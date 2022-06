Amerikkalainen Patrick Radden Keefe kirjoitti kiinnostavan kirjan Pohjois-Irlannin konfliktista. Siinä sivussa hän sai selville, kuka ampui 38-vuotiaan perheenäidin.

Illalla seitsemän maissa Jean McConville oli juuri tullut kylvystä, kun oveen koputettiin. Perheen lapset avasivat oven.

Asuntoon työntyi joukko ihmisiä, joista osalla oli kypärähuppu, toiset olivat vetäneet päänsä yli nailonsukan. Ainakin yhdellä oli ase.

”Pue takki päällesi”, tulijat sanoivat Jeanille. Hän yritti vastustella. Mutta ei auttanut. Jean raahattiin ulos asunnosta, vaikka lapset itkivät ja roikkuivat kiinni äidissään.

Tunkeutujat yrittivät rauhoitella lapsia sanomalla, että he halusivat vain keskustella lasten äidin kanssa. He lupasivat tuoda äidin takaisin kotiin parin tunnin päästä.

Eivät tuoneet. Jeanin kymmenen lasta eivät sen koomin nähneet äitiään elävänä.

Kun Jean McConville katosi joulukuussa 1972, hän oli 38-vuotias.

Tästä Belfastissa Pohjois-Irlannissa tapahtuneesta kidnappauksesta alkaa amerikkalaisen toimittaja-kirjailijan Patrick Radden Keefen vuonna 2018 ilmestynyt kirja Say Nothing.

Pohjois-Irlannin konfliktista kertova kirja on juuri julkaistu suomeksi nimellä Älä sano mitään.

Say Nothing ilmestyi toukokuussa suomeksi nimellä Älä sano mitään.

Suomennoksen ilmestymisen takia Keefe on luvannut antaa haastattelun, kuulemma ensimmäisen suomalaiselle tiedotusvälineelle.

Sovittuna aikana hän ilmestyy tietokoneen ruudulle Zoom-videoyhteyden kautta. Taustasta päätellen hän on kotonaan, mikä ei ole ihme, sillä New Yorkissa on vielä aikainen aamu.

Toivotan hyvät huomenet ja yritän olla kuulostamatta liian innokkaalta. Voi nimittäin sanoa, että olen hänen kirjojensa suuri fani.

46-vuotias Keefe on amerikkalainen New Yorker -lehden toimittaja, jonka kaksi viimeisintä kirjaa ovat olleet arvostelu- ja myyntimenestyksiä.

Älä sano mitään -kirjan jälkeen ilmestyi viime vuonna Empire of Pain -kirja. Se kertoo Sacklerin perheestä, jonka omistama lääkeyhtiö on ollut keskeisessä roolissa synnyttämässä ja pahentamassa Yhdysvaltain opioidikriisiä. Tämäkin kirja on ilmestymässä loppuvuodesta suomeksi.

Kumpikaan aihe – Pohjois-Irlanti tai opioidikriisi – ei ole sellainen, että olisin niistä lähtökohtaisesti erityisen kiinnostunut. Mutta siitä huolimatta suorastaan ahmin kirjat.

Keefellä on kyky kertoa. Hän osaa kuvata monimutkaisia historiallisia tapahtumia taitavasti yksilöiden tarinoiden kautta.

En malta olla sanomatta, että hänen kirjansa ovat helppolukuisia.

”Kiitos”, Keefe sanoo. Ja vaikuttaa selvästi ilahtuneelta. Juuri siihen hän kertoo pyrkivänsä.

”Haluan, että kirjojani voi lukea kuin romaania.”

Vaikka Keefen kirjat ovat tarinallisia, ne eivät kuitenkaan ole kaunokirjallisuutta – kaikkea muuta. Kirjojen taustalla on valtava määrä tutkimustyötä, tietojen kaivelua ja faktojen tarkistamista.

Pienimmänkin yksityiskohdan on pidettävä paikkaansa.

Eivätkä ne ole myöskään historiantutkimusta, sillä ne ovat korostetun tarinallisia. Oikea luokittelu Keefen teksteille lienee narratiivinen journalismi, mutta ei uppouduta tässä sen kummemmin genrepohdintoihin. Kuunnellaan ennemmin, mitä Keefe itse sanoo.

Hän vertaa kirjojaan ankkaan.

”Kun katselee rannalta, ankka näyttää lipuvan sulavasti veden pinnalta. Katsoja ei näe, miten veden alla ankan räpylät heiluvat tiuhaan tahtiin”, Keefe sanoo.

Keefen mukaan myös tekstin pitää edetä sulavasti.

Jos lukijaa kiinnostaa, mihin tekstissä kerrotut asiat perustuvat, pitää katsoa räpylöitä veden alla. Keefen kirjojen räpylät löytyvät kirjan lopusta, johon on säntillisesti merkitty lähdeviitteet.

Esimerkiksi Älä sano mitään -kirjassa viitteitä on lähes sata sivua.

Jos Keefe ei ole varma jostain yksityiskohdasta, hän ilmaisee sen tekstissä lukijalle. Esimerkkinä tästä on esimerkiksi epätietoisuus siitä, kuinka monta ihmistä loppujen lopuksi tunkeutui Jean McConvillen kotiin.

Kaikki tapahtui niin nopeasti, että lapset eivät jälkeenpäin osanneet sitä varmasti sanoa. Heitä oli noin kahdeksan – mutta saattoi olla kymmenen tai kaksitoistakin, Keefe kirjoittaa.

Älä sano mitään on murhamysteeri – kuka tappoi Jean McConvillen? Mutta se on samalla paljon enemmän. Kirja rakentaa ihmisten tarinoiden kautta traagisen kertomuksen Pohjois-Irlannin vuosien 1968–1998 väkivaltaisuuksista, joissa kuoli kaikkiaan yli 3 600 ihmistä.

Se kertoo myös siitä, mitä vaikenemisen kulttuuri tekee yhteisölle.

Osa Jean McConvillen kaapanneista henkilöistä ei ollut vaivautunut edes peittämään kasvojaan, joten lapset tunnistivat heidän olevan naapureitaan.

Yhteisössä kaikki tiesivät, että kidnappaajat olivat Irlannin tasavaltalaisarmeijasta IRA:sta. IRA epäili Jean McConvillen vuotaneen tietoja brittisotilaille, minkä vuoksi hänet oli tapettu. (Sittemmin selvisi, että McConville ei ollut antanut tietoja.)

Kukaan ei kuitenkaan suostunut vastaamaan Jeanin lasten kysymyksiin äitinsä kohtalosta.

Hiljaisuuden muuri oli rikkumaton.

Patrick Radden Keefe on kuitenkin saanut ihmiset puhumaan puhumattomasta.

“Se on ehkä helpompaa ulkopuoliselle”, Keefe sanoo.

Kuten Patrick-nimestä voi päätellä, Keefellä on irlantilaiset juuret. Hänen isänsä suku muutti Irlannista Yhdysvaltoihin 1800-luvulla. Mutta Pohjois-Irlannin konfliktiin Keefellä ei kuitenkaan ole sukunsa kautta mitään suoranaista yhteyttä.

”Olin Pohjois-Irlannissa muukalainen, jenkki”, Keefe naurahtaa.

Lapsuutensa Keefe vietti Bostonin kupeessa Dorchesterissa, jossa on iso irlantilaisyhteisö. Amerikanirlantilaiset ovat tunnettuja siitä, että he väsymättä nostalgisoivat Irlannin ihanuutta. Keefe kertoo, että hän ei itse koskaan ole ollut innostunut Guinness-oluesta ja apilanlehdistä.

Pohjois-Irlannin konflikti on kuitenkin kiinnostanut häntä nuoresta pitäen, mutta ennen kirjan tekemistä hän ei tuntenut asiaa mitenkään erityisen hyvin.

”Kun yritin nuorena lukea kirjoja konfliktista, ne olivat lähinnä hämmentäviä”, Keefe sanoo.

Kirjoissa oli valtavasti nimiä ja kirjainlyhenteitä erilaisista aseellisista ryhmittymistä.

”Niistä lyhenteistä meni pää pyörälle”, Keefe sanoo.

Ja totta. Pohjois-Irlannissa ottivat yhteen muun muassa IRA, INLA, UVF, UDA ja RUC. Keefen kirjassa näitä lyhenteitä ei juuri näy.

Nainen lastenrattaiden kanssa Belfastissa vuonna 1988. Kolme ihmistä kuoli IRA:n iskussa.

Tiivistetysti konfliktissa oli kyse siitä, että katoliset halusivat Pohjois-Irlannin irtoavan Britanniasta ja liittyvän osaksi Irlannin tasavaltaa. Protestantit puolestaan halusivat Pohjois-Irlannin säilyvän osana Britanniaa.

Väkivaltaisuudet käynnistyivät, kun 1960-luvun lopussa katoliset alkoivat vaatia tasavertaisia oikeuksia protestanttien kanssa. Tämä johti yhteenottoihin, joita rauhoittamaan alueelle tuotiin brittiarmeijan joukkoja.

Brittien tulo puolestaan aktivoi tasavaltalaisarmeija IRA:n. Alkoi jatkuvasti kiihtyvä väkivallan ja terrorin kierre.

Pohjois-Irlannissa oli 1970-luvun alussa käynnissä lähes sisällissota.

Alustava rauhansopimus Pohjois-Irlannissa tehtiin vuonna 1998.

Sen jälkeen IRA myönsi osallisuutensa Jean McConvillen kidnappaukseen ja tappoon. IRA myös kertoi viranomaisille, mille alueelle McConville oli haudattu.

Ruumis kuitenkin löytyi vasta vuonna 2003 osin sattumalta, kun myrsky paljasti rannalla sijainneen hautapaikan.

McConvillen murhasta ei ole koskaan tuomittu ketään.

Jean McConvillen ruumis löytyi vuonna 2003. Poliisi kantoi McConvillen jäännöksiä rikospaikalta.

Keefe kiinnostui Jean McConvillen tarinasta nähtyään vuonna 2013 lehdessä Dolours Pricen muistokirjoituksen. Price on yksi kuuluisimmista IRA:n terroristeista. Hän oli siskonsa kanssa mukana järjestämässä vuonna 1973 Lontoossa tehtyjä autopommi-iskuja. Iskuissa loukkaantui yli 200 ihmistä.

Vähän ennen kuolemaansa Dolours Price oli kertonut eräässä lehtihaastattelussa niin sanotusta Boston-projektista.

Projekti oli amerikkalaisen Boston Collegen salainen hanke, jossa oli pyritty keräämään haastatteluilla suullista historiatietoa IRA:n keskeisiltä toimijoilta. Haastatelluille oli luvattu, että haastatteluja ei koskaan julkaistaisi. Ne olisivat haastateltujen kuolemankin jälkeen vain tutkijoiden käytössä.

Yksi Boston-projektissa haastatelluista oli Dolours Price.

Dolours Price oli tasavaltalaisarmeijan terroristi.

Lehtihaastattelussa Price sanoi, että oli Boston-projektin haastattelussa kertonut olleensa osallisena ryhmässä, joka toteutti IRA:n kidnappauksia ja teloituksia vuonna 1972 – eli juuri sinä vuonna, kun Jean McConville katosi.

Pricen mukaan sekä Lontoon pommi-iskuun että teloituksiin käskyt oli antanut Gerry Adams. Hän oli lehtihaastattelun aikaan Pohjois-Irlannin tunnetuin poliitikko, Sinn Féin -puolueen puheenjohtaja ja Pohjois-Irlannin rauhanneuvottelija.

Adams on kiistänyt koskaan olleensa IRA:n jäsen.

Pricen lehtihaastattelusta nousi Pohjois-Irlannissa kova kohu. Poliisi vaati Boston Collegea antamaan nauhat viranomaisille. Asia vietiin oikeuteen, ja lopulta tuomioistuin määräsi nauhat luovutettavaksi.

Kuunneltuaan nauhat syyttäjä päätyi vuonna 2014 kuitenkin siihen, että haastatteluissa esitettiin vahvistamattomia väitteitä, jotka eivät riittäneet syytteen nostamiseen Gerry Adamsia vastaan.

Sinn Féin -puolueen entinen puheenjohtaja ja rauhanneuvottelija Gerry Adams on kiistänyt olleensa IRA:n johtajia, mutta harva uskoo väitteeseen.

Patrick Radden Keefe kirjoitti vuonna 2015 New Yorkeriin laajan artikkelin, jossa kuljetti rinnakkain Jean McConvillen, Dolours Pricen ja Gerry Adamsin tarinoita.

”Minusta tuntui, että olin kuitenkin raapaissut vain pintaa”, Keefe sanoi. Niinpä hän laajensi lehtijutun kirjaksi.

Yhdistävä tekijä Keefen kirjoissa on se, että osa keskushenkilöistä ei suostunut puhumaan hänen kanssaan. Esimerkiksi Älä sano mitään -kirjaa varten Gerry Adams ei antanut haastattelua. Myös Empire of Pain -kirjassa Sacklerin perheen edustajat keskittyivät haastattelun antamisen sijaan uhkailemaan Keefeä oikeustoimilla.

Keefen mukaan tämä ei sinänsä ollut ongelma, sillä hän hankki tiedot muista lähteistä.

”Vaikka pääsisit jonkun vaikutusvaltaisen henkilön puheille, se ei tarkoita, että siinä välttämättä mitään selviäisi. Samassa huoneessa istuu haastateltavan lakimies ja viestintäjohtaja varmistamassa, että haastattelu pysyy ennalta sovitussa käsikirjoituksessa”, Keefe sanoo.

Moni kuitenkin puhui.

Älä sano mitään -kirjaa varten Keefe teki neljän vuoden aikana yli sata haastattelua Pohjois-Irlannissa. Haasteltuina ovat muun muassa Jean McConvillen lapset.

Haastatteluiden saaminen oli kuitenkin hidas prosessi.

Keefe kertoo, että hän ei yleensä suoraan lähesty sitä tahoa, jota erityisesti haluaa haastatella. Sen sijaan hän yrittää saada jonkun tämän tuttavapiirissä olevan henkilön puhumaan. Tämä henkilö puolestaan tuntee jonkun muun puhehaluisen ja tämä taas jonkun.

”Liikun kuin rapu sivusuuntaan kohti varsinaista kohdetta”, Keefe sanoo.

Haastatteluiden lisäksi Keefe on hyödyntänyt kirjassaan tuhansia sivuja oikeudenkäyntipöytäkirjoja ja muuta kirjallista arkistoaineistoa.

Jean McConvillen muistoksi tuotiin kukkia vuonna 1999, kun IRA oli myöntänyt murhan.

Keefen kirjat ovat hyvin tarinallisia, joten niistä voisi hyvinkin tehdä elokuvia. Mutta itse asiassa elokuvan voisi tehdä myös toimittaja Keefen tutkimuksista.

Älä sano mitään -kirjan kirjoittamisen loppuvaiheessa tapahtui nimittäin jotain, joka oli kuin suoraan salapoliisielokuvasta.

Keefe ei missään vaiheessa onnistunut saamaan kuunneltavakseen Dolours Pricen Boston-projektille antamaa haastattelua. Hän sai kuitenkin muista lähteistä haltuunsa litteroidun version siitä, mitä Price oli haastattelussa sanonut.

Lähde oli kuitenkin poistanut tekstistä muutamia kohtia – kuten sen, ketkä kaikki olivat paikalla, kun Jean McConville ammuttiin.

Kirja oli jo käytännössä valmis, kun Keefe päätti vielä kerran lukea Pricen Boston-haastattelun läpi.

Yhtäkkiä hänen huomionsa kiinnittyi tekstissä yhteen pieneen yksityiskohtaan, jota hän ei aiemmin ollut huomannut. Se puolestaan toi mieleen erään toisen tiedonmurusen, jonka hän oli kuullut muualta.

Silloin hän tajusi, kuka oli ampunut Jean McConvillen.

”Se tieto oli ollut koko ajan nenäni alla. Mutta vasta siinä vaiheessa pystyin yhdistämään asiat toisiinsa”, Keefe sanoo.

Hän ryhtyi tarkistustyöhön, ja oli lopulta täysin varma ampujan henkilöllisyydestä.

”Olihan se huikean jännittävä hetki”, Keefe sanoo. Mutta riemu laimeni pian, sillä oli kyse vakavasta rikoksesta, jonka tekijä oli yhä hengissä.

Keefe pyytää, että en paljasta ampujan nimeä, jotta yllätys säilyisi kirjan lukijalle. Kerrotaan kuitenkin sen verran, että Keefe antoi kirjassa nimeämälleen henkilölle mahdollisuuden kommentoida asiaa. Sitä ampuja ei halunnut tehdä.

Ennen kirjan ilmestymistä Keefe lähetti McConvillen lapsille kirjeen, jossa hän kertoi selvittäneensä heidän äitinsä tappajan nimen.

Ampujan nimen julkaisu kirjassa ei ole johtanut oikeudellisiin seuraamuksiin Keefen nimeämää henkilöä kohtaan.

Syynä on se, että Keefe esittää kirjassa syytöksensä pohjaksi aihetodisteita ja päättelyä. Mutta olennaisin tieto on peräisin Boston-nauhoista, joita ei kuitenkaan tuomioistuimen aiemmin tekemän linjauksen mukaan voi käyttää todisteena oikeudessa.

Keefe kertoo olevansa journalistina kiinnostunut aiheista, jotka liittyvät rikokseen ja rangaistukseen.

Tässä ei sinänsä ole mitään kovin erikoista. Rikoksista kirjoittavat monet muutkin. Kiehtovaa Keefen kirjoissa on kuitenkin se, että niissä ei ole kyse vain joko hyvästä tai pahasta.

Keefen maailma ei ole mustavalkoinen, vaan hän löytää hyvän ja pahan välistä myös sävyjä. Hän yrittää ymmärtää, miksi joku tekee pahoja asioita.

”Minua kiinnostavat ne selitykset, joita pahaa tekevät ihmiset kertovat itselleen yrittäessään perustella omia tekojaan. He eivät välttämättä itse koe tekevänsä pahaa.”

Esimerkkinä tästä on Keefen mukaan Dolores Price, joka uskoi olevansa oikealla asialla asettaessaan autopommeja Lontoon keskustaan – vaikka tiesi, että räjähdykset vahingoittaisivat sivullisia ihmisiä.

”Halusin päästä hänen päänsä sisään”, Keefe sanoi.

Poikkeuksena Keefen hyvän ja pahan suhdetta pohtivassa tuotannossa on podcast-sarja, joka julkaistiin vuonna 2020. Siinä Keefe yrittää selvittää huhua, jonka mukaan saksalaisen heavyrock-yhtye Scorpionsin Berliinin muurin murtumista kuvaava Wind of Change -kappale olisi Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:n tekemä.

Absurdilta kuulostava väite ei podcastissa varsinaisesti saa vastausta. Mutta siitä huolimatta sarja on kiinnostava katsaus siihen, miten eri tavoin kulttuuria kylmän sodan aikana hyödynnettiin suurvaltojen välisessä taistelussa.

Yhdessä podcastin jaksossa Keefe käy Scorpionsin konsertissa Kiovassa Ukrainassa. Keskustellessaan konsertissa ukrainalaisten Scorpions-fanien kanssa hän tajuaa, että Wind of Changen vapausviesti sykähdyttää Ukrainassa todella vahvasti.

Siitä saakin hyvän aasinsillan. Kysyn Keefen näkemystä Ukrainan sodasta.

”Se on poikkeuksellinen esimerkki moraalisesti selkeästä asiasta”, Keefe vastaa.

Tällä hän tarkoittaa sitä, että Venäjä on yksiselitteisen väärässä hyökätessään Ukrainaan. Hyökkäykselle ei voi löytää minkäänlaista moraalista perustetta, siinä ei ole mitään moniulotteisuutta tai harmaan sävyjä.

Se on aihe, josta Keefe tuskin kirjoittaisi.