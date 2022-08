Helsingissä jalankulkijoilta viedään niin jalkakäytävät kuin suojatietkin. Jos haluaa pysyä hengissä, keskustaan on viisainta tulla autolla, neuvoo HS:n Annamari Sipilä.

Mikä on Helsingin keskustan suurin liikenneongelma? Jalankulkijan näkökulmasta vastaus on helppo: tekopyhyys.

Keskustasta puuhataan kyllä innokkaasti autotonta. Niin sanotut hyvät ihmiset suosivat pyöräilyä ja julkista liikennettä. Jalankulkija on juhlapuheiden kuningas ja kuningatar, säästäähän hän, paitsi luontoa ja tuontienergiaa, myös tulevia hoivakustannuksia pitäessään kehonsa norjana ja mielensä virkeänä.

Todellisuus on tietysti toista. Reaalimaailmassa jalankulkijoiden tila käy sananmukaisesti entistä ahtaammaksi. Ensin jalankulkijoilta vietiin jalkakäytävät, kun joka askeleella piti alkaa pelätä tulevansa sähköpotkulautailijan yliajamaksi. Nyt Helsingin kaupunki suunnittelee vievänsä jalankulkijoilta myös suojatiet (HS 17.8.). Kymmeniä suojateitä ollaan muuttamassa ”ylityspaikoiksi”.

”Ylityspaikka” on tekopyhää ja hämäävää uuskieltä. Se kätkee taakseen jalankulkijan aseman huonontamisen. Kun autoilijoita ei saada pysähtymään suojatien eteen, ratkaistaan ongelma poistamalla suojatiet. Vastuu siirtyy lopullisesti jalankulkijalle. Saat toki edelleen yrittää ylittää ajoradan – jos kuvittelet siinä olevan hyvän ”paikan” –, mutta auta armias, jos olet yliarvioinut voimasi ja nopeutesi.

Nykyään on muodikasta puhua ”turvallisista tiloista”. Turvallista tilaa vaaditaan niin sosiaaliseen mediaan kuin tapahtuma- ja harrastuspaikoillekin, jotta kenenkään ei tarvitsisi kokea tulevansa häirityksi, syrjityksi tai edes loukatuksi.

Hyvä niin, mutta entä jalankulkijan turvallinen tila?

Elämme tekopyhää aikaa. Periaatteet ovat ylevät, mutta ne eivät kanna konkreettiseen maailmaan asti. Niinkin arkista perusasiaa kuin jalankulkijan oikeutta turvalliseen liikkumiseen ei saada kuntoon.

Makustelkaamme sanoja. Jalkakäytävä on avoin käytävä, jolla tulisi olla turvallista käydä jaloin. Riuskat sähköpotkulautailijat (sillä useimmitenhan he ovat juuri nuoria riuskoja miehiä) ja pyöräilijät siirtykööt muualle. Suojatie on ajoradan poikki kulkeva suojaisa tie, jalankulkijan oma turvallinen tila. Jos se otetaan pois, sanotaan samalla, että pysykää te autottomat houkat kotona.

Tekopyhään kulttuuriin kuuluu se, että ollaan näennäisesti heikomman osapuolen puolella, mutta ihaillaan salaa sitä voimakkaampaa. Tämä selittää sen, miksi Helsingissä sähköpotkulautailijoiden annetaan yhä tunkeutua jalankulkijoiden omaan tilaan ja vaarantaa siellä kulkevien henki ja terveys. Tämä selittää myös sen, että suojateiden poistaminen kehdataan esittää ratkaisuksi sille, että suojatiet ovat vaarallisia.

Liikennevalottomillakin suojateillä voi olla suojaisaa, se on vain asennekysymys. Helsinkiä monin kerroin suurempi Lontoo on täynnä valottomia suojateitä (niin sanottu zebra crossing). Autoilijan on pakko pysähtyä suojatien eteen, jos jalankulkija on ehtinyt sille astua. Monen Lontoossa asutun vuoden jälkeen muistan vain yhden ainoan kerran, jolloin autoilija on ollut ajaa päälleni suojatiellä. Miksi vastaavaa turvallisuustasoa ei pystytä saavuttamaan Helsingissä? Onko suomalainen autoilija brittiläistä tyhmempi? Ei tietenkään. Kulttuurimme se vain on tekopyhä ja vahvalle salliva.

Olen heittänyt toivoni sen suhteen, että Helsingin keskustassa kunnioitettaisiin jalankulkijoiden omaa tilaa. Jalankulkijalle turvallisin tapa liikkua on ajaa taksilla. Siksi neuvonkin aina ulkomaisia vierailijoita katselemaan keskikaupungin nähtävyyksiä luotettavan taksiyhtiön mustan Mersun takapenkiltä (turvavyö luonnollisesti kiinnitettynä). Pääkaupunkiseudun potentiaalisia jalankulkijoita kehotan tulemaan keskustaan omalla autolla, kunnes jaloin kulkevien asema kohenee.

Joskus nuorempana kimmastuin, jos autoilijat pysäköivät jalkakäytävälle. Nyt ajattelen, että tässä liikennekulttuurisessa konkurssissa sillä ei ole enää mitään väliä. Pysäköity auto ei ainakaan liiku. Jalankulkijana oppii olemaan kiitollinen pienestä.