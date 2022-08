Kaksitoista vuotta sitten kolme suomalaista virkamiestä teki ison päätöksen. Pelissä oli maailmanpoliittisen suurhankkeen kohtalo.

Syyskuussa 2005 Saksan liittokansleri Gerhard Schröder ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat ennennäkemättömästä hankkeesta Itämerellä. Maailman suurimmat maakaasuvarannot Venäjällä yhdistettäisiin putkella EU:n suurimpaan maahan, Saksaan. Putken nimeksi tulisi Nord Stream.

Hankkeesta nousi geopoliittinen äläkkä. Puola ja Baltian maat raivostuivat, koska niiltä ei edes kysytty mielipidettä. Puolan puolustusministeri Radoslaw Sikorski jopa vertasi putkisopimusta maailmansotaa edeltäneeseen Molotov–Ribbentrop-sopimukseen. Virossa varoiteltiin Venäjän valtapyrkimyksistä ja energian käyttämisestä kiristyskeinona.

Viro ilmoitti, että sen merialueen tai talousvyöhykkeen kautta putkea ei vedetä. Päätös verhoiltiin juridisiin pykäliin, mutta se oli ilmiselvästi poliittinen.

Niinpä putki tarvitsi Suomen talousvyöhykettä.

Suomessa toimittiin päinvastoin kuin Virossa. Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) ilmoitti, että Suomelle putki ei ole poliittinen kysymys. Vaan ainoastaan ympäristökysymys, joka ratkaistaan lain pykälien mukaan.

Valtioneuvosto antoi nopeasti oman hyväksyntänsä putkelle vuonna 2009. Sen jälkeen ratkaisu kaasuputken kohtalosta jäi kolmelle virkamiehelle Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa.

He olivat ympäristöneuvokset Mika Seppälä, Tapio Kovanen ja Hannu Kokko. Asian esittelijänä toimi Johanna Juvonen. Hänen esityksensä pohjalta ympäristöneuvosten tehtävänä oli arvioida kaasuputken ympäristövaikutuksia ja päättää, voidaanko hankkeelle myöntää vesilain edellyttämä lupa.

”Virkamiehelle voi uran aikana tulla eteen pari isoa asiaa. Kaasuputki oli sellainen”, sanoo Mika Seppälä, joka toimi kokoonpanon puheenjohtajana.

”Tunnistimme tietenkin hankkeen ison poliittisen ulottuvuuden. Mutta politiikka ei kuulunut meidän lupaharkintaamme. Me pohdimme vesilain mukaisen luvan vaatimuksia ja myöntämisedellytyksiä.”

Ympäristövaikutusten arviointi oli Seppälän mukaan valtava ja hankala tehtävä. Pohjatietoa tietoa tuli muun muassa kansainvälisestä yva-selvityksestä. Itämeren pohja kuvattiin robottikameroilla kaasuputken koko 1 220 kilometrin pituisen reitin varrelta. Tutkittiin sedimenttien dioksiinipitoisuuksia. Arvioitiin putken vuotoriskejä.

Ympäristöneuvosten piti tehdä erillinen lupapäätös siitä, saako toisen maailmansodan aikaisia miinoja merenpohjassa räjäyttää. Suomen vyöhykkeellä niitä oli kymmeniä. Merenpohjasta putken reitiltä löytyi myös sodanaikainen saksalainen hävittäjä, jossa oli vainajia.

Kuukaudet kuluivat, mapit kasaantuivat. Ympäristöneuvokset tekivät Nord Streamille useita lisäselvitysvaatimuksia, ja yhtiö muokkasi lupahakemustaan. Seppälä arvioi, että virkamiesten vaatimuksilla päädyttiin ympäristön kannalta parempiin ratkaisuihin.

Esimerkiksi: Nord Stream joutui käyttämään putkenlaskuun laivaa, jota ei ankkuroida. Sen ansiosta miinoja ei tarvinnut räjäyttää niin paljon, joten merenpohjasta lähti liikkeelle vähemmän haitta-aineita.

Nord Stream oli venäläis-saksalais-hollantilainen yhtiö, jonka enemmistöomistaja oli Venäjän kaasujätti Gazprom. Pelissä olivat valtavat taloudellis-poliittiset edut. Ja Suomi joutuisi poliittisesti kiusalliseen tilanteeseen, jos putki ei saisikaan virkamiehiltä lupaa.

Painostettiinko teitä?

”Ei millään tapaa. Sen voin vannoa käsi Raamatulla”, Seppälä sanoo.

Seppälän mukaan Venäjän suurlähetystöstä tuli yksi puhelu. Kysymys koski ainoastaan lupaharkinnan aikataulua. Se viranomaisella oli velvollisuus kertoa.

Arviointityö kesti kaikkiaan toista vuotta. Lopulta helmikuussa 2010 viraston kokoushuoneessa Pasilassa oli ison ratkaisun paikka. Ympäristöneuvokset myönsivät kaasuputkelle luvan.

Päätöksestä tehtiin valituksia sekä Suomesta että Virosta käsin. Ne kaatuivat hallinto-oikeuksissa. Luparatkaisusta tuli lainvoimainen.

Nord Streamin ensimmäisen putken jälkeen Itämereen rakennettiin myöhemmin toinen putki. Nyt putket ovat maailmanpolitiikan ytimessä. Kaasu on vuosien varrella tuonut Gazpromille ja Putinin hallinnolle miljardeja. Niillä rakennettiin Venäjän sotakassa. Ukrainaan hyökättyään Venäjä teki kaasutoimituksista kiristysaseen. Venäjän kaasusta riippuvainen Saksa on nyt pulassa. Euroopassa on energiakriisi.

Seppälä on yksityishenkilönä seurannut tätä kaikkea tarkasti.

”Jälkikäteen on selvää, että olisi ollut parempi, jos sitä putkea ei olisi rakennettu. Se oli poliittisesti epäviisasta. Saksan ja Hollannin olisi pitänyt nähdä, että putki luo riippuvuussuhteen epäluotettavaan toimittajaan.”

Mutta sellaiset pohdinnat olivat aikoinaan eurooppalaisten poliitikkojen asia. Suomen virkamiehiä ohjasi vesilaki, jonka mukaan lupa on annettava, jos edellytykset täyttyvät.

”Hakemus oli asianmukainen. Emme olisi vesilain mukaan voineet tehdä mitään muuta päätöstä kuin myöntää lupa.”

On se silti kutkuttava ajatus. Jos olisitte virkamiesryhmässä päättäneet toisin, olisiko koko kaasuputki jäänyt tekemättä?

”Olisihan se.”