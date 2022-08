Tällä palstalla Torsti ja hänen tikkaremminsä vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Eikö vastaus tyydytä? Tai onko oma kysymys mielessä? Lähetä postia Torstille: hs.torsti@hs.fi.

Hei taas, hyvät lukijat, tässä Torsti.

Salla Huttunen esitti olennaisen täydennyksen sipsivastaukseen. Tietenkin sana ”sipsi” tulee suoraan amerikanenglannin sanasta chips. Tällöin on aiheellista pohtia, mikä on suoran suomenkielistämisen osuus sanan syntyyn.

Yleissanoiksi vakiintuneista tuotemerkeistä muistutti moni. Heteka, trangia ja mono kuuluvat tietenkin listalle. Lisäksi on ammattisanastoa, kuten styroksi ja gyproc.

Samoin moni kutsuu yhä kaikkia särkylääkkeitä buranaksi ja suosii aurajuustoa. Torsti pohtii varoen, josko tämä kertoo kulttuurimme kapeudesta. Särkylääkkeitä on kuitenkin useita laatuja, joissa on varsinkin sivuvaikutukselliset eronsa. Samoin harvassa lienevät ihmiset, joille perinteiset mutta Suomessa harvemmin käytetyt roquefort, gorgonzola ja muut vielä hienommat homejuustot ovat pelkkää ”aurajuustoa”.

Jostain syystä lehdestä tulee aina luettua kuolinilmoitukset. Huomioni on kiinnittänyt, ettei ulkomaalaistaustaisten ilmoituksia ole lehdessänne. Osaako Tikkaremminne vastata, onko kuolemasta ilmoittaminen vain suomalaisten tapa vai ilmoitellaanko muissakin maissa?

– Six Feet Under

Kuolinilmoitukset ovat hyvin globaali ilmiö, joka on eri muodoissaan tunnettu sanomalehtien historian alkuvuosista, 1600-luvulta asti. Tyylilajit vain vaihtelevat. Suomalaiset uskonnolliset ilmoitukset ovat hyvin samankaltaisia kuin Ruotsissa. Saksassa suositaan valokuvaa. Britanniassa ja Yhdysvalloissa ilmoitus on todella lyhyt ja muistuttaa seurakunnan ilmoituksia suomalaislehdissä. Kuolema lähinnä todetaan, kun taas varsinainen muistokirjoitus julkaistaan internetissä.

Muistokirjoituspalveluista suurin on legacy.com, jossa tiedotetaan yli 70 prosenttia Yhdysvaltojen kuolemista. Myös lukuisat suuret sanomalehdet, kuten The New York Times, ovat ulkoistaneet muistokirjoitustoimituksensa sille.

Huomiosi on kuitenkin oikea. Tämänkin lehden kuolinilmoituksissa painottuvat suomalaiset nimet ja syntymäpaikat.

Torstin Tikkaremmiin kuuluva kulttuurintutkija – kuolemaan erikoistunut – löytää sille heti kolme syytä. Kuolinilmoituksia kannattaa tarkastella paikallisuuden, kielen ja luokan kautta.

Kuolinilmoituksia julkaistaan ensinnäkin usein omalle, paikalliselle yleisölle. Varsinkin ensimmäisen polven maahanmuuttajien tapauksessa oma yleisö on usein lähtömaassa, jolloin ilmoitus on mielekästä julkaista siellä. Monet myös haluavat yhä tulla haudatuksi alkuperäiseen kotimaahansa. Samasta syystä monen suomalaisen poismuuttajan kuolinilmoitus julkaistaan kotimaan lehdissä, vaikka edesmennyt ei olisi asunut täällä vuosikymmeniin.

Kieli on niin ikään selkeä syy. Sanomalehti on erityisen suomenkielinen väline, minkä vuoksi se tuskin on ensimmäinen suomalainen mediatuote, jonka ääreen ulkomaalaistaustainen päätyy.

Luokkakysymys näkyy siinä, että kuolinilmoitusten julkaiseminen varsinkaan suuremmissa lehdissä ei ole mitenkään ilmaista. Jos maahanmuuttaja on pienituloinen, ilmoitus ei välttämättä ole järkevintä rahankäyttöä – etenkin jos lehteä luetaan lähipiirissä vain satunnaisesti.

Mikä on lentokonematkan kuolemanriski per tehty matka verrattuna junalla, autolla tai polkupyörällä tehdyn matkan kuolemanriskiin?

– Lauri Raivo

Torsti vastustaa hieman kysymyksenasettelua. Missä määrin matkustusturvallisuudessa on kyse kulkuvälineestä ja missä määrin muista asioista? Autojen turvallisuuteen vaikuttavat valtavasti auton ikä, turvalaitteet ja liikennekäytös. Samoin on todella epätodennäköistä kuolla kolarissa Helsingin keskusta-alueella. Lentäminen ja junamatkailu taas ovat länsimaissa merkittävästi turvallisempia matkustusmuotoja kuin globaalissa etelässä.

Massachusettsin teknillisessä yliopistossa on kuitenkin tutkittu, että vuosina 2008–2017 kaupallisessa lentoliikenteessä kuoli yksi matkustaja per 7,9 miljoonaa lentokoneeseen nousua. Kun tarkastellaan pelkästään länsimaita sekä Kiinaa, Japania ja Israelia, kuolemanriski on enää yhden suhde yli 33 miljoonaan. Täyteen, 162 matkustajaa vetävään Boeing 737-800-matkustajakoneeseen saisi siis nousta joka päivä yli 558 vuoden ajan ennen kuin huono tuuri osuisi kohdalle.

Tutkimuksen tehneen professorin mukaan lentäminen on nykyään yli kymmenen kertaa turvallisempaa kuin 40 vuotta sitten. Lentopelkoisia voi lohduttaa sekin, että vain runsas prosentti tilastoiduista lento-onnettomuuksista johtaa kuolonuhreihin.

Junamatkustaminen on Suomessa merkittävästi tätäkin turvallisempaa. Pelkästään viime vuonna tehtiin runsaat 14 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa, ja edellinen junamatkustajan hengen vaatinut onnettomuus on Jyväskylän suuronnettomuus vuonna 1998.

Automatkoja Suomessa tehdään vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen pohjalta laskettuna vuodessa noin 9,3 miljoonaa. Tuolloin auto-onnettomuuksissa kuoli 150 ihmistä, eli jokaisella matkalla kuoleman todennäköisyys on noin yhden suhde 62 tuhanteen. Torstin karkealla matematiikalla länsimaissa lentäminen on siis yli 500 kertaa turvallisempaa kuin autoilu suomalaisteillä.

Pyörällä tehtyjä matkoja ei samaisessa tutkimuksessa eritellä jalan tehdyistä matkoista.