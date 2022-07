Ben Zyskowiczin, 68, pitää pian päättää, pyrkiikö hän vielä kerran kansanedustajaksi. Toisessa vaakakupissa on into, toisessa terveyshuolet.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz on ollut eduskunnassa 43 vuotta, pidempään kuin kukaan nykyisistä kansanedustajista. Nyt pitäisi päättää, jatkaako vai lopettaako.

Keittiön pöydällä on kahvia, pullaa ja kuivakukkia. Sen ääressä istuu kansanedustaja Ben Zyskowicz, vielä shortseissa ja t-paidassa mutta silti jo täydessä iskussa kuvailemassa tilannetta, jossa venäläiset bussit kiidättävät tuhansia nuoria syyrialaisia miehiä kohti Suomen itärajaa.

On heinäkuinen maanantaiaamu Helsingin Lassilassa sijaitsevassa rivitaloasunnossa. Zyskowicz, 68, selittää eduskunnan päivän agendaa, rajavartiolain uudistusta.

Eduskunnassa käsitellään lakia, joka antaa hallitukselle luvan hyvin poikkeuksellisissa ja uhkaavissa oloissa keskittää turvapaikanhaun vain yhdelle rajanylityspaikalle, joka voi olla myös Helsinki-Vantaan lentokenttä. Käytännössä laki tarkoittaa, että itäraja voitaisiin sulkea. Näin voitaisiin tehdä Zyskowiczin juuri kuvaamassa tilanteessa, jossa Vladimir Putin ohjaisi suuren määrän siirtolaisia kohti Suomea painostamis- tai häirintätarkoituksessa.

Vihreät, vasemmistoliitto, Rkp ja jotkut asiantuntijat pitivät esitystä ongelmallisena, koska se käytännössä saattaa estää mahdollisuuden hakea kansainvälistä suojelua.

Zyskowicz innostuu.

”Kansainvälinen oikeus edellyttää, että kaikissa tilanteissa ihmisillä pitää olla tosiasiallinen mahdollisuus hakea Suomesta kansainvälistä suojelua. Osa katsoo, että tämä tarkoittaa sitä, että ihan aidosti, ihan käytännössä ihmisten pitäisi pystyä siirtymään vaikkapa Lappeenrannan suljetulta rajanylityspaikalta Sallaan”, Zyskowicz sanoo.

Hän jatkaa: ”No, miten he voisivat sinne siirtyä, varsinkin, jos on talvi, syvä lumi, he ovat rahattomia, Putin on käännyttänyt bussit takaisin, ei ole suksia, eivät osaa hiihtää! Jos hyväksyttäisiin tulkinta, että on jotenkin Suomen vastuulla, että ihmiset aidosti pääsevät sinne auki olevalle paikalle, Putin voisi de facto tehdä tyhjäksi koko tämän nyt säädettävän lain tarkoituksen!”

Ja jatkaa: ”Olen täysin vakuuttunut, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka tietää, että Suomella on 1 300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa, ja joka tietää, että Venäjällä ovat vallassa fasistit, takuuvarmasti hyväksyisi tämän Suomen menettelyn turvallisuuden takaamiseksi. Eivät EIT:n tuomarit ole mitään idiootteja!”

” ”Mitä lähemmäs vaalit tulevat, sitä vähemmän itsestäänselväksi tulee, etten olisi mukana.”

Ben Zyskowicz on ollut kansanedustajana yhtäjaksoisesti 43 vuotta, pidempään kuin kukaan elossa oleva. Zyskowicz oli ajatellut, ettei hän tule koskaan saamaan kiinni vielä pidempään eduskunnassa ollutta ystäväänsä Ilkka Kanervaa, mutta tämä menehtyi keväällä nopeasti edenneeseen sairauteen.

Siinä missä Kanerva ei ollut merkittävästi äänessä, Zyskowicz on puhunut paljon. Hän on pitänyt eduskunnassa yli 3 500 puheenvuoroa, tietyllä laskentatavalla 11:nneksi eniten eduskunnan historiassa.

Kun kuuntelee saarnaa keittiönpöydän ääressä, tuntuu vieraalta ajatukselta, että Zyskowicz jättäisi politiikan. Mutta kaksi vuotta sitten hän kertoi julkisesti, ettei hyvin todennäköisesti ole kevään 2023 eduskuntavaaleissa enää ehdolla. Syynä olivat terveyshuolet: krooninen migreeni, ahdistuneisuus, masennus.

”Se oli helppo sanoa silloin, kun vaaleihin oli vielä vuosia”, Zyskowicz sanoo.

Nyt Zyskowiczin ajattelu on muuttunut. On mahdollista, että hän lähteekin vaaleihin ehdolle.

”Mitä lähemmäs vaalit tulevat, sitä vähemmän itsestäänselväksi tulee, etten olisi mukana.”

Sinut tullaan tappamaan – siis poliittisesti.

Viesti tuli Ben Zyskowiczille välikäden kautta kokoomusnuorten johdosta. Oli 1970-luvun puoliväli, ja Zyskowicz oli hyvää vauhtia luisumassa kokoomuksen ja sen nuorisojärjestön ulkokehälle. Syy oli se, että Zyskowicz vastusti kiivaasti sitä liioiteltua Neuvostoliiton myötäilyä ja mielistelyä, joka läpäisi suomalaisen yhteiskunnan.

Kommunisteja vastaan Zyskowicz oli taistellut jo 1960-luvun lopulta, mutta 1970-luvulla hän sai vastaansa myös kokoomuksen ja sen nuorisojärjestön puheenjohtajan Kanervan. Kokoomus oli joutunut paitsioon vuonna 1966, ja puolueessa haluttiin takaisin valtaan. Se taas onnistuisi vain itänaapuria ylistämällä, ja nuorisojärjestöllä oli tässä tärkeä rooli. Zyskowiczia ja hänen tukijoitaan kutsuttiin ”oikeistobandiiteiksi”.

Zyskowicz heitti kapuloita rattaisiin minkä kerkesi. Hän esimerkiksi vaati muiden sortajien ohella Ugandan diktaattorin Idi Aminin tuomitsemista, mikä herätti ärtymystä, koska Amin oli Neuvostoliiton tukema. Ja kun Teiniliitto järjesti rauhanviikon, jonka kaikki teemat olivat länsivastaisia ja Neuvostoliittoa tukevia, Zyskowicz ideoi kouluille ihmisoikeuksien ja rauhan viikon, joka nosti esille Neuvosto­liitolle hankalat ihmis­oikeus­kysymykset.

Kapinastaan huolimatta Zyskowicz pääsi eduskuntaan vuonna 1979.

Pahin kriisi tuli kuitenkin vuonna 1981, kun kokoomuksessa haluttiin nuorisojärjestö osaksi Suomen Rauhanpuolustajia. Se oli Zyskowiczille liikaa. Rauhanpuolustajat oli järjestö, joka toteutti myös neuvosto­propagandaa. Hän vastusti hanketta, syytti puoluetta ”itse­suomettumisesta” ja sai niskaansa puheenjohtaja Ilkka Suomisen haukut.

Zyskowiczilta vaadittiin ”katumus­harjoituksia”. Hänelle kerrottiin, että jatkossa kaikki puolueen ulkopoliittiset ongelmat vyörytetään hänen niskaansa. Koko puoluekoneisto kääntyi nuorta Zyskowiczia vastaan, koska mikään ei ollut niin tärkeää kuin kokoomuksen ”ulkopoliittisen kelpoisuuden” eli Tehtaankadun hyväksynnän saavuttaminen.

Silloin näytti mahdolliselta, ehkä jopa todennäköiseltä, että Zyskowiczin poliittinen ura saattaisi päättyä yhteen kauteen.

Kommunismin ja suomettumisen vastainen taistelu on ollut Zyskowiczin uraa ja elämää määrittävä asia. Hän kutsuu suomettumisen aikaa ”traumaattiseksi”. Sitä hän ei oikein osaa sanoa, mistä kiivas Neuvostoliiton vastustus kumpusi, vaikka niin moni ympärillä ajatteli toisin.

Ehkä siitä, että hänen isänsä joutui natsien keskitysleirille?

”Se on turhan hyvä ja kaunis selitys”, Zyskowicz hymähtää.

”Että kun oma isäni oli kokenut totalitarismin kauheimmassa muodossaan, niin en voinut tukea totalitarismia.”

”Liittyikö se siihen, että Neuvostoliitto oli aika antisemitistinen valtio? Saattoi se vähän liittyä siihenkin.”

Zyskowicz sanoo, että ehkä hänen kamppailunsa liittyi siihen, että ”totuudellakin oli oltava joku merkitys”.

”Jouduin kokoomuksessa helvetin rankkaan taisteluun tästä. Ja muistan ajatelleeni, että jos tämä Neuvostoliiton ote Suomen sisäpolitiikasta edelleen kiristyy, en voi enää jatkaa politiikassa.”

Ben Zyskowicz puhui viime maanantaina eduskunnan täysistunnossa uuden rajavartiolain puolesta.

”Halutaanko valiokuntaan lähettämisestä keskustella?”

Ben Zyskowicz pomppaa ensimmäisenä ylös penkistään. Varapuhemies Antti Rinne antaa puheenvuoron.

Meneillään on maanantainen eduskunnan täysistunto, jossa käsitellään rajavartiolain muuttamista sekä vihreiden, vasemmistoliiton ja Rkp:n vaatimusta siitä, että lakiesitystä arvioidaan vielä perustus­lakivalio­kunnassa.

Koko täysistunnon alun Zyskowicz on tehnyt muistiinpanoja. Nyt hän puolustaa hallituksen esitystä niin, että Sdp:n edustajat huutelevat hyväksyvästi. Puheenvuoro päättyy tuttuun tapaan valtiosääntöoikeuden professoreiden arvosteluun.

Puheenvuoro kuuluu: ”Herra puhemies! Minusta tuntuu, että tässä on viime kädessä kyse siitä, säätääkö lait Suomessa Suomen eduskunta vai esimerkiksi professori Tuomas Ojanen ja Martin Scheinin.”

Useat kansanedustajat paheksuvat kommenttia. Parin tunnin päästä eduskunnan kuppilassa Zyskowicz ei ole arvostelusta millänsäkään. Hän ostaa ruisleivän ja kahvin ja kantaa tarjottimensa rajalaista kiistelevien puoluetoverinsa Heikki Vestmanin ja Sdp:n Hussein al-Taeen ohi.

” ”Yhden miehen sotaansa” Zyskowicz aikoo jatkaa niin kauan kuin eduskunnassa istuu.

SuomettumiNEN ei ole ainoa asia, jota vastaan Zyskowicz on taistellut. Hän on vuodesta toiseen arvostellut sitä, että tietyt professorit ja sen myötä perustus­laki­valiokunta tulkitsevat perustuslakia liian kireästi.

Tätä ”yhden miehen sotaansa”, kuten Zyskowicz sitä kutsuu, hän aikoo jatkaa niin kauan kuin eduskunnassa istuu.

Juristina Zyskowicz pääsi perustus­laki­valiokuntaan heti noustuaan eduskuntaan 24-vuotiaana. Hän istui myös kahdeksan vuotta valiokunnan puheenjohtajana. Zyskowicz ei pitänyt perustuslain tulkintaa liian kireänä heti, vaan kehitys tapahtui vähitellen.

”Nyt innostun!” Zyskowicz huudahtaa ja alkaa kertoa, miten vaikeaa oli saada kiellettyä autossa tupakoiminen, kun kyydissä on lapsi.

” Zyskowicz innostuu kertomaan, miten vaikeaa oli saada kiellettyä autossa tupakoiminen, kun kyydissä on lapsi.

”Ensin perustus­laki­valiokunta päätti yksimielisesti, että se on vastoin perustuslakia. Että ei saa puuttua aikuisen vapauteen röökata! Entä sen taaperon oikeus terveyteen, joka istuu siinä turvaistuimessa, jonka pienet kehittymättömät keuhkot vetävät koko matkan päiväkotiin savua sisäänsä? Kahdeksan vuotta myöhemmin perustus­laki­valiokunta muutti yhtä yksimielisesti linjansa. Mutta tämä ensimmäinen tulkinta oli päätön!”

Zyskowiczilla on mielessään kysymyksiä, joihin hän haluaisi vastauksen. Miten sellaiset uudistukset, joissa nähdään Suomessa perustuslaillisia ongelmia, menevät jatkuvasti läpi oikeuskulttuuriltaan samankaltaisissa maissa, kuten muissa Pohjoismaissa?

”Luulisi, että tämä tilanne herättää muitakin kuin minua. Se, että tämäkin istuva hallitus, ja edellinen ja seuraava, antaa kymmenittäin perustuslain vastaisia lakeja, niin luulisi, että sen seurauksena mietittäisiin, mikä tässä systeemissä oikein on vikana. Eihän tämä voi olla normaalia! Ja kyse ei voi olla lainvalmistelijoiden, oikeuskanslerin tai hallitusten piittaamattomuudesta”, Zyskowicz sanoo.

Voi kysyä, miksi Zyskowiczin kritiikki kohdistuu niin voimakkaasti perustus­laki­valiokunnan kuulemiin asiantuntijoihin. Eivät heidän näkemyksensä sido valiokuntaa. Rajalaissakin valiokunta käveli monen asiantuntijan näkemyksen yli.

”Totta kai viime kädessä valiokunnan jäsenet ovat vastuussa valiokunnan ottamista kannoista. Kyllä, näin on. Ja on olemassa poikkeuksia, joissa valiokunta omaksuu toisen kannan kuin asiantuntijoiden enemmistö”, Zyskowicz aloittaa.

”Mutta, todellisessa elämässä, asiantuntijoiden rooli valiokunnan kantojen muodostumisessa on aivan keskeinen. Ja – miten sen kauniisti sanoisi – ei toisin voisi ollakaan. Valiokunnan asiat, iso osa niistä, ovat sellaista korkealentoista juridista pyörittelyä, joka ei voisi vähempää kiinnostaa useimpia valiokunnan jäseniä.”

Kukaan elossa oleva poliitikko ei ole toiminut kansanedustajana niin pitkään kuin kokoomuksen Ben Zyskowicz.

Mitä Ben Zyskowicz oikein pelkää?

Demokratian kaventumista, hän vastaa.

”On täysin kiistatonta, että perusoikeudet rajaavat lainsäätäjän harkintaa. Jos ne eivät sitoisi eduskuntaa, eihän perustuslailla olisi juuri mitään merkitystä. Kyse on siitä, miten ahtaat raamit ovat”, Zyskowicz sanoo.

Hän jatkaa, että perustuslain ainoa periaate ei ole perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vaan myös kansanvaltaisuus. Eli se, että eduskunta säätää lait.

”Jos perustuslain raamien tulkitaan tulevan tällä hetkellä näin usein vastaan, se on uhka kansanvallalle. Minä taistelen tätä vastaan. Taistelen, vaikka saankin turpiini. Lisäksi tulkintatilanteissa ovat usein vastakkain kaksi perusoikeutta, kuten edellä mainituissa raja- ja tupakointitapauksissakin.”

Zyskowicz on istunut perustus­laki­valiokunnassa kuudella vuosikymmenellä. Jokainen hänen väitteensä on kuultu, jokaiseen vastaväitteeseen hänellä on vastaus valmiina.

Hänen roolinsa on tavallaan keikahtanut, minkä hän tiedostaa itsekin.

”Kyllä minä näen, että siinä missä olin 1970-luvulla aktiivisesti puhumassa ihmisoikeuksien puolesta, koska näin, että niitä rikottiin sekä kommunismissa että fasismissa – tuomitsin myös jenkkien tukeman Pinochet’n vallankaappauksen Chilessä! – niin tänä päivänä niin sanotut ihmisoikeusjuristit näkevät, että he puolustavat ihmisoikeuksia ja minä en. Että esimerkiksi tämän rajalain kohdalla katsotaan, että minä kyseenalaistan oikeutta hakea turvapaikkaa.”

Nykypäivän ihmisoikeuspuhe on Zyskowiczille vierasta. Hän puolusti etenkin klassisia vapausoikeuksia, kun nykyään korostuvat usein taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet. Ja siinä missä Zyskowicz puhuu rikoksen uhrin oikeuksista hän kokee, että muut ovat enemmän huolissaan rikollisten oikeuksista. Zyskowiczin ajattelussa oikeus turvallisuuteen on tärkeä perusoikeus, mikä puoltaa esimerkiksi poliisille lisää toimivaltuuksia.

”Ihmisoikeuspuolustajat kyllä korostavat nykyään uhrin oikeuksia, jos on kyse raiskausrikoksista tai perhesuhdeväkivallasta. Mutta jos asemalla mies lyö miestä puukolla kylkeen, harvoinpa korostetaan uhrin oikeuksia”, Zyskowicz lisää.

” ”Jos asemalla mies lyö miestä puukolla kylkeen, harvoinpa korostetaan uhrin oikeuksia.”

Kun Zyskowicz pääsee vauhtiin, häntä on vaikea keskeyttää. Hän puhuu taitavasti, sitoo lauseita yhteen niin, ettei toinen saa sanaa väliin.

Perusoikeuksista on tullut väline, johon jokainen vetoaa vuorollaan, Zyskowicz jatkaa.

”Espoon Westend on täynnä eläkeläisiä, jotka kokevat, että eläkeläisten niin sanottu raippavero on perustuslain vastainen. Finanssiala on suunnilleen sitä mieltä, että pankkisalaisuutta ei saa missään tilanteessa raottaa. Ja niin edelleen.”

Kansanvallan puolustaminen on Zyskowiczin mukaan se ”ylevä periaate”, joka häntä kamppailussaan ajaa. Mutta on myös toinen syy.

”Se vähemmän ylevä motiivi on, että jos menisimme kaikkein kireimpien tulkintalinjojen mukaan, esimerkiksi sosiaaliturvaan tehtävät leikkaukset eivät välttämättä olisi mahdollisia, vaikka ne olisivat tarpeellisia.”

Zyskowicz antaa esimerkin: jos vaikkapa lapsilisää oltaisiin leikkaamassa sadasta eurosta viiteen euroon, voitaisiin puhua perustuslain rikkomisesta. Mutta jos demokraattisesti vaaleilla valittu hallitus haluaa tavanomaisella tavalla leikata lapsilisää tai vaikkapa toimeentulotukea, sillä pitää lähtökohtaisesti olla siihen oikeus.

Kaikki kokoomuksessa eivät jaa Zyskowiczin näkemyksiä perustuslain tulkinnasta, mutta ei hän ole koskaan epäröinyt olla omiensa kanssa eri mieltä. Hän on esimerkiksi ajanut kerjäämisen kieltoa ja sanaillut siitä eduskunnassa silloisen eurooppaministerin Alexander Stubbin kanssa.

Kymmenen vuotta sitten Zyskowicz otti Ylen A-studiossa yhteen kokoomuksen merkittävän taustavaikuttajan Erkki Helaniemen kanssa. Helaniemen yritys myi yritysjohtajien optiojärjestelmiä. Zyskowicz kertoi suorassa lähetyksessä, että tällaisia järjestelmiä ”perustellaan kaiken maailman huuhaa-argumenteilla”.

”Se oli sulle–mulle-hyvävelikapitalismia, jossa pieni piiri elinkeinoelämän palkkajohtajia onnistui tekemään toisistaan miljonäärejä. Jos teoria, että ilman tällaisia kompensaatioita yritysjohtajat karkaavat Yhdysvaltoihin, pitäisi paikkansa, ne olisivat varmaan jo lähteneet. Kuinka moni on rekrytoitu sinne, paitsi Jorma Ollila?” Zyskowicz sanoo nyt.

Hänestä porvarilliseen ajatusmaailmaan kuuluu tietynlainen kohtuullisuus, ja hän vastustaa puolueessa vallitsevia ”markkinaliberalistisia” näkemyksiä.

” ”Kimmo Sasi – paras ja ainoa kaverini – on tietysti kannustanut jatkamaan.”

Mutta palataan Zyskowiczin jatkoon kansanedustajana.

Hän ei kerro päätöstään nyt, koska sitä ei vielä ole. Zyskowicz on luvannut Helsingin kokoomuksen puheenjohtajalle Tatu Rauhamäelle, että tekee ratkaisun marraskuun puolivälissä. Silloin piiri asettaa viimeiset ehdokkaat.

Zyskowicz sanoo pohtivansa asiaa yksin, vaikka toki moni tarjoutuisi keskustelukaveriksi.

”Vaimo on sanonut, että teet, miten parhaaksi näet. Kimmo Sasi – paras ja ainoa kaverini – on tietysti kannustanut jatkamaan. Muutkin ystävät ovat. Puoluejohto haluaa, että olen ehdolla.”

Zyskowicz sanoo, ettei hän voi työntää sivuun puolueen ja Helsingin piirin etua pohtiessaan jatkoa. Mutta ratkaisevaa on se, miten hän itse asian kokee.

”Tunnelmat tietysti vaihtelevat asian osalta, mutta en vaivaa tällä päätäni tällä hetkellä. Teen päätöksen marraskuun puolivälissä.”

Mikä puoltaisi jatkoa?

”Kuten näet, olen intohimoisesti kiinnostunut politiikan kysymyksistä. Eivätkä nämä viime kuukausien asiat – Venäjän raakalaismainen ja rikollinen hyökkäys, Suomen Nato-prosessi ja kaikki siihen kuuluva – ole ainakaan vähentäneet kiinnostustani. Nämä asiat ovat äärimmäisen tärkeitä isänmaan kannalta ja sellaisia, joista olen aina ollut kiinnostunut.”

Sitten on vaakakupin toinen puoli. Terveysmurheet. 1990-luvun alussa Zyskowiczin päätä alkoi särkeä voimakkaasti. Hänellä diagnosoitiin migreeni. Kroonisesta pääkivusta tuli myös hänen uransa suurin takaisku. Se esti ministeritehtävät, ja sittemmin Zyskowicz jättäytyi pois myös muista vastuutehtävistä, kuten eduskuntaryhmän ja valiokunnan puheenjohtajan paikoilta.

Migreenilääkkeet yleensä auttavat, vaikka kipu on voimakasta etenkin aamuisin ja viikonloppuisin, kun työviikon stressi laukeaa. Lääkkeet ovat auttaneet myös ahdistuneisuuteen ja paniikkikohtauksiin, joiden takia Zyskowicz on käynyt lisäksi psykoterapiassa.

Vuonna 2018 Zyskowicz kertoi Päänsärky-lehdelle, että ”kun päätä särkee vähintään aamulla joka helvetin päivä vuosien ajan, ei se voi olla vaikuttamatta fiiliksiin ja elämäniloon”. Vuonna 2020 Zyskowicz kertoi HS:lle, että migreenin ja ahdistuneisuuden ohella hän on alkanut kärsiä masennuksesta.

Kysyttäessä terveydestä Zyskowicz menee vaitonaiseksi ja sanoo, ettei hänellä ole juuri lisättävää siihen, mitä hän on jo kertonut. Hän sanoo, ettei halua ylikorostaa asiaa vaan puhuu mieluummin politiikasta.

Sen Zyskowicz sanoo, että terveystilanne ei ole parantunut.

Terveysongelmista Ben Zyskowicz on vaitelias. Pari vuotta sitten Zyskowicz kertoi, että migreenin ja ahdistuneisuuden rinnalle on tullut masennus. Hän sanoo nyt, että tilanne ei ole parantunut.

Ben Zyskowicz on sukupolvensa viimeisiä edustajia. Poissa eduskunnasta ovat Ilkka Kanerva, Heidi Hautala, Marjatta Stenius-Kaukonen, Seppo Kääriäinen, Pertti Salolainen, Osmo Soininvaara ja monet monet muut.

”Kaikki ovat lähteneet”, Zyskowicz kärjistää.

No, eivät sentään aivan kaikki. Eduskunnassa ovat yhä vihreiden Satu Hassi ja Pekka Haavisto, Sdp:n Erkki Tuomioja, perussuomalaisten Toimi Kankaanniemi ja keskustan Esko Kiviranta.

”On luonnollista, että vanhimmasta päästä jäädään pois ja tilalle tulee nuoria, entistä pätevämpiä edustajia. Minäkin ajattelin nuorena, että osaan nämä asiat paljon paremmin kuin nämä virolaiset, sorsat ja salolaiset.”

Zyskowicz on itse löytänyt kokoomukselle nuoria kykyjä ja ottanut heitä siipiensä alle. Haastattelun aikana hänen vieressään istuu kokoomuslainen juristi Vestman, jonka Zyskowicz on pyytänyt mukaan pöytään.

”Kun tulin tänne 24-vuotiaana ja oli koko elämä edessä, ajattelin, että tätä nyt tekee sellaiset 12–16 vuotta, ja sitten voisi tehdä jotain muuta”, Zyskowicz sanoo.

”No, sitten täällä tuli lisää vastuuta. Ja tämä tie tavallaan vei mennessään.”

Zyskowicz sanoo, että ennen tätä vaalikautta hän ei ole miettinyt politiikasta luopumista, vaikka tietää, että stressaava työ on pahentanut migreeniä.

Jäätkö kaipaamaan tätä työtä, kun lähdet?

”Kyllä. Uskon jääväni.”

Osa edustajista jättää työnsä katkerina tai turhautuneina arvostuksen puutteeseen. Keskustan Hannes Manninen kertoi vuosiensa kansakunnan kusitolppana riittävän. Kusitolppana olemiseen viittasi myös Juha Sipilä.

Zyskowiczille ei jää paha maku suuhun.

”Olen hillunut pubeissa ja yökerhoissa, ollut tässä maassa lukemattomissa tapahtumissa turuilla ja toreilla, ja aina on tullut sekä myönteistä että kielteistä palautetta, yleensä aika hyvässä tasapainossa”, hän sanoo.

”Jos palaute olisi vain myönteistä, se antaisi väärän viestin, että kaikki muka hoidetaan hyvin, ja sitten vaaleissa tulisikin helvetisti turpaan. Jos tulisi pelkästään kielteistä viestiä, sekään ei olisi hyvä, koska se olisi omiaan lannistamaan.”

Yksi arvostukseen liittyvä asia Zyskowiczia kuitenkin risoo.

” ”Minua rassaa puhe, että ne poliitikot ovat siellä vain ajamassa omia taloudellisia etujaan.”

”Minua rassaa henkilökohtaisesti sellainen puhe, että ne poliitikot ovat siellä vain ajamassa omia taloudellisia etujaan. Jos näin olisi, helvetin huonosti ne ovat pärjänneet! Vertaa kansanedustajien tai varsinkin ministereiden palkkoja melkein mihin tahansa asiantuntijatyöhön, ei pelkästään yksityiseen sektoriin”, Zyskowicz sanoo.

”Niin, jos tähän puheeseen oman edun ajamisesta uskoo, pitää myös uskoa siihen, että poliitikot ovat vain olleet siinä helvetin huonoja. Tämä väite minua ärsyttää!”

Torstaina eduskunta kokoontui hyväksymään uuden rajavartiolain.

Kun istunto alkoi, äänessä oli pian Ben Zyskowicz. Hän puhui yli seitsemän minuuttia, pisimpään kaikista. Zyskowicz arvosteli, taas kerran, valtiosääntöoikeuden professoria liian kireästä tulkinnasta.

Ja kun keskustelu noin 50 minuuttia myöhemmin oli lopuillaan, viimeisen puheenvuoron piti Zyskowicz. Tuolloin hän osoitti sanansa sekä vasemmistolle että perussuomalaisille.

”Nyt näyttää siltä, että edustaja [Anna] Kontula ja eräät muutkin salin vasemmalla laidalla pelkäävät, että tätä lainsäädäntöä käytettäisiin sellaisessa tilanteessa, jossa vain saapuu suurempi määrä turvapaikanhakijoita samanaikaisesti Suomen rajalle. Samalla näyttää siltä, että taas tuolla salin oikealla laidalla jotkut toivovat, että tätä lainsäädäntöä voitaisiin käyttää vastaavassa tilanteessa”, Zyskowicz aloitti.

”Itse luotan ja toivon, että kaikki muutkin tässä salissa luottavat siihen, että oli valtioneuvoston poliittinen kokoonpano mikä tahansa, valtioneuvosto käyttää tätä lakia vastuullisesti ja tämän lain tarkoituksen mukaisesti.”

Kun Zyskowicz vaikeni, puhemies päätti keskustelun.