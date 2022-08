Tänään Helsingissä esiintyvä rock-ikoni julkaisee empaattista uutiskirjettä, joka on eräänlainen riidanhaluisen Twitter-vänkäyksen antiteesi.

Rakkautta, kuolemaa, tuskaa, vimmaa ja uskonnollisia metaforia. Sitä on tiedossa tänään sunnuntaina, kun Nick Cave esiintyy huikean Bad Seeds -yhtyeensä kanssa Helsingissä Flow-festivaaleilla.

Odotettavissa on dramaattinen rock-spektaakkeli, jossa tunnetilat heilahtelevat raivopäisestä maailmanlopun meiningistä melankoliaan.

Australialainen Nick Cave, 64, on laulaja, muusikko, lauluntekijä, kirjailija, runoilija ja näyttelijä. Hän on loistava esiintyjä, joka osaa illasta toiseen kietoa yleisön pikkusormensa ympärille. Mutta on hän muutakin.

Nick Cave perusti vuonna 2018 The Red Hand Files -uutiskirjeen ja nettisivuston, jonka idea on äärimmäisen yksinkertainen. Cave pyytää faneiltaan kysymyksiä, joihin hän sitten noin kerran viikossa vastaa.

Ainutlaatuiseksi uutiskirjeen tekee tapa, jolla Cave nämä vastauksensa kirjoittaa.

Vastaukset ovat viisaita, empaattisia, syvällisiä ja rehellisiä.

The Red Hand Files onkin eräänlainen riidanhaluisen Twitter-vänkäyksen antiteesi.

Nick Caven faneilleen kirjoittamat vastaukset ovat kuin henkilökohtaisia kirjeitä, joissa hän kommunikoi suoraan toiselle ihmiselle. Vaikka ihminen on vieras, hän kirjoittaa tutulleen.

Cave tuntuu ihan aidosti myötäelävän. Hän on surun kokemusasiantuntija, sillä hän on menettänyt kaksi poikaansa. Niinpä iso osa fanien kysymyksistä koskee kuolemaa – sitä, miten läheisen menettämisestä ja surusta voi selvitä.

Cavella on hämmästyttävä kyky lohduttaa.

”Nick Cave on löytänyt uuden lempeän tavan käyttää internetiä”, otsikoi englantilainen The Guardian-lehti juttunsa The Red Hand Filesistä.

Cave on kertonut saavansa päivittäin noin 50 kysymystä. Hän kertoo lukevansa ne kaikki ja valitsevansa ne, joihin kokee pystyvänsä vastaamaan.

”Kysymykset ovat usein kuin outoa ja brutaalia maanalaista runoutta. Ja kuten runot, ne pitää lukea huolellisesti ja tarkasti. Kysymysten lukemisesta on tullut keskeinen osa päivittäistä työtäni”, Cave kirjoitti vuonna 2020 uutiskirjeessään numero 97.

Joskus kysymykset ovat yllättäviä, kuten muutama viikko sitten kirjeessä numero 201.

Nimimerkki Maisie Lontoosta kysyi, kenen Cave toivoo voittavan Love Islandin.

Love Island on suosittu brittiläinen tosi-tv-formaatti, jossa joukko sinkkuja pannaan asumaan huvilaan, jossa he yrittävät löytää itselleen partnerin. Tänä kesänä Britanniassa on pyörinyt sarjan kahdeksas tuotantokausi. Suomessa sarjaa esittää MTV3.

Cave on tunnettu sivistyneen dekadentista imagostaan. Ja ehkä viimeinen asia, josta hänen voisi kuvitella haluavan keskustella faniensa kanssa, on tosi-tv:n deittiohjelma.

Mutta niin vain Cave valitsi Maisien kysymyksen vastattavaksi.

Itse asiassa kyseisessä uutiskirjeessä oli kaksi kysymystä. Maisien ohella nimimerkki Sharon kysyi, mikä on suurin ero Caven ja tämän vaimon (Susie Bick) välillä.

”Tällä hetkellä kuvaavin ero on se, että Susie katsoo Love Islandia ja minä en”, Cave vastasi.

Cave selitti vaimonsa katsovan sarjaa siksi, että yksi kilpailijoista, Luca, oli aikoinaan heidän Arthur-poikansa kaveri. Tätä kautta he tutustuivat myös Lucan vanhempiin.

Kun 15-vuotias Arthur kuoli tapaturmaisesti vuonna 2015, Lucan äiti Maria oli seuraavina viikkoina tiiviisti Caven perheen tukena.

”Hän antoi oppitunnin siitä, miten surevien ihmisten kanssa kannattaa toimia. Ei tarvitse sanoa mitään, tärkeämpää on tehdä jotain. Keittää teetä, valmistaa ateria”, Nick Cave kirjoitti.

Tämän vuoksi Cave kertoo vaimonsa katsovan Love Islandia ja kannustavan Lucaa voittoon.

”Myös minä toivon Lucan voittavan – ja toivon, että hän voittaisi pian, jotta saisin television takaisin”, Cave kirjoitti.

Love Island päättyi elokuun alussa, ja Luca sijoittui kakkoseksi.

Cave pääsee siis katsomaan telkkarista Love Islandin sijaan jotain ihan muuta. Mutta mitähän hän sieltä oikein haluaa katsoa?

Täytyy kysyä asiaa The Red Hand Filesistä.