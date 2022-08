Tällä palstalla Torsti ja hänen tikkaremminsä vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Eikö vastaus tyydytä? Tai onko oma kysymys mielessä? Lähetä postia Torstille: hs.torsti@hs.fi.

Juha Nummi tarjoaa lupiinikysymykseen niksin. Jokamiehenoikeudella kuka tahansa saa poimia lupiineja leikkokukiksi, mikä hidastaa niiden leviämistä. Neuvo on myös ympäristöjärjestö WWF:n hyväksymä. Järjestö huomauttaa tosin, että kukinnon jälkeen kukat tulee hävittää siten, ettei siemeniä päädy maaperään.

Onko suomen kielen sanan ”sipsi” tausta Taffelin alkuperäisessä Sips-pussissa. Eli onko sipsi-sana kuin englannin kielen band-aid, yleisnimeksi vakiintunut tuotemerkki?

– Kaikkien tuntema herkkusuu

Anekdoottien ylimpänä ystävänä Torsti harmittelee, että suomen kielessä on harmillisen vähän yleisnimiksi vakiintuneita tuotemerkkejä.

Tosin puhumme me yhä termoksista yleisnimenä kaikille lämpöeristetyille mukeille ja pulloille eikä vain Thermos-merkkisille. Ja liekö niin, että Nokian rekisteröimä kännykkä on huippuvuotensa elänyt ja alkanut kadota älypuhelinten yleistyttyä. Muistakin saa muistuttaa.

Joka tapauksessa on mainiota saada sana sipsi listan jatkeeksi. Olkoonkin sen historiassa hieman muna vai kana -tyyppistä tulkinnanvaraa.

Taffel alkoi valmistaa perunalastuja Ahvenanmaalla vuonna 1970. Ennen sitä Suomessa sipsejä ei myyty laajalla skaalalla, vaan korkeintaan satunnaisissa kioskeissa. Helsingin olympialaisten aikaan vuonna 1952 etsivä saattoi löytää Amerikan herkkua potato chipsejä.

Taffelin ensimmäinen tuote oli sileä suolalla maustettu perunalastu Chips. Sitä seurasi Chipsin grillimaustettu versio, ja kolmantena vuonna, 1972, lanseerattiin poimutettu Sips.

Tikkaremmin perunalastuhistorian asiantuntija kertoo, että hankala englanninkielinen chips vääntyi suomalaisessa suussa usein muotoon sips, jonka Taffel sitten poimi tuotteensa nimeksi ja myöhemmin myös rekisteröi sen.

Lienee siis niin, että sipsi on ollut jossakin määrin puhekielinen nimi perunalastuille jo ennen kuin siitä tuli Taffelin tuote. Mutta pusseissa alusta asti ollut suurikokoinen Sips-teksti on nopeuttanut sen vakiintumista yleiskielen osaksi.

Kielitoimiston mukaan sipsi on 1970-lukulainen uudissana. Taffel-teoriaa tukee se, että Helsingin Sanomien arkistossa muoto sipsi on syrjäyttänyt chipsin vasta 1990-luvulla. Nykyään sipseistä puhuvat myös Taffelin kilpailijat. Torsti uskaltaa spekuloida, ettei Taffelkaan saisi enää rekisteröityä Sips-nimeään. Niin yleisessä käytössä sana nykyään on.

Miksi Suomen orkesterit eivät noteeraa mitenkään kansallissoitintamme kanteletta. On epäisänmaallista soitella harppua, mutta ei kanteletta. Vain Kaija Saariaho on jossain teoksessaan ottanut mukaan kanteleen. Miksi?

– Isänmaan ystävä

Huomio on sinänsä täysin oikea, mutta kanteleen harvinaisuus orkesterisoittimena ei johdu epäisänmaallisuudesta vaan muista syistä.

Painavin niistä lienee se, että kanteleelle alettiin säveltää orkesterimusiikkia vasta 1980-luvulla, silloinkin kiitos paljolti Kanteleliiton aktiivisuuden.

Teokset ovat siis pääosin niin kutsuttua uutta musiikkia, kun taas orkesteriohjelmistoissa ja klassisen musiikin koulutuksessa suositaan vuosisatoja vanhaa musiikkia.

Monet uudet sävellykset saavat Suomessa pelkän kantaesityksen, mikä ei ole vain kantelemusiikin ongelma. Kantelesävellyksiä voisi siis mahtua ohjelmistoihin enemmän, jos orkesterit ylipäänsä soittaisivat enemmän uutta musiikkia. Toisaalta kantele sopii hyvin esimerkiksi barokkimusiikin soittoon, vaikka alun perin teokset olisi sävelletty muille instrumenteille.

Tikkaremmin kanteleensoittaja pohtii, moniko kapellimestari edes tietää kanteleen mahdollisuuksista orkesterisoittimena. Varsinaisten kanteleteosten lisäksi esimerkiksi Jukka Tiensuu, Asta Hyvärinen ja Uljas Pulkkis ovat säveltäneet orkesterikappaleita, joissa kanteletta kuullaan ”rivisoittimena”.

Orkestereiden ulkopuolella kanteleella on enemmän tilaa. On sooloteoksia, kamarimusiikkia, tanssiteoksia, pelimusiikkia ja oopperoita. Parhaiten näistä tunnetaan mainitsemasi, yhä maailmaa kiertävä Kaija Saariahon ooppera Only the Sound Remains, jossa kuullaan kuutta erilaista kanteletta. Jaakko Kuusiston vuonna 2004 säveltämä perheooppera Koirien Kalevala on ollut suoranainen jättihitti – ja siinäkin kantele soi.

Ilmassa on ehkä muutosta ja renessanssia. Uutta kantelemusiikkia syntyy jatkuvasti suomalaisten kanteletaiteilijoiden ja säveltäjien yhteistyönä.

Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri on pitänyt aktiivisesti esillä edesmenneen kotisäveltäjänsä Pehr Henrik Nordgrenin kanteleelle tekemiä sävellyksiä. Tampere Filharmonia tilasi pari vuotta sitten Roope Mäenpäältä kantelekonserton.

Tikkaremmin kanteleensoittajan mukaan sinfoniaorkesterille on sävelletty Mäenpään teoksen myötä yhteensä 15 kantelekonserttoa. Suomessa on 15 sinfoniaorkesteria.

”Ehkä tässä olisi kampanjan paikka”, Tikkaremmin kanteleensoittaja sanoo.