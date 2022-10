Tiktokissa trendaavat nyt laihdutusvideot, joiden maailmankuva on kuin 20 vuoden takaa. Ne paljastavat jotain oleellista aikamme kaksoisstandardeista.

Tiktokissa kiertää lyhyitä videoita, jotka lainaavat huippumallin puheääntä: ”So… My name is Bella Hadid”. Videot toistavat samaa kaavaa: niissä esiintyvät nuoret kertovat tuntevansa olonsa laihaksi kuin huippumalli Bella Hadid esimerkiksi sairastettuaan vatsataudin tai pakotettuaan itsensä kävelemään 20 000 askelta laihduttaakseen.

Toisilla videoilla puolestaan esitellään ennen-jälkeen-­kehomuutoksia. Niistä suosituimmissa muutos on äärimmäinen ja nopea. Kommentt­iosastot täyttyvät vuoroin kauhistelusta siitä, voiko tuo olla tervettä, vuoroin ihastelevista ”I need this” -huudahduksista. Ikään kuin yksilölliset vartalot olisivat kulutustuotteita tai saavutuksia.

Eräässä videossa nuori nainen vitsailee, että häntä on turha pyytää ulos, jollei hän ole sitä ennen paastonnut 15 tunnin ajan. Video on kerännyt 73 000 tykkäystä.

Huumori ja shokeeraava kärjistäminen kuuluvat oleellisesti Tiktokin julkaisutyyliin. Algoritmi rakastaa visuaalisia äärimmäisyyksiä ja voimakkaita reaktioita.

Silti sisältö karmaisee: tämä ei ole mitään hassuttelua, vaan ehtaa pro-anaa. Käsitteellä viitataan anoreksiamyönteiseen sisältöön, joka oli suosittua erityisesti 2000-luvun alussa.

Tuolloin syömishäiriöistä kärsivät nuoret löysivät toisistaan internetissä vertaistukea. Anonyymeissä blogiyhteisöissä he jakoivat toisilleen laihduttamiseen rohkaisevaa sisältöä ja ”inspiraatiota” kuvien ja ruokavalio-ohjelmien muodossa. Facebookin, Tumblrin ja muiden yhteisöpalveluiden säännöt eivät kuitenkaan tällaista materiaalia sallineet, ja pro-anasta tuli suhteellisen näkymätöntä.

Nyt laihdutussisältö on tehnyt Tiktokissa paluun, ehkä valtavirtaisempana kuin koskaan. Moni nuori on asiasta huolissaan. Tiktokissa leviää paljon videoita, joissa käyttäjät kertovat pelkäävänsä alustan lisäävän syömishäiriökäyttäytymistä.

” 2020-luvun media suhtautuu syömistottumuksiin ja treenaamiseen yhä pakkomielteisesti.

Osin ilmiöstä syytetään y2k-muotia, joka jäljittelee millennium-tyyliä matalalantioisine farkkuineen, minihameineen ja läpinäkyvine mekkoineen. Muotialalla on huomattu, että trendin myötä myös tuon ajan kauneusihanteet ovat nousussa: esimerkiksi Dazed-muotilehti kirjoitti tänä keväänä, että kehopositiivisuusbuumin jälkeen huippumuotimerkit passittavat näytöksiin jälleen nollakokoisia malleja.

Yhtenä merkkinä muutoksesta on pidetty myös sitä, että merkittävänä kauneusvaikuttajana tunnettu tosi-tv-tähti Kim Kardashian hankkiutui hiljattain eroon takamusimplantistaan. Kardashian blondasi tukkansa ja ilmestyi julkisuuteen lähes tunnistamattomaksi itsensä treenanneena.

Kielenkäytön muuttuminen tekee tilanteesta ristiriitaisen.

Vaikka Tiktok kuhisee laihdutussisältöjä, esimerkiksi alustalla toimivat fitness-vaikuttajat puhuvat aina hyvinvoinnista, eivät painosta. 2020-luvun media suhtautuu syömistottumuksiin ja treenaamiseen yhä pakkomielteisesti: laskee ravintoarvoja ja käveltyjä askelia. Samalla se julistaa, että kaikki kehot ovat arvokkaita.

2000-luvun taitteessa normaalipainoinen opettajani kertoi syövänsä lounaaksi näkkäriä, koska on dieetillä. Julkkisnaisten kehoja päiviteltiin voimakkain sanakääntein mediassa.

Uusi lempeämpi puhetapa on lähtöisin 2010-luvun aikana mediahuomiota keränneestä kehopositiivisuus- ja neutraalisuusaktivismista. Liikehdintä tähtää siihen, että erilaisille kehoille ja hyväksyvämmälle kehosuhteelle olisi enemmän tilaa. Ja niin on tavallaan tapahtunutkin. Kuvasto mainonnassa on moninaisempaa. Esimerkiksi Pehmee-kollektiivin kaltaiset toimijat levittävät somessa kehorauhan sanomaa ja kokemuksia elämästä kauneusihanteiden marginaalissa.

Moninaisuuden peräänkuuluttaminen kääntyy kuitenkin nopeasti yksilö- ja kulutuskeskeiseksi voimaantumismarkkinoinniksi.

Kirjailija Audre Lorde käytti 1980-luvulla self-caren eli itsestä huolehtimisen käsitettä kuvaamaan keinoja, joita moninaisia paineita ja rasismia kohtaavat mustat yhdysvaltalaisnaiset voivat omaksua selviytyäkseen arjesta. Nyt kauneusbrändit ja kuntosalit mainostavat tuotteitaan aktivistisanastoa hyödyntämällä.

Esimerkiksi kosmetiikkaa myyvä Youty-verkkokauppa kuvailee sivustollaan itseään seuraavin sanoin: ”Youty on paikka, jossa inspiroidut, josta saat lisäenergiaa ja josta löydät kaiken mitä tarvitset tunteaksesi olosi hyväksi – niin sisältä kuin ulkoa. Youty on paikka, jossa voit olla täysin oma itsesi.”

Että saan tilata huulipunaa nettikaupasta, joka on turvallinen tila ja radikaalin itsehoivan keidas! Tätä on odotettu!

HBO:n suositun Euphoria-sarjan jaksossa masentunut hahmo makaa sängyllä ja katselee epäuskoisena, kuinka some suoltaa hänelle kehotuksia rakastaa itseään ja omaa kehoaan. Sarja on tunnettu melodramaattisesta tavastaan käsitellä Z-sukupolven kokemia pettymyksiä maailmaa kohtaan.

Yksi Tiktokissa viime vuosina trendanneista hittikirjoista puolestaan on Ottessa Moshfeghin Vuosi horroksessa (2018), joka sijoittuu 2000-luvun alkuun. Sen nihilistinen päähenkilö irrottautuu maailmasta lojumalla vuoden lääkesumussa kotonaan samalla kun hänen ainoa ystävänsä kadehtii hänen riutunutta ulkomuotoaan.

Nuorison angsti ja kiinnostus epäterveitä tapoja kohtaan eivät toki ole uusia asioita. Ehkä Tiktokin laihdutusvitsailu kertoo ymmärrettävästä kyllästymisestä kaksoisstandardeihin: pakotettuun positiivisuuteen ja lempeyteen ajassa, joka samalla kuitenkin ihannoi epätervettä suorittamista.

Hälyttävää se silti on. Anoreksia on mielenterveyden ongelmista vaikeimpia ja niistä tappavin. Koronapandemian aikana siihen sairastuneiden nuorten määrä on lisääntynyt Suomessa yli 60 prosentilla, eivätkä ulkonäkökeskeiset Tiktok-videot kerro hyvästä suunnasta.

Muodeilla on toki taipumus kulkea sykleissä, ja ennen pitkää tämäkin villitys muuttuu. Heittely ääripäästä toiseen on pysyvää.

Maailma voisi kuitenkin olla sellainenkin, jossa kehojen ei tarvitsisi olla muoti-ilmiöitä ollenkaan.