkisessa keskustelussa ovat toistuneet ajatukset ”emme voineet tietää”, ”halusimme toivoa parasta” ja ”olimme sinisilmäisiä”. Optimismille on ollut aikansa, mutta Putinin pahuus on kyllä ollut nähtävissä televisiossa koko 2000-luvun ajan.

Vanhoja arviotekstejäni selatessani ensimmäisenä silmille hyppää tapa, jolla historia toistaa nyt Ukrainassa itseään. TV2:n reportaasista Tervetuloa helvettiin (2003) kirjoitin:

...veteraani Vjatšeslav Mironov puhuu vihaa tihkuen tšetšeeneistä ja lukee otteita kirjastaan, jossa hän kuvailee sodan raakuuksia, myös omiaan.

...käydään läpi 18-vuotiaan Elza Kungajevan raiskaus ja murha, josta syytetty venäläiseversti vapautettiin joulukuussa syyntakeettomana.

Sveitsiläisdokumentissa Coca, Tšetšenian kyyhky (2005) nähtiin lapsivainajia ja kuultiin ihmisoikeusaktivisti Zura Bitijevan ajatuksia. Hänet perheineen murhattiin vuonna 2003. Venäläissotilaiden julmuus ja ahneus olivat saavuttaneet mieltä myllertävät mittasuhteet: Ihmisiä kidutetaan kuoliaaksi, minkä jälkeen omaisilta peritään maksu ruumiista.

Edellä kuvailtu toinen Tšetšenian sota (1999–2009) oli tärkeässä osassa, kun tuntematonta Vladimir Putinia hilattiin pikavauhtia presidentiksi. Amerikkalaisdokumentissa Putinin oma tie (2015) esitettyjen todisteiden valossa näyttää selvältä, että turvallisuuspalvelu FSB räjäytti vuonna 1999 venäläisiä kerrostaloja asukkaineen, jotta voitiin syyttää tšetšeenejä ja aloittaa sota. Kovapuheisesta Putinista tuli sankari.

307 henkeä vaatinut räjähdysten sarja on kiistanalainen muun muassa siksi, että virallisen selvityksen mukaan rjazanilaisen kerrostalon asukkaiden havaitsemat FSB:n miehet kantoivat kellariin vain sokerisäkkejä. Ja siksi, että FSB:n syyllisyydestä kirjoittaneita venäläisiä on kuollut kolme, kuuluisimpana Britanniassa myrkytetty entinen FSB-upseeri Aleksandr Litvinenko. Ja siksi, että Venäjän oikeuslaitos tuomitsi räjäytyksistä muslimiterroristeja.

Putin itse lausui asiasta näin: ”Venäjän salaisissa palveluissa ei ole ketään, kuka kykenisi tällaiseen rikokseen oman maan kansalaisia vastaan.”

Vuonna 2006, 11. lokakuuta, kirjoitin:

[Anna] Politkovskaja, joka murhattiin lauantaina kotirapussaan Moskovassa, esiintyy muutamassa kohtaa dokumentissa Coca, Tšetšenian kyyhky, jonka TV1 vaihtoi murhauutisen jälkeen ripeästi illan Ulkolinja-dokumentiksi.

Ohjelman sisältämän järkyttävän kuvamateriaalin vuoksi lähetystä ei uusita tavalliseen tapaan torstain iltapäivässä, vaan klo 13.05 nähdään Vesa Toijosen dokumentti Ammutaanhan liberaalejakin, joka käsittelee poliittisia murhia Venäjällä.

Putinia hyödyttävät murhat on lännessä tuomittu, mutta vain sanoin. Jos olisi käytetty pakotteita, olisiko Venäjän opposition ja vapaan median luhistuminen voitu välttää? Ehkäpä propaganda ei olisi saanut nykyisenlaista, naapurimaidenkin asukkaille hengenvaarallista jalansijaa.

Syyrian sisällissotaa, jossa Venäjän ilmavoimat pelasti hirmuvaltias Bashar al-Assadin ja tappoi tuhansia siviilejä, on käsitelty useissa dokumenteissa. Ylivoimaisesti ravistelevin niistä on amerikkalais-tšekkiläinen Huuto Syyriasta (2017).

Siitä kirjoitin näin:

Jos et ole nähnyt sariini-iskussa kuolevaa ihmistä, nyt näet. Jos et ole ymmärtänyt, mitä tuetaan, kun tuetaan presidentti Bashar al-Assadia, nyt ymmärrät.

[Syyrialaisten tuska] konkretisoituu väkivallan uhrien piinallisessa mutta rehellisessä näyttämisessä: hengiltä kidutettuja lapsia ja aikuisia, pommein surmattuja koululaisia, kaupunkien saarron vuoksi nälkään kuolleita lapsia, ja tuttu rannalle huuhtoutunut punapaitainen kolmivuotias.

Niin, Putin oli pitkälti vastuussa myös Syyrian pakolaiskriisistä. Sisällissodan uhriluku on nyt noin puoli miljoonaa. Kun on nähnyt Huudon Syyriasta, numeron tuntee luissa ja ytimissä.

Vuonna 2014 Venäjä valtasi Krimin ja aloitti Itä-Ukrainan konfliktin. Pari vuotta myöhemmin TV1 teki reportaasin Ukraina – sota jota ei ole. Siinä kerrottiin, että Minskin sopimuksen voimassaoloaikana oli kuollut yli 700 ukrainalaista.

Ennen uutta sotaa tapettiin yhteensä 3 404 siviiliä ja 4 641 Ukrainaa puolustanutta sotilasta.

Ylen dokumenttitarjonnan voisi puolestani määrätä pakolliseksi kaikille, jotka ovat tekemisissä Suomen ulkopolitiikan kanssa – ajattelun, keskustelun ja päätöksenteon tueksi.

Rehellisyyden nimissä on tosin pakko kysyä, onko Putinin julmuus todella voinut jäädä maamme johtajilta ja muilta mielipidevaikuttajilta huomaamatta. Ei tietenkään ainakaan kokonaan.

Siispä ”sinisilmäisyys” on kaunistelua. Pikemminkin pitäisi puhua kyynisyydestä ja tarkemmin sanottuna sen itään suuntautuvasta alalajista, jossa entisen Neuvostoliiton alueeseen sovelletaan eri ihmisoikeussääntöjä kuin muuhun maailmaan.

Kyynisyys on huono konsultti. Se estää näkemästä, mitä oikeasti, kiinnostunein silmin katsoen tapahtuu ja miltä uhreista tuntuu, mikä puolestaan on asian ydin. Dokumentit auttavat kokonaiskuvan hahmottamisessa.

Koska on puhe idänsuhteista, lainaan vielä presidentti J. K. Paasikiven mottoa: ”Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen.”

Sen välttämätön ensimmäinen askel on tosiasiain tunnistaminen.