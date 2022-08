Kun maailma palaa, välinpitämättömyyttä osoitetaan ironisella t-paidalla.

Moni muistaa 1990-luvun tekstipaidat, joita ostettiin erityisesti markkinoilta tai huoltoasemilta. ”En ole gynekologi mutta voin vilkaista”, kuten klassikkoteksti kuuluu.

Maailma muuttuu, mutta hassut t-paidat pysyvät ja innoittavat myös internetin meemikuraattoreita.

Varsinkin Instagramissa on lukuisia tilejä, jotka kokoavat t-paitoja, joiden tekstit ovat hölmöjä, törkeitä tai molempia. Ne kolkuttelevat hyvän maun rajoja, mitä tulee uskontoon tai seksuaalisuuteen, ihan kuin vanhan hyvän ajan ”asennepaidat”.

Erityisen suosittu tili on Goodshirts, joka on jo vuosien ajan kerännyt hämmentäviä paitoja ja perustanut tilin yhteyteen niitä myyvän verkkokaupan. Seuraajia Goodshirtsillä on yli 250 000.

Tilin kuvauksessa viitataan käännösvirheisiin: lost in translation.

Varhaiset meemipaitatilit kuratoivatkin Kiinasta ja Vietnamista löytyneitä vaatteita, joissa oli outoja englanninkielisiä lauseita. Englantia ymmärtämättömälle teksti Crap Your Hands on vain kirjaimia peräkkäin. Länsimaista turistia se taas tyrskähdyttäisi samalla tavoin kuin kiinalaista saman turistin itseensä tatuoima kirjoitusmerkki, joka tarkoittaa kanapataa.

Hihityttävissä t-paidoissa on jotakin samaa kuin ruokakaupan kylttien hassuissa kirjoitusvirheissä, jotka silloin tällöin ylittävät uutiskynnyksen.

Nyt kirjoitusvirheitä vain kantavat ihmiset.

Turun yliopiston taloussosiologi ja ulkonäkötutkija Erica Åberg muistaa hyvin, kuinka Suosikin välissä tulleista kuvastoista saattoi 1980–1990-luvulla tilata t-paitoja, joissa oli ties minkälaista hauskaa. Vaikkapa äijä, joka kantaa kaljamahaansa kottikärryissä. Paita voisi Åbergin mielestä hyvin olla ”jollakin hipsterillä jossakin”.

Uuden ajan asennepaidoissa globaali internetkulttuuri ”mössöytyy” paikalliskulttuurin kanssa.

” Jos verkossa näkee juuri itselleen sopivalla tavalla ironisen paidan, sen voi usein tilata samalta istumalta.

”Huono huumori naurattaa, kun se on niin absurdia ja tyhmää mutta kekseliästä. Se on ikivanha juttu, mutta nyt meemisivuilla ja paidoissa on uudet aiheet. Internet-huumori on usein pienille ryhmille suunnattua ja monitulkintaista. Hienovaraista leikkiä hyvän maun rajoilla”, Åberg sanoo.

Ennen kaikkea yksivärisestä t-paidasta on tullut poikkeus. On normi, että paidassa on jokin teksti tai kuva. Ihan sama mikä. California Surfing University est. 1948 käy paremman puutteessa.

Ja jos verkossa näkee juuri itselleen sopivalla tavalla ironisen paidan, sen voi usein tilata samalta istumalta. Arjessa se toimii silmäniskuna omalle ”jengille”.

”On kiinnostavaa, miksi me valutamme internetin tosielämään. Me opimme katsomaan maailmaa niin, että nauramme asioille, jotka viehättävät internetsilmää. Me puhumme vapaa-ajallamme tosi paljon internetin ilmiöistä. Seurassa näytetään meemejä vieruskaverille”, Åberg sanoo.

Kun verkossa esitellään hassuja paitoja tai kirpputorilta löydettyjä vanhoja, sukupuolihumoristisia mukeja, niitä alkaa bongata myös omasta elämästään.

Kesälomareissulta voi jäädä viikoiksi mieleen vastaantulijan t-paita, jossa lukee #kesä, #loma #riippumatto #lekottelu, eikä selväksi käy, miksi ihmeessä sanojen edessä on aihetunniste.

Åberg sanoo, että ehkä hashtag-paidan käyttö on tapa kertoa, että minä aidosti vietän tätä kesää tässä enkä ole netissä hillumassa. Mutta tutkija kyllä miettisi sitäkin, missä on paidan nähnyt ja minkä ikäinen henkilö siihen on pukeutunut. Niin saisi ehkä selville, mitä paidan käyttäjä ajattelee ja kuinka ironiset hänen tarkoitusperänsä ovat.

Hän kuitenkin jatkaa, että sosiologien helmasynti on löytää kaikkialta ja kaikesta merkityksiä.

”Ei se ole aina tietoista, mitä ihminen laittaa ylleen.”