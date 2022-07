Kotona kuuluukin palella, pakinoi Lontoossa karaistunut HS:n Annamari Sipilä.

Halvan energian Suomessa on ollut tapana kekkaloida talvisaikaan kotioloissa pelkässä t-paidassa ja paljain jaloin, mutta nyt se on loppu.

Energian hinta sen kun nousee, ja suomalaistenkin on pakko varautua säästämään. Loppuvuonna sähkön hinta tulee olemaan paljon kalliimpaa kuin vielä alkuvuonna uskottiin (HS 22.7.), kiitos Suomen itänaapurin aseellisen öykkäröinnin.

Edessä on pakollinen kotikulttuurin muutos. Lämmityslasku uhkaa kohota nyt niin kovaksi, että harvalla on Suomessakaan enää varaa paukuttaa pattereitaan totutussa 22–25 asteessa. Ja he, joilla on varaa, ymmärtävät toivottavasti ottaa osaa talkoisiin.

” Kotona vähissä vaatteissa talvisaikaan lekottelusta tulee epäisänmaallista toimintaa.

Kotona vähissä vaatteissa talvisaikaan lekottelusta tulee epäisänmaallista toimintaa. Shortsit, t-paita ja kaukosäädin -asuyhdistelmä kotisohvalla joulukuussa 2022 kertoo, että henkilö viis veisaa energiansäästöstä ja eurooppalaisesta solidaarisuudesta.

Kotona kuuluukin palella, jos on talvi eikä ole vaatteita päällä. Kylmyyttä vastaan meille on kehitetty niinkin nerokas asuste kuin villasukat. On myös aivan normaalia ja hyväksyttävää pitää useampaa villapaitaa päällekkäin. Kerrospukeutuminen ei ole pelkkä muotilehtitermi. Se on myös poliittinen kannanotto ja moraalinen valinta.

KesäLÄmpötila sisätiloissa talvisaikaan on ollut tietysti – paitsi epätervettä – myös tyhmää jo ennen Ukrainan sotaa ja energiakriisiä. Tiedän, että toistan itseäni, mutta mikä ihme siinä on, että edes ilmastonmuutos ei ole saanut suomalaiskoteja kääntämään pattereittensa nuppeja kaakosta lounaaseen jo ajat sitten? Paljaat talvivarpaat eivät ole ihmisoikeus.

Sosiaalisessa mediassa muuten niin kovin tiedostavat suomalaiset jakavat perheestään syys- ja talvipotretteja kevyissä kotiasuissa. Perheen herra kokkailee keittiössä vegaanista burgundinpataa singlet-topissaan (topissa teksti: This is what a feminist looks like), ja rouva vetää zoom-joogapiiriä napapiiri paljaana. Lapset juoksevat ympäriinsä puolialastomina, vaikka ulkona paukkuisi parinkymmenen asteen pakkanen.

Missä on itsekritiikki? Tai edes itsesensuuri.

Ainostaan perheen koira on pukeutunut asian- ja vuodenajanmukaisesti turkkiinsa.

” Taistelivatko veteraanit muka sen vuoksi, että kotona saa olla talvella reilusti yli 20 astetta lämmintä?

Taistelivatko sotiemme veteraanit muka sen vuoksi, että suomalaisilla saa olla talvella kotona reilusti yli 20 astetta lämmintä? Kas tässäpä tärkeä filosofinen kysymys.

Tietyssä mielessä kyllä taistelivat. Itsenäisyys tarkoittaa sitä, että meillä on oma tupa ja oma lupa. Suomessa eletään maan tavalla: meillä on moninkertaiset ikkunat, ylieristetyt talot ja talvellakin lämmintä, toisin kuin monissa muissa maissa.

Toisaalta taas epävakaat ajat vaativat uudenlaisen asennoitumisen. Halvan energian ajat ovat ohi. Halvat ajat ylipäätänsä ovat ohi. On isänmaallista säätää lämpötilaa alemmaksi. Ei Simo Häyhäkään vaaninut vihollista shortseissa. Ukrainalaisia ei ehkä suoraan lämmitä se, että meitä joskus palelee, mutta yhteys asioilla kyllä on.

” Jos yöpöydän vesilasi ei ole jääkylmää kello neljä aamulla, on lämmitystä yhä varaa säätää.

Britanniassa asuvana olen pakkokaraistunut talvisaikaan kylmissä sisätiloissa. Ikkunat ovat yksinkertaiset, ja joka nurkasta vetää. Lämmitys on ollut täällä kalliimpaa kuin Suomessa jo paljon ennen Ukrainan sotaa. Tänä talvena lämmityskulut todennäköisesti kaksinkertaistuvat. Otan sen haasteena: jos yöpöydän vesilasi ei ole jääkylmää kello neljä aamulla, on lämmitystä yhä varaa säätää pienemmälle.

Englannissa tehtiin tiistaina lämpöennätys: 40,2 astetta. Hikipäissäni ja nihkein sormin aloin kutoa sukkia talven varalle. Se mikä menee ylös, tulee myös alas. Olkaamme valmiita.