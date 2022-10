Nuoret voivat huonosti, mutta syy tuskin on ylioppilaskirjoituksissa.

Viisi vuotta sitten hermoilin, kun lapseni valmistautui ylioppilaskirjoituksiin. Tai pikemminkin jätti valmistautumatta. Lukio oli sujunut hyvin, mutta lukuloman alettua hän lähinnä liehui partiopuuhissa ja pelasi tietokoneella.

Ostin hänelle matematiikan valmennuskurssin ja kannustin lukemaan, mutta tahti ei siitä muuttunut.

Lopulta kysyin, ymmärtääkö hän, että ylioppilaskokeessa on tarkoitus osata aineesta kaikki, mitä kouluaikana on käyty läpi. Poika kääntyi pelin äärestä ja sanoi:

”Häh? Eihän se ole mahdollista. Äiti, älä stressaa mua.”

Kymmenen viime vuoden aikana ahdistus ja masennus ovat lisääntyneet jyrkästi teineillä ja nuorilla aikuisilla. Alkusyksystä hätkäytti Kelan grafiikka, joka näytti, miten rajusti mielenterveyden häiriöt ovat lisänneet sairauspoissaoloja 16–34-vuotiailla.

Lukiolaiset kokevat paineita ainevalinnoista ja arvosanoista. Nuoret aikuiset yrittävät ylisuoriutua työelämässä ja vanhemmuudessa.

Tätä ahdinkoa pitäisi helpottaa. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen ehdotti keinoksi ylioppilaskirjoitusten poistamista.

Ne eivät taida olla ahdistuksen varsinainen aiheuttaja. Kirjoitukset on järjestetty suunnilleen samalla periaatteella 170 vuotta. Opiskelemaan pääsee myös ilman loistavia arvosanoja. Tilastojen mukaan yliopistossa hiljan opintonsa aloittaneista 67 prosenttia ei ollut kirjoittanut yhtäkään ällää.

Sitä paitsi ahdistus, masennus ja itsetuhoisuus ovat räjähtäneet 2010-luvulta alkaen yhtä lailla muissa länsimaissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Niissä ei vaikuta suomalainen opiskelijavalinnan uudistus.

Yksi pahoinvoinnin lähde on sen sijaan selvä.

Monissa tutkimuksissa on alkanut varmistua, että sosiaalisen median voittokulku on yhteydessä nuorten pahoinvointiin. Erityisesti tyttöjen psyykkisillä ongelmilla on sosiaalisen median käyttöön vankka yhteys.

Some-elämä on lisännyt yksinäisyyden tunteita ja ulos sulkemisen kokemuksia. Mitä enemmän nuori viettää aikaa digilaitteilla, sitä todennäköisemmin hän on onneton, tiivistää San Diegon osavaltionyliopiston professori Jean Twenge. Hän on tutkinut Yhdysvalloissa sukupolvieroja laajojen kyselydatojen kautta 25 vuotta ja kirjoittanut kirjan iGen (2017) uudesta ”iSukupolvesta”.

Twenge sanoo, ettei ole nähnyt 1930-luvulle asti ulottuvassa datassa koskaan yhtä jyrkkää käyttäytymisen muutosta kuin se, joka alkoi vuonna 2012.

Älypuhelimeen kiinni kasvaneet teinit pysyttelevät enemmän kotona ja tapaavat ystäviään kasvotusten harvemmin kuin edeltävät sukupolvet. He aloittavat seksin myöhemmin eivätkä mene töihin hankkimaan omaa rahaa. Edes ajokortin hankkiminen ei kiinnosta kuten ennen. Jos johonkin lähdetään, vanhemmat kuljettavat, maksavat ja ovat mukana.

Someaika on siis lykännyt irrottautumista vanhemmista.

Nuorten vapaa-ajan käyttöä tutkitaan myös Suomessa. Täälläkin nuorten tapaamiset kasvotuksin ovat vähentyneet. Vuosituhannen alussa ystäviä tapasi päivittäin vapaa-ajalla noin 70 prosenttia 10–24-vuotiaista. Vuonna 2017 niin teki enää puolet. Some ja nuoret 2022 -kyselyssä joka viides vastaaja sanoi somen korvanneen osin tai kokonaan tosielämän kanssakäymisen.

Vanhemmat voivat olla tyytyväisiä, kun jälkikasvu viihtyy kotona eikä joudu huonoille teille. Nuoret eivät enää polta tupakkaa. He käyttävät vähemmän alkoholia, ja nuorisorikollisuuskin on vähentynyt.

Nuorilla on sen sijaan harrastuksia, joihin isät ja äidit heidät kuljettavat. Osallistumme lastemme elämään tiiviimmin kuin edeltävät polvet.

Mutkan kautta tämäkin saattaa kiertyä nuorten paineisiin.

Lastenpsykiatri Jari Sinkkosen mukaan psykoanalyysin piiristä löytyy teoria, joka saattaa valaista nuorten pahoinvointia. Olkoonkin, että psykoanalyyttinen ajattelu on usein hämärää ja Sinkkonen sanoo suhtautuvansa siihen lempeän kriittisesti.

Brittiläinen lastenlääkäri ja psykoanalyytikko Donald Winnicot esitti 1960-luvulla ajatuksen todellisesta itsestä, joka syntyy spontaanin leikin antamasta vahvasta olemassaolon kokemuksesta.

Tätä voimallista elämisen tunnetta on vaikea saavuttaa ankarassa ohjauksessa tai yksin omassa huoneessa sosiaalisen median kautta. Todellisen itsen rakentuminen vaatii vapautta, anarkistisen kapinan säilyttämistä. Siitä on nyt pulaa.

Todellisen itsen vastapuoli on valeitse. Se syntyy mukautumalla muiden toiveisiin. Ulkoisen muotin täyttämisestä seuraa turvattomuutta ja masentavaa tarkoituksettomuutta.

Onko voinut käydä niin, että me hyvää tarkoittavat aikuiset olemme saaneet nuoret liiaksi sisäistämään omat toiveemme, huolemme ja mittapuumme?

” Vanhemman tehtävä ei ole hätäillä sitä, ettei nuori saa mitä tahtoo.

Ennen lapsille toisteltiin, ettei elämässä voi saada kaikkea mitä haluaa. Nyt me tuohon totuuteen kasvatetut aikuiset kehotamme nuoria tavoittelemaan unelmia. Vakuutamme, että kaikki on mahdollista, kun tekee töitä.

Mitäpä jos viesti meni perille niin, että nuori kokee epäonnistuneensa, kun suuri unelma ei muutukaan todeksi?

Totuus on yhä, etteivät kaikki unelmat toteudu. Ei niiden tarvitsekaan. Eihän kukaan voi ennalta tietää, mikä on hänelle paras paikka ja tehtävä maailmassa. Vanhemman tehtävä ei ole hätäillä sitä, ettei nuori saa mitä tahtoo. Aikuisten velvollisuus on antaa uskoa siihen, että kaikki kuitenkin järjestyy parhain päin.

Miten minun lapselleni kävi? Todistukseen tuli kolme C:tä, yksi M ja yksi E. Hän pääsi opiskelemaan, valmistui ja on tyytyväinen alaansa.

Kun kysyin häneltä lupaa tämän tarinan kertomiseen, sanoin hänen ylioppilaspapereitaan keskinkertaisiksi. Äitiään viisaampi aikuinen nauroi puhelimeen ja sanoi:

”Ne on ihan hyvät paperit.”