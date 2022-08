Milloin Suomessa on sopivaa antaa aplodit?

Rakkaat ystävät, viimeksi meillä oli keskustelua lännenelokuvien ihmiskuvasta ja siitä, miten niissä esitettiin Yhdysvaltain alkuperäisasukkaita.

Sattumoisin juuri tällä viikolla tuli uutinen siitä, että Yhdysvaltain elokuva-akatemia oli pyytänyt 50 vuoden jälkeen virallisesti anteeksi näyttelijä-aktivisti Sacheen Littlefeatheriltä, jota pilkattiin ja uhkailtiin Oscar-juhlissa puoli vuosisataa sitten. Marlon Brando oli tuolloin ilmoittanut boikotoivansa juhlia ja pyytänyt naista vastaanottamaan palkinnon puolestaan. Puheessaan tämä kritisoi alkuperäiskansojen alhaista kohtelua Hollywoodissa.

Kävin Hamina Tattoossa, ja mieltäni jäi vaivaamaan sinänsä loistavassa tilaisuudessa yksi asia. Ohjelman lopulla juontaja pyysi yleisöä nousemaan ylös Porilaisten marssin ajaksi. Esityksen lopuksi yleisö antoi aplodit. Minun tyylitajuni sanoo, että sellaiselle esitykselle, jota kunnioitetaan nousemalla seisomaan, ei taputeta. Porilaisten marssille konsertissa soitettuna voidaan taputtaa, mutta silloin se kuunnellaan istuen. Kunniamarssille taas ei taputeta. Olenko hakoteillä?

– Tepe

Osuit herkkään kohtaan kulttuurissamme: taputtaminen nimittäin on tosiaankin varsin sävykäs ja tilanteesta riippuvainen asia.

Kunniamarssille ja muille seisten kuunneltaville tai laulettaville kappaleille ei tosiaan ole tapana taputtaa. Mutta Hamina Tattoo on luonteeltaan musiikkifestivaali, ja niissä taputtaminen kuuluu esityksiin. Kuulostaa myös siltä, että kansallistunteet ovat läikähtäneet tuossa tilanteessa sekä järjestäjällä että yleisöllä siinä määrin, että kaikki kunnianosoitukset on otettu käyttöön.

Suomessahan ollaan aplodien kanssa keskimäärin melko varovaisia, mutta ei tarvitse kuin katsoa Yhdysvaltoihin, niin huomaa, että tässä tapakulttuurit eroavat voimakkaasti.

Sitten on vielä kaikenlaisia pieniä paikallisia vaihteluita, joista ulkopuolisen on vaikea ottaa selkoa. Esimerkiksi kirkossa ei yleensä Suomessa ole sopivaa taputtaa jumalanpalveluksissa tai seremonioissa, mutta kun kirkon tiloissa järjestetään jokin tilaisuus, vaikkapa konsertti, silloin aplodit kyllä annetaan.

Oikeussaliin aplodit eivät kuulu. Klassisen musiikin konsertissa taputetaan, mutta vasta kun teoksen kaikki osat on esitetty. Toisaalta oopperassa voi kuulla ”väliaplodeja” upean aarian jälkeen. Elokuvateatterissa ei tavallisesti taputeta, mutta kutsuvierasnäytöksessä tai kauan odotetussa ensi-illassa näin kuitenkin tehdään. Elokuvafestivaaleillakin yleisö taputtaa usein. Juhlallinen yhteinen kokemus saa tempautumaan.

Lopulta tavat määritellään tilanteissa – aina uudestaan. Joskus totutusta poikkeaminen ikään kuin vahvistaa yhteistä rituaalia.

Mutta yksi sääntö on mielestäni ehdoton: päiväkotien ja koulujen esityksissä on oikein taputtaa jokaisessa mahdollisessa välissä.

Reddit-keskustelupalstalla on ihmetelty ruotsalaista tapaa olla tarjoamatta ruokaa perheen lapsen kavereille, mikäli heitä on kylässä. Palstalla puitiin tilannetta, jossa perheen äiti oli pyytänyt lastaan syömään ja lapsen kaveri oli jätetty huoneeseen odottamaan ruokailun päättymistä. Useat kaverini tunnistivat tämän mallin myös omasta lapsuudestamme. Osaatko arvioida, millaiset syyt ovat johtaneet tällaiseen tapakulttuuriin Suomessa ja Ruotsissa? Vai onko tapa peräti koko Pohjoismaiden laajuinen?

– Juuli Kiiskinen

Marttaliiton kehittämispäällikkö Maija Soljanlahti ymmärtää, miksi asiasta syntyi keskustelua.

”Meillähän on perinteisesti vahva leivän jakamisen kulttuuri ja arvo. Jokainen muistaa kertomuksen viidestä leivästä ja kahdesta kalasta, ja puhutaan armoleivästä. Meillä on vahva käsitys siitä, että yhteisössä heikompaa ei jätetä”, Soljanlahti sanoo. ”Nyt kysymys on se, millä perusteella suljemme ihmisen, tässä tapauksessa lapsen, siitä yhteisestä pöydästä, jakamisen hetkestä.”

Soljanlahti löytää selityksen arjen kiireisyydestä.

”Ajattelen, että kun suljemme lapsen pöydästä, teemme sen todennäköisesti tilanteessa, jossa voimavarat ovat vähissä.”

Kun Soljanlahti luki keskusteluja aiheesta, ihmiset esimerkiksi kirjoittivat ruokkivansa perheen eineksillä. ”On ostettu yksi kiusaus perheelle, eikä ole aikaa tai taitoa jatkaa sitä”, Soljanlahti sanoo.

Soljanlahti ajattelee, ettei kutsumatta jättämisessä ole kuitenkaan kysymys vain ihmisen ruokkimisesta, vaan myös siitä, millainen viesti lapselle annetaan. Onko hän tervetullut yhteiseen hetkeen, jossa käydään läpi kuulumisia ja tutustutaan?

Soljanlahti ehdottaa, että kattausta voi täydentää jollakin muulla, jos vain kaapista löytyy ruokatarpeita: ”Keskimäärin suomalaisilla on kuitenkin kaapissa makaronia, perunaa tai voileipäainekset.”

Ihmisillä on tietysti monia muitakin syitä sille, että kaveria ei kutsuta pöytään: jotkut eivät tohdi tarjota ruokaa, jos vieraan perheessä noudatetaan erilaista ruokavaliota kuin omassa. Soljanlahden mukaan monimutkaiset tilanteet muuttuvat usein yksinkertaisemmiksi, kun asioista puhutaan. Kun lapsi lähtee kaverille, vanhempi voi kysyä, saako hän ruokaa kylässä vai tuleeko kotiin, tai soittaa ennen ruoka-aikaa ja selvittää asian.