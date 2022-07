Wide ContentPlaceholder

Venäjän uskollinen mediasoturi

Johan Bäckman on näkyvin Suomen-vastaisen propagandan levittäjä Venäjällä. Hänen toimintansa on ollut hyvin aktiivista ja pitkäkestoista, paljastaa laaja aineisto, jota HS on tutkinut osana uutta kansainvälistä toimittajaverkostoa.

Uusi Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen oli tuskin ehtinyt asettua aloilleen Moskovassa, kun mediamyllytys alkoi. Syksyllä 2012 Venäjä käynnisti näyttävän lapsikiistakampanjan Suomea vastaan. Vantaalla asuneen venäläisen naisen ja hänen sudanilaistaustaisen miehensä neljä lasta oli otettu huostaan. Venäjän valtionmedia alkoi syöttää katsojilleen tarinaa, jonka mukaan huostaanotto oli ollut perusteeton.