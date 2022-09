Venäjän kansa on vuosikymmenestä toiseen viaton. Se ei ole kuullut mitään eikä se ole nähnyt mitään, kirjoittaa Jari Tervo kolumnissaan.

Lännen hellämielet ovat pitkin kesää olleet huolissaan siitä, että venäläisten viisuminsaantia kiristettäisiin. Venäjältä olisi kuulemma juuri nyt ollut tulossa sukuloimaan babuškoja, ihania isoäitejä, ja toisinajattelijoita, jotka pakenevat Putinin vainoa. Miksi he eivät saisi tulla tänne?

Turistiviisumeilla ja valehenkilöyksillä länteen saapuivat myös Aleksandr Miškin ja Anatoli Tšepiga. He olivat Venäjän sotilastiedustelun GRU:n upseereja. Heidän tehtävänsä oli murhata entinen KGB-agentti Sergei Skripal ja tämän tytär Julija Salisburyssa Englannissa. Skripalit selvisivät novitšok-hermomyrkystä. Yksi sivullinen kuoli. Venäläisessä haastattelussa GRU:n upseerit kertoivat halunneensa nähdä Salisburyn katedraalin.

Miksemme sallisi venäläisten tulla tänne länteen sankoin joukoin? He saisivat oikeaa tietoa Ukrainan sodasta putinilaisen valehtelun sijaan. He palaisivat Venäjälle ja levittäisivät tätä uutta tietoa. Venäläinen yhteiskunta muuttuisi.

Ei se muuttuisi. Tätä on jo yritetty. Tätä yritettiin itse asiassa tähän viikkoon saakka, jolloin Suomi kiristi viisumeitten myöntämistään venäläisille. Euroopan unionin ulkoministerit olivat samoilla linjoilla.

Unioni ja Venäjä solmivat vuonna 2007 sopimuksen viisumien saannin helpottamiseksi. Liberaalien demokratioiden ajatuksena oli pelkällä olemassaolollaan vakuuttaa venäläiset länsisysteemin paremmuudesta. Lännessä saa sanoa, mitä haluaa. Lännessä työläisperhe asuu mukavasti, omistaa auton ja lentelee kesälomille.

Miten venäläinen yhteiskunta otti vastaan lisääntyneen länsivaikutuksen? Lyhyt kertaus: Georgiaan hyökättiin, media vaiennettiin, Krimin niemimaa miehitettiin, Itä-Ukraina samoin, talvella 2022 hyökättiin täydellä voimalla koko Ukrainan kimppuun. Putin murhautti vastustajiaan. Hän kruunautti itsensä diktaattoriksi, joka saa hallita ainakin vuoteen 2036.

Tämä on saldo lännen ja idän välisen vuorovaikutuksen edistämisestä vuosina 2007–2022. Ei babuškoja. Ei toisinajattelijoita. Ei demokratiaa. Ei sananvapautta. Vain vainoa, sortoa, murhaa.

Venäjällä tunnetaan sananlasku: Tsaari hyvä, pajarit pahoja. Se tarkoitti sitä, että tsaarin virkakunta ja ylimystö ilkeyttään piinasivat kansaa. Tsaari taas oli kiltti. Lännessä on toimittu tähän saakka ihan itse keksityn sananlaskun mukaan: Tsaari paha, kansa viaton.

Saksalaiset eivät selvinneet yhtä vähällä rikoksistaan ihmiskuntaa vastaan. He ovat hävenneet ja kantaneet taakkaa natsien julmuuksista näihin päiviin saakka. Niin on kuulunutkin.

Venäjällä omia rikoksia ei ole selvitetty. Stalinia äänestellään suurimmaksi venäläiseksi, tai melkein. Nousisi valtava kansainvälinen skandaali, jos Saksassa valittaisiin suurimpien saksalaisten joukkoon Hitler.

Neuvostoliitto ja Venäjä ovat syyllistyneet kymmenien miljoonien ihmisten tapattamiseen sadan viime vuoden aikana. Iso osa uhreista on jopa ollut venäläisiä.

Venäjän kansa vain on vuosikymmenestä toiseen viaton. Se ei ole kuullut mitään eikä se ole nähnyt mitään. Se on sokea silminnäkijä. Se ei ole tietävinään rikoksista, koska niin on mukavampaa.

Lännen arkajalat eivät ole viisumiasiassa halunneet vaikeuttaa tavallisten venäläisten elämää. Tämä tekopyhyys huutaa korkeuksiin saakka. Mitä talouspakotteet sitten tekevät? Kun Venäjän taloudella rupeaa menemään todella huonosti, koskeeko se miljardööriä vai tavallista kansalaista?

Talouspakotteilla ja viisumien saannin kiristämisellä on tarkoitus vaikeuttaa tavallisten venäläisten elämää. Muuten ei mikään Venäjällä muutu.

Kyllä venäläiset tietävät, mitä Ukrainassa tapahtuu. Heidän maansa murhaa viattomia ja syyttää rikoksistaan niitten uhreja. Kuten aina.