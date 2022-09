Hanki itsenäiseen toimintaan kykenevä puoliso ja käytä aina hanskoja. Torstaina 96-vuotiaana kuolleelta kuningattarelta voi ottaa oppia paljon muussakin, kirjoittaa HS:n Annamari Sipilä. Tärkeintä on empatia.

Tietenkään en koskaan tavannut kuningatar Elisabetia. Sain sentään olla toimittajana parisen kertaa samassa ”tilassa”. Kerran Buckinghamin palatsin puutarhajuhlissa, joissa kurkin kuninkaallisia tuhansien muiden kutsuvieraiden joukossa silloin kun en turhaan etsinyt penkkiä, jolle istahtaa. Teetelttaan oli pitkä jono.

Myös toinen kerta oli Buckinghamin palatsin takapihalla, kuningattaren kultajuhlien popkonsertissa vuonna 2002. Kuningatar tuli prinssi Philip -puolisonsa kanssa konsertin loppuosaan. Tähystin maan tasalta kuninkaalliseen aitioon ja mietin, että onkohan kuningattarella korvatulpat.

Korvatulpista en tiedä, mutta ainakin kuningattarella oli yleensä aina hansikkaat. Olen samaa koulukuntaa. Tietysti hansikasmotiivimme ovat tyystin erilaiset. Kuningatar joutui kättelemään jatkuvana virtana ties keitä tahmatassuja. Oma nappahanskakäteni tarttuu Lontoon maanalaisen tukitankoon.

Kuningattarelta voi ottaa oppia paljossa muussakin.

Oppi numero kaksi: Naaman voi ihan hyvin pitää peruslukemilla. Ei tarvitse koko ajan hymyillä. Tämä on suomalaiselle tasavaltalaiselle jopa helppoa. Tosin ei kannata suupieliä turhaan roikottaakaan. Elämässä on paljon ihanaa.

Elämänkumppaniksi taas kannattaa valita henkilö, joka pystyy itsenäiseen toimintaan. Ei tarvitse koko ajan istua puolison kanssa sylikkäin ja tehdä samoja asioita (oppi numero kolme). Kuningattaren ja prinssi Philipin avioliittoa kesti yli 70 vuotta. Onnea lisäsi todennäköisesti se, että kummallakin oli omat hommat ja oma makuuhuone.

Oppi numero neljä: tuppervaarat. Kohupaljastus vuosien takaa kertoi, että kuningatar piti aamiaishiutaleitaan muovisissa säilytysastioissa. Ei ehkä se esteettisin näky aamiaispöydällä, mutta pysyypähän tuoreena eikä mene mitään hukkaan.

Viisi: univormu. Ei tarvitse trendejä ihmetellä, kun asuvalinta on aina sama. Kuningattarella se oli suoralinjainen mekko tai takkimekko, mustat lakeerikengät ja lyhytsankainen käsilaukku.

Kuusi: eläimet. Kuka tarvitsee ihmisseuraa, jos voi olla koiran kanssa (tai talleilla niin kuin kuningatar)? Tai vielä parempaa, koiran kanssa ulkona sateessa (seitsemän: ulkoilman tärkeys). Mutta aivovoimisteluakin (kahdeksan) tarvitaan, jos toivoo pitkää ikää. Kuningatar luki loppuun asti virallisia papereita ”punaisesta salkustaan” eli pysytteli ajan tasalla kulloisenkin hallituksensa metkuista. Lue itse, niin tiedät (yhdeksän).

Vaikka kuningattaresta kertyi miljoonia valokuvia ja lehtijuttuja, emme tiedä, mitä hän aidosti ajatteli. Hän ei mainostanut ajatuksiaan eikä tyrkyttänyt mielipiteitään, eikä hän paljastanut herkkupaloja yksityiselämästään. Se on someajan opetus (kymmenen) muillekin: kaikkea ei tarvitse kertoa.

Kuningatar ei myöskään ottanut itseään turhan tosissaan (yksitoista). Lontoon kesäolympialaisten avajaisiin 2012 tehdyssä James Bond -filminpätkässä hänen roolihahmonsa hyppää laskuvarjolla silkkihameet reisissä. Viime kesäkuun platinajuhlaviikonlopun filmissä kuningatar vietti teehetkeä Paddington-karhun kanssa.

Kaikkein kuningatarmaisinta käytöstä on kuitenkin se, että saa toiset tuntemaan olonsa hyväksi ja rentoutuneeksi (oppi numero kaksitoista). Tähän viittasi myös Obaman presidenttipariskunta osanottoviestissään: ”the way she put people at ease”.

Kyse on empatiasta. Kirjailija-toimittaja Tina Brown kertoo teoksessaan The Palace Papers, kuinka kuningattarella oli taitava epäsuora tapa osoittaa empatiaa: Kerran lounaskutsuilla kuningattaren viereen oli istutettu Irakin sodassa palvellut kirurgi. Kirurgi alkoi kyynelehtiä kertoessaan kokemuksistaan. Kuningatar pelasti tilanteen kutsumalla corgit lounashuoneeseen ruokittaviksi. Kun vierasjoukon huomio oli koirissa, sai kirurgi aikaa koota rauhassa itsensä.